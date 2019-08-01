«У собачки купи, у котика купи»: психолог о том, как присутствие животных в рекламе заставляет нас делать покупки
Просматривая рекламные кампании осенне-зимних коллекций, мы заметили рекордное количество изображений животных — от обезьянки-капуцина у Saint Laurent до королевского пуделя у Gucci. Влияет ли их присутствие на кадрах на наши эмоции, желания и выбор продукта — об этом «Собака.ru» рассказала медицинский психолог, специалист Клиники лечения депрессий и фобий Дарья Аверкова.
В условиях все более интенсивно коммерциализирующейся культуры основной задачей брендов становится привлечение внимания к себе и к предлагаемому продукту или услугам. Для этого реклама активно использует как весь культурный опыт человечества, так и все особенности реакций нашего мозга на определенные стимулы. В том числе образы животных и так называемый «зооморфный код». Почему?
Причина первая — биологическая. Большинство знает, что наш мозг очень отзывчив к образам секса и насилия. Подобные реакции в мозге происходят и при предъявлении человеку образов животных. Человек всегда реагировал на животных эмоционально. Как на умилительных зверят, так и на опасных хищников. Люди запрограммированы природой на то, чтобы нам нравились существа с большими глазами, головами и маленькими носами — это эволюционный механизм выживания, которым обуславливается наше безотносительно заботливое отношение к детям. Когда мы видим милого зверька, активность нашей префронтальной коры — зоны мозга, которая отвечает за оттормаживание рефлексов, размышление и планирование, снижается, и человек становится более импульсивным. Возникают приятные эмоции и чувство симпатии к образу в рекламе, а значит, и к самой рекламе. Плюс, показанный на кадрах образ лучше запоминается и впоследствии ассоциируется с приятными переживаниями. Таким образом, реклама связывает эмоциональные реакции, которые возникают у человека при виде животного, со своим брендом или продуктом. Яркий отклик вызывает также неожиданный образ животного: например, экзотические животные в городской среде или тропические птицы на плече у девушки в деловом костюме. Мозг реагирует на такие стимулы и лучше их запоминает.
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Обложка журнала Vogue US, август 2019
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Обложка журнала Harper's Bazaar UK, май 2019
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Обложка журнала Vogue Italia, май 2019
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Обложка журнала Tatler UK, март 2019
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Обложка журнала Vogue Brazil, март 2019
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Одна из обложек журнала Harper's Bazaar US, июнь 2019
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Обложка журнала Vogue Japan, апрель 2019
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Обложка журнала Vogue Arabia, февраль 2019
Причина вторая — культурологическая. Человеческий мозг обрабатывал образы животных миллионы лет назад, это визуальный стимул, который нам хорошо знаком. Так, много тысяч лет назад появилось понятие зооморфизма (наделение людей качествами животных — Прим. ред.): люди создавали образы божественных антропоморфных животных, тотемных животных. Сейчас животные используются в рекламе в качестве олицетворений каких-либо качеств, с которыми хочет ассоциировать себя бренд. Например, ягуар — это символ скорости, пантера — независимости, грациозности и уверенности в себе. Все это также усиливает отклик людей на образы животных в рекламе.
Причина третья — психологическая. Образы животных вызывают эмоциональный отклик у человека, так как обращаются к его животной части, подавленным инстинктам. Здесь может срабатывать механизм так называемой декомпенсации: недостаточно уверенный в себе человек с большей вероятностью выберет продукт, ассоциирующийся с уверенностью и стабильностью, которые транслируются в рекламе при помощи зооморфных образов — например, царя-зверей — льва. И наоборот: люди, соотносящие себя с качествами, которыми культура наделяет животного из рекламы, также обратят на нее больше внимания.
Фото: архивы пресс-служб
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