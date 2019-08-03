В сети появились первые кадры со съемок календаря Pirelli-2020, автором которого стал итальянский фотограф Паоло Роверси. Он известен работами для журналов Marie Claire, Elle, Vogue, Vanity Fair, W Magazine и Interview, а также брендов Dior, Giorgio Armani, Yves Saint Laurent, Valentino и Alberta Ferretti.

Съемки нового календаря Pirelli прошли в Вероне, а в качестве его сюжета была выбрана история Ромео и Джульетты. Образ одной из самых известных героинь в мировой литературе представили актрисы Кристен Стюарт, Индия Мур, Яра Шахиди, Эмма Уотсон, Клэр Фой, Мия Гот, а также певица Розалия и художница Стелла Роверси.

Напомним, календарь от компании Pirelli был придуман в 1964 году. Первым фотографом стал Роберт Фриман, официальный фотограф The Beatles, который принес выпуску огромный успех и сделал его настоящей сенсацией середины прошлого века. В последующие годы над календарем работали лучшие фотографы, модели и актрисы, для которых участие в съемке Pirelli — признание на мировом уровне. Среди них — Синди Кроуфорд, Милла Йовович, Хайди Клум, Кейт Мосс, Адриана Лима, Алессандра Амбросио, Фернанда Таварес, Жизель Бундхен, Мина Сувари, Каролина Куркова, Наталья Водянова, Бриттани Мерфи, Дженнифер Лопес, Софи Лорен, Пенелопа Крус, Хилари Суонк, Кэролин Мерфи, Наоми Уоттс и другие. Календарь распространяется ограниченным тиражом и продается только на аукционах.