«Однажды в...Голливуде» и «Дьявол носит Prada»: 15 фильмов, которые рассказывают историю моды лучше книг

На следующей неделе в широкий прокат выходит девятый фильм Квентина Тарантино «Однажды...в Голливуде». Благодаря костюмам от Арианны Филипс, многие из которых в точности повторяют образы героев конца 1960-х годов (например, Шэрон Тейт), его уже считают одним из самых модных фильмов последних десятилетий. «Собака.ru» решила вспомнить, какие еще картины рассказывают о стиле определенных эпох и становятся референсами для дизайнерских коллекций.

Унесенные Ветром (1939) Эпоха: 1860-е Не по бюджету «костюмный» фильм Виктора Флеминга, в котором играют прекрасные Кларк Гейбл и Вивьен Ли, показывает эволюцию американской моды 19 столетия, менявшуюся вместе с драматичной судьбой героев. От широкополой шляпы и многоярусного платья-пирожного, в котором Скарлетт О’Хара бегала на приемы к соседям, до изумрудного наряда из занавесок, в котором она же ездила в тюрьму к Ретту Баттлеру. Всего для главной героини «Унесенных ветром» было сделано 31 платье, которые в том числе отличают ленту от последующих экранизаций романа. «Я не думаю, что это была моя лучшая работа в кино или даже самая большая вещь, которую я сделал, — рассказывал художник по костюмам Уолтер Планкетт. — Но эти образы будут жить вечно, как самые известные в истории кино»

В прошлом году в Мариенбаде (1961) Эпоха: 1920-е Нарядами для главной героини — Дэльфин Сейриг — занималась сама Габриэль Шанель. В процессе работы она опиралась на эстетику немого кино 1920-х, но не стала цитировать ее в лоб, решив сохранить лишь условный аллюр эпохи и сделать костюмы не столько современными, сколько вневременными. Работа оказалась такой удачной, что стала одним из символов Chanel: Карл Лагферфельд часто обращался к ней в коллекциях модного дома (например, в сезоне осень-зима 2018/19).

Великий Гэтсби (2013) Эпоха: 1920-е Над образами другого фильма, вспоминающего 1920-е, работала еще один (не менее великий!) дизайнер Миучча Прада. Костюмы героев Леонардо Ди Каприо и Кэри Маллиган — платья, целиком расшитые кристаллами, накидки, сделанные из натурального меха, и пиджаки, интеллигентно стилизованные платками и галстуками, — отражали (и где-то даже гиперболизировали) всю праздность, гламур и драматичность эпохи. А после выхода фильма определили дресс-код тематических вечеринок на несколько лет.

Светская жизнь (2016) Эпоха: 1930-е В оригинале фильм Вуди Аллена носит название «Café society» — впервые этот термин появился в колонках Луция Биба для «New York Herald Tribune» и описывал светский расслабленный образ жизни, характерный для богемы Нью-Йорка, Лондона и Парижа в 1930-х годах. В то время необходимость устраивать пышные приемы снизилась, однако люди не смогли быстро адаптироваться к переменам и стали собираться в модных ресторанчиках на главных улицах города. Задачей художника по костюмам Сьюзи Бензингер было отразить эти метаморфозы, поэтому наряды героев «Сладкой жизни» хоть и приближены к стилизации «Великого Гэтсби», но все же выглядят намного скромнее. Героиня Кристен Стюарт носит на вечеринках длинные перчатки, перьевые накидки и платья из кружева, а в повседневности — трикотажные платья, шелковые блузы и шорты с завышенной талией. Многие костюмы, кстати, были воссозданы по архивам Габриэль Шанель и в точности повторяли ее коллекции из 1930-х.

Бегущий по лезвию (1982) Эпоха: 1940-е Пожалуй, самый цитируемый фильм в современной моде (его в своих коллекциях воспевали Givenchy, Jean Paul Gaultier, Louis Vuitton, Bottega Veneta и даже петербургская марка 404 NOT FOUND), хоть и рассказывает о нашем антиутопичном будущем, основан на стиле 1940-х годов. Так, образ героини Шон Янг — репликанта, ставшего продуктом генной инженерии, — списан с див эры «Золотого Голливуда» (прическа victory rolls, алые губы и подведенные брови), а идеи нарядов от Майкла Каплана позаимствованы у одного из самых значимых художников по костюмам 1940-х Адриана Гринберга (пальто, сшитое из кусочков меха, и костюм с широкоплечим пиджаком).

Сабрина (1954) Эпоха: 1950-е Большинство нарядов для фильма «Сабрина» не создавались специально, а были выбраны из готовящейся коллекции дизайнера Юбера де Живанши. Именно поэтому вместо костюмной драмы мир получил отражение реальной моды 1950-х годов — с платьями, подчеркивающими талию, шляпками, выполненными в ярких цветах, и пальто, оснащенными покатыми плечами. Впоследствии Одри Хепберн и Юбер де Живанши создадут еще немало совместных шедевров, но именно этот (ко всему прочему отмеченный «Оскром») показывают в качестве референса, когда говорят об одежде послевоенных лет.

Кэрол (2015) Эпоха: 1950-е Фильм «Кэрол» тоже можно назвать модной летописью эпохи: художник по костюмам Сэнди Пауэлл, которая также занималась образами для героев «Авиатора», «Молодой Виктории», «Волка с Уолл-стрит» и «Фаворитки», собирала мудборд из стритстайл-фотографий, модных съемок и номеров журнала Vogue 1950-х годов. «1952-й год, когда происходит действие фильма, это не типичные в массовом представлении 1950-е, — подчеркивает Пауэлл. — Тогда город еще не оправился после войны». Это отражают выбранные художником оттенки — они одновременно яркие и приглушенные, радостные (от наступления нового десятилетия) и омраченные (от того, что людям пришлось пережить в прошлом). Розовый шарф героини Кейт Бланшетт стилизует серо-коричневое платье, а светлая блуза Руни Мары соседствует с темной клетчатой юбкой, вероятно, найденной (как и многие вещи в фильме) в одном из винтажных магазинов Нью-Йорка.

