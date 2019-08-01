Новая рекламная кампания Bottega Veneta: золотой Ламборгини и парк Джошуа-Три
Bottega Veneta показали кадры из рекламной кампании осенне-зимней коллекции, автором которых выступил фотограф Тайрон Лебон. Локацией послужил национальный парк Джошуа-Три в Калифорнии, а сет-дизайном — «подвешенный» золотой Ламборгини (в миниатюре и полном размере!).
«Сила, чувственность, ощущение момента. Bottega Veneta — это определение точки зрения, нового способа увидеть неуловимую индивидуальность, а затем исказить ее», — рассказывает креативный директор бренда Дэниел Ли.
Напомним, в осенне-зимнюю коллекцию Bottega Veneta вошла и мужская, и женская одежда: стеганые пальто, трикотажные платья, кожаные брюки, миниатюрные сумки-кейсы и блестящие платья-рубашки, напоминающие дискобол.
Подписывайтесь на наш канал о моде в Telegram — подборка главных новостей о фэшн-индустрии за день.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.