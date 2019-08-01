«У собачки купи, у котика купи»: психолог о том, как присутствие животных в рекламе заставляет нас делать покупки

Просматривая рекламные кампании осенне-зимних коллекций, мы заметили рекордное количество изображений животных — от обезьянки-капуцина у Saint Laurent до королевского пуделя у Gucci. Влияет ли их присутствие на кадрах на наши эмоции, желания и выбор продукта — об этом «Собака.ru» рассказала медицинский психолог, специалист Клиники лечения депрессий и фобий Дарья Аверкова.

Рекламная кампания Gucci, осень-зима 2019

Рекламная кампания Stella McCartney, осень-зима 2019

Рекламная кампания Saint Laurent, осень-зима 2019

Рекламная кампания Roger Vivier, осень-зима 2019

Рекламная кампания Gucci, осень-зима 2019

Рекламная кампания Temperley London, осень-зима 2019

В условиях все более интенсивно коммерциализирующейся культуры основной задачей брендов становится привлечение внимания к себе и к предлагаемому продукту или услугам. Для этого реклама активно использует как весь культурный опыт человечества, так и все особенности реакций нашего мозга на определенные стимулы. В том числе образы животных и так называемый «зооморфный код». Почему?

Люди запрограммированы природой на то, чтобы нам нравились существа с большими глазами, головами и маленькими носами

Причина первая — биологическая. Большинство знает, что наш мозг очень отзывчив к образам секса и насилия. Подобные реакции в мозге происходят и при предъявлении человеку образов животных. Человек всегда реагировал на животных эмоционально. Как на умилительных зверят, так и на опасных хищников. Люди запрограммированы природой на то, чтобы нам нравились существа с большими глазами, головами и маленькими носами — это эволюционный механизм выживания, которым обуславливается наше безотносительно заботливое отношение к детям. Когда мы видим милого зверька, активность нашей префронтальной коры — зоны мозга, которая отвечает за оттормаживание рефлексов, размышление и планирование, снижается, и человек становится более импульсивным. Возникают приятные эмоции и чувство симпатии к образу в рекламе, а значит, и к самой рекламе. Плюс, показанный на кадрах образ лучше запоминается и впоследствии ассоциируется с приятными переживаниями. Таким образом, реклама связывает эмоциональные реакции, которые возникают у человека при виде животного, со своим брендом или продуктом. Яркий отклик вызывает также неожиданный образ животного: например, экзотические животные в городской среде или тропические птицы на плече у девушки в деловом костюме. Мозг реагирует на такие стимулы и лучше их запоминает.

Обложка журнала Vogue US, август 2019

Обложка журнала Harper's Bazaar UK, май 2019

Обложка журнала Vogue Italia, май 2019

Обложка журнала Tatler UK, март 2019

Обложка журнала Vogue Brazil, март 2019

Одна из обложек журнала Harper's Bazaar US, июнь 2019

Обложка журнала Vogue Japan, апрель 2019

Обложка журнала Vogue Arabia, февраль 2019

Причина вторая — культурологическая. Человеческий мозг обрабатывал образы животных миллионы лет назад, это визуальный стимул, который нам хорошо знаком. Так, много тысяч лет назад появилось понятие зооморфизма (наделение людей качествами животных — Прим. ред.): люди создавали образы божественных антропоморфных животных, тотемных животных. Сейчас животные используются в рекламе в качестве олицетворений каких-либо качеств, с которыми хочет ассоциировать себя бренд. Например, ягуар — это символ скорости, пантера — независимости, грациозности и уверенности в себе. Все это также усиливает отклик людей на образы животных в рекламе.

Рекламная кампания Dior Cruise, 2019

Рекламная кампания Gucci Cruise, 2019

Рекламная кампания Lanvin, осень-зима 2013

Рекламная кампания Louis Vuitton «Дух странствий», 2014

Рекламная кампания Acne, весна-лето 2013

Причина третья — психологическая. Образы животных вызывают эмоциональный отклик у человека, так как обращаются к его животной части, подавленным инстинктам. Здесь может срабатывать механизм так называемой декомпенсации: недостаточно уверенный в себе человек с большей вероятностью выберет продукт, ассоциирующийся с уверенностью и стабильностью, которые транслируются в рекламе при помощи зооморфных образов — например, царя-зверей — льва. И наоборот: люди, соотносящие себя с качествами, которыми культура наделяет животного из рекламы, также обратят на нее больше внимания.

Рекламная кампания Kenzo, осень-зима 2013

Рекламная кампания Gucci Cruise, 2019

Показ коллекции Tod's, осень-зима 2019

Рекламная коллекция Bvlgari, весна-лето 2010