Бассейн (1969) Эпоха: конец 1960-х Для создания костюмов Алена Делона, Роми Шнайдер, Джейн Биркин и Поля Кроше режиссер Жак Дере позвал дизайнера Андре Куррежа. Ученик Кристобаля Баленсианги, известный своими космическими (в прямом смысле!) нарядами, отошел от архитектурных платьев, костюмов из пластика и сферообразных шляп в сторону минималистичных купальников, свободных рубашек и клетчатых сарафанов, определивших стиль 1960-х годов.

Агенты А.Н.К.Л. (2015) Эпоха: 1960-е Художнику по костюмам Джоанне Джонстон, приглашенной Гаем Ричи для работы над фильмом «Агенты А.Н.К.Л.», как раз-таки близка знаменитая эстетика Куррежа. Исполнительница главной женской роли Алисия Викандер носит короткие «прямоугольные» платья точно как в съемках дизайнера — с круглыми шляпками, сюрреалистичными очками и туфельками мэри-джейн. А вот стиль Арми Хаммера и Гэнри Кавилла стал симбиозом образов одних из самых привлекательных мужчин 1960-х годов — Алена Делона, Стива Маккуина и Шона Коннери. Герои получили замшевые куртки Ralph Lauren, обувь Crockett & Jones, рубашки, выполненные на заказ, и костюмы идеальной посадки.

Однажды в...Голливуде (2019) Эпоха: 1970-е Девятый фильм Квентина Тарантино хоть и рассказывает о событиях 1969 года, стилизован под типичные 1970-е — с лакированными go-go boots, однотонными водолазками, кожаными пиджаками, широкими джинсами и рубашками с расклешенными рукавами. Многие из этих вещей (а еще прически и макияж!) вышли за пределы экрана: образы Шэрон Тейт, сыгранной в ленте Марго Робби, стали копировать на красных дорожках. В числе последних примеров — Ребекка Риттенхаус и Лили-Роуз Депп.

Деловая женщина (1988) Эпоха: 1980-е Уверены, во время подготовки коллекции Vetements и Balenciaga Демна Гвасалия пересматривает «Деловую женшину» с костюмами от Элен Рот. Широкоплечие пиджаки, колготки цвета загара и вместительные сумки, в которых хранятся распечатки сводок с Уолл-стрит, списаны с образа секретарши Тэсс, исполненной актрисой Мелани Гриффит. Под руководством начальницы Кэтрин Паркер, демонстрирующей другой power suit — с дорогим клетчатым жакетом и футболкой, аккуратно заправленной в брюки с завышенной талией, – она избавляется от пышного начеса, стирает яркий макияж и начинает носить минималистичные (но все же широкоплечие) костюмы. «Военные 1940-е, карьеристские 1980-е — будь то нужда в рабочей силе на военных заводах или придумывание способов выхода из экономического кризиса, оба десятилетия демонстрировали нам новый образ женщины, равной мужчине во всем. Она точно так же может клепать подводные лодки или же подписывать многомиллионные контракты, да и ширина ее плеч такая же!» — подтверждают стиль героини историки моды.

Дикие сердцем (1990) Эпоха: 1980-е Фильм «Дикие сердцем» показывают другие 1980-е, да и другую роль женщины: главная героиня здесь не карьеристка, а возлюбленная преступника-беглеца. Лула (такой Лору Дерн вы еще не видели!) носит обтягивающие платья, кружевные комбинации и кожаные кроп-топы, дополняет наряды серьгами-кольцами и зачесывает локоны на одну сторону. Но самый запоминающийся образ принадлежит не ей, а ее партнеру — Сэйлору Рипли: эффектную куртку из кожи питона пытались повторить в своих коллекциях Кристофер Бэйли, Эди Слиман и Антони Ваккарелло.

Бестолковые (1995) Эпоха: 1990-е По «Бестолковым» с Алисией Сильверстоун в главной роли можно изучать preppy-style: ее героиня Шер Горовиц носила клетчатые мини-юбки, вязаные жилеты, разноцветные гольфы и приталенные пиджаки задолго до того, как это стало мейнстримом (то есть до Серены ван дер Вудсен и Блэр Уолдорф из «Сплетницы»). В том же фильме можно увидеть широкие брюки, футболки с надписями и бейсболки, надетые задом-наперед, — многие вещи до сих пор не выходят из моды.

Семейка Тененбаум (2001) Эпоха: 1990-е Уэс Андерсон известен вниманием к деталям: именно поэтому красная шапочка из «Водной жизни Стива Зиссу» перекочевала с экрана в коллекции (например, Рафа Симонса для Calvin Klein), а «Отель Гранд Будапешт» задал тренд на инфантильную одежду в конфетных оттенках. Его «Семейку Тененбаум» помнят в частности благодаря модным маркерам — терракотовым пиджакам, минималистичным комбинациям, норковым шубам, костюмам adidas и сумкам Birkin, которые «росли» вместе с героями, символизируя их зависимость от детских переживаний. И несмотря на то, что эти вещи в реальности смотрятся менее гармонично, чем на экране, запрос «как одеться в стиле Марго Тененбаум» не теряет своей актуальности с 2001 года.