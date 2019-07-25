Стала известна дата выхода первого документального фильма о Ральфе Лорене

HBO снимают первый документальный фильм об американском дизайнере Ральфе Лорене, которому в этом году исполняется 80 лет. Режиссером проекта «Very Ralph» выступила Сьюзен Лейси, которая ранее работала над картинами о Бобе Дилане, Вуди Аллене, Стивене Спилберге и Джейн Фонде. Она покажет путь дизайнера от ребенка из небогатой семьи, который провел детство в однокомнатной квартире в бедном нью-йоркском квартале, до одного из флагманов американского дизайна и владельца огромной бизнес-империи.

В съемках фильма, помимо самого Ральфа Лорена, приняли участие члены его семьи и коллеги, в том числе Анна Винтур, Карл Лагерфельд, Наоми Кэмпбелл, Диана фон Фюрстенберг, Андре Леон Тэлли, Хилари Клинтон и Келвин Кляйн, который жил по соседству с Ральфом в Бронксе. Выход «Very Ralph» назначен на 12 ноября 2019 года. Напомним, HBO планировали выпустить документальный фильм еще в прошлом году — в честь 50-летия с момента старта карьеры дизайнера.