От Ирины Шейк до Эмили Ратаковски: как (и в чем) звезды проводят лето?

Лето 2019 года потрачено — продолжительной жаркой погоды мы так и не дождались. Чтобы восполнить недостаток солнца хотя бы в августе и сентябре, берите путевку на море (в Сочи или на Миконос — неважно!) и пару вариантов купальников. Каких — показывают Ксения Собчак (сплошной леопардовый), Оксана Лаврентьева (раздельный черный), Наталья Водянова (с шортами в рюшах), Ирина Шейк (из бирюзового кружева) и Эмили Ратаковски (с внушительным разрезом) в своих инстаграмах!