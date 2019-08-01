Новая рекламная кампания Bottega Veneta: золотой Ламборгини и парк Джошуа-Три

Bottega Veneta показали кадры из рекламной кампании осенне-зимней коллекции, автором которых выступил фотограф Тайрон Лебон. Локацией послужил национальный парк Джошуа-Три в Калифорнии, а сет-дизайном — «подвешенный» золотой Ламборгини (в миниатюре и полном размере!).

«Сила, чувственность, ощущение момента. Bottega Veneta — это определение точки зрения, нового способа увидеть неуловимую индивидуальность, а затем исказить ее», — рассказывает креативный директор бренда Дэниел Ли.