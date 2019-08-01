Диана Вишнева и (впервые!) ее сын Рудольф Виктор стали героями обложки августовского номера «Собака.ru»
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На Диане: платье и куртка Louis Vuitton (Louis Vuitton)
Ей говорили: «Данных недостаточно», — а она стала балетной суперзвездой, говорили, что с рождением ребенка сцена заканчивается, а спустя год после рождения первенца Рудольфа Виктора она танцует в Петербурге российскую премьеру уникальной виртуальной постановки «Сны Спящей красавицы», над которой работали соавторы Бьорк и Леди Гаги. На обложке августовского номера «Собака.ru» — прима Мариинского театра Диана Вишнева! И впервые ее годовалый сын — Рудольф Виктор Селиневич!
Диана Вишнева — Мадонна с младенцем нашего времени — появилась в объективе фотографа Кати Румянцевой в ретрофутуристических нарядах Louis Vuitton. А интервью у примы брала директор моды «Собака.ru» Ксения Гощицкая, для которой каждый разговор с Дианой работает как лучший мотиватор на свете. В нем балерина рассказала о том, как вернулась в форму после родов, в честь кого она назвала сына, как будет дальше развиваться ее студия Context, и почему нам всем стоит идти на шоу «Сны Спящей красавицы».
Диана Вишнева
в интервью «Собака.ru»
«Человеку-ремесленнику достаточно зоны комфорта, у него есть потолок. У таланта потолка не бывает. Но это узы: ты служишь своему таланту и, как только перестанешь, двери закроются. Раньше я не до конца понимала, насколько тяжелая работа — балет, так была увлечена процессом. Огромное количество ограничений! Хочется попробовать что-то другое, а все равно — к станку. И я иду дальше, пока есть силы. Я осознаю, что уже могу остановиться, что заслужила право на такой выбор, но ко мне все время слетаются новые возможности, которые я не могу не использовать. И чем больше я сделаю, тем прочнее будет платформа для жизни у моего сына. А дальше он сам решит, как ею распорядиться».
Решение снять Диану с сыном неслучайно: в каждом августовском номере мы рассказываем, как живут потомки замечательных петербуржцев и продолжатели бизнес-династий. Копайте свои корни и вы! Ведь как бывает: открыла одна супермодель семейный архив — и выяснила, что она праправнучка святого. Тру стори!
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