Дженнифер Лопес — 50 лет! Как ей удается оставаться самой сексуальной звездой современности?

Сегодня актрисе, певице, а с недавних пор еще и признанной фэшн-иконе Дженнифер Лопес исполняется 50 лет. По этому случаю вспоминаем ее самые смелые образы: от декольтированного платья тропикана-женщины до переливающейся накидки, надетой на голое тело.

На съемках фильма «Поворот», 1997

Во время своего выступления, 1997

На ужине организации AIDS Project, 1997

На церемонии вручения премии CFDA, 1998

На церемонии MTV Movie Awards, 1998

С Марком Уолбергом на церемонии MTV Video Music Awards, 1998

Дженнифер Лопес никогда не стремилась попасть в списки best dressed, но ее образы — будь то инфантильное платье в бантиках, широкополая шляпа не по сезону или обтягивающий комбинезон с декольте до пупка — всегда обсуждались экспертами и модной прессой. Так, Диана фон Фюрстенберг, которая возглавляла Совет модельеров Америки на протяжении 13 лет, в этом году отметила: «Дженнифер Лопес транслирует через одежду уверенность в себе и свою силу. И дизайнеры, и фанаты всегда ждут ее фэшн-заявлений». За это певице и актрисе в начале лета вручили премию CFDA в категории «Икона стиля», которую ранее также получали Рианна, Бейонсе, Наоми Кэмпбелл и Кейт Мосс.

На церемонии вручения премии «Золотой Глобус», 1998

На премьере фильма «Вне поля зрения», 1998

Во время своего выступления на премии «Грэмми» за лучшую запись года, 1999

На церемонии вручения премии Grammy, 1999

На церемонии вручения премии ALMA, 2000

На церемонии MTV Music Awards в Нью-Йорке, 2000

На церемонии MTV Video Music Awards в Стокгольме, 2000

В Versace на церемонии Grammy, 2000

Во время своего выступления в Лондоне, 2001

На премьере фильма «Госпожа Горничная», 2002

Когда Дженнифер Лопес вышла за наградой в кроп-топе и юбке от Ralph Lauren, она поблагодарила всех дизайнеров, которые одевали ее на протяжении 25 лет карьеры: Тома Форда, Валентино Гаравани, Донателлу Версаче, Майкла Корса, Оливье Рустена, Доменико Дольче и Стефано Габбана. Но саму статуэтку она посвятила двум наиболее близким и особенным для нее людям — стилисту по волосам Орбе Каналесу и визажисту Кевину Окоину, которые, по словам звезды, и превратили «девочку из Бронкса в девушку с обложки».

В Versace на церемонии вручения премии «Оскар», 2002

На премьере фильма «Госпожа Горничная», 2002

С Беном Аффлеком на премьере фильма «Джильи», 2003

С Рэйфом Файнсом на премьере фильма «Госпожа Горничная», 2003

С Доменико Дольче и Стефано Габбана на Met Gala-2004

На премьере фильма «Давайте потанцуем», 2004

На церемонии MTV Video Music Awards, 2004

На церемонии MTV Video Music Awards, 2006

На церемонии вручения премии «Оскар», 2006

На премьере фильма «Певец», 2007

«Мы осознаем силу моды еще в юном возрасте, когда надеваем свое "особенное" платье и слышим от папы "Боже, какая ты же красивая!" — рассказывала Джей Ло в своей речи. — Но когда я начала развиваться как певица и актриса, я поняла, что мода — это куда более глубокое явление. Образы в кино или в музыкальных клипах задают тренды в поп-культуре и на красной дорожке, дают тебе уверенность во время выступления перед публикой в 20 000 человек. Мода создает такие сильные моменты и вдохновляет тебя и мир вокруг тебя». «В детстве у меня было немного одежды, — продолжала она. — Я резала свои свитшоты и джинсы, делая из них мини-юбки и пытаясь выглядеть как мои идолы — Мадонна, Синди Лопер и Джанет Джексон. На меня также повлияли улицы, на которых я росла, хип-хоп, который в то время был эпицентром культуры. Джинсы-багги, олимпийки Adidas, ботинки Timberland и много-много украшений (смотрит на себя). Да, некоторые вещи никогда не меняются!» (смеется)

В Marchesa на церемонии вручения премии «Золотой Глобус», 2009

В Zuhair Murad на Met Gala-2010

Во время своего выступления в Лос-Анджелесе, 2010

На церемонии вручения премии Grammy, 2011

В Gucci на Met Gala-2011

Во время своего выступления в Нью-Джерси, 2012

В Michael Kors на Met Gala-2013

Во время совего выступления на FIFA World Cup-2014

На вручении премии GLAAD Media Awards, 2014

В Charbel Zoe на церемонии MTV Video Music Awards, 2014

Наряды от модельеров, прически от Орбе Каналеса и макияж от Кевина Окоина в один образ собирала стилист Дженнифер Лопес (и ее кумира Джанет Джексон) Андреа Либерман. Джей Ло попала к ней в конце 1990-х годов, когда ее в Голливуде знали уже не только как танцовщицу из телешоу In Living Color, но и как номинантку на «Золотой Глобус» за роль в фильме «Селена» и автора дебютного сольного альбома «On the 6». Андреа помогла артистке смешать уличную моду, на которой та выросла, с кутюром, который начинали предлагать мировые дизайнеры, и создала калейдоскоп из уникальных, непохожих друг на друга образов, в том числе с декольтированным платьем-парео Versace с церемонии Grammy в 2000 году. Впоследствии наряд стал визитной карточкой Дженнифер Лопес и самой Андреи Либерман и не раз перерождался: спустя 14 лет певица вышла на выступление в Бронксе в боди Versace с таким же принтом, а недавно орнамент украсил новые кроссовки бренда Chain Reaction.

Во время своего выступления в Лас-Вегасе, 2014

В Donna Karan на церемонии Billboard Music Awards, 2014

Во время своего выступления в Бронксе, 2014

В Gucci на гала-вечере LACMA, 2014

В Zuhair Murad на церемонии вручения премии «Золотой Глобус», 2015

В Atelier Versace на Met Gala-2015

В Charbel Zoe на церемонии Billboard Music Awards, 2015

В Elie Saab на церемонии вручения премии «Оскар», 2015

В Zuhair Murad на шоу American Idol, 2016

В Zuhair Murad на церемонии вручения латинской премии Grammy, 2016

Это не единственная отсылка Дженнифер Лопес к своим же предыдущим образам. Так, на церемонии Grammy-2019 она стилизовала вечернее платье Ralph & Russo широкополой фетровой шляпой (таким образом высказав свое отношение к репортерам, которые иронизировали над неуместностью ее головных уборов на красных дорожках), на премию CFDA надела оранжевую юбку, как во время получения звезды на Аллее Славы (показав важность и той, и другой наград), а на Met Gala примерила купальную шапочку и серебристое платье, напоминающие лук певицы на MTV Video Music Award-2006.

В Giambattista Valli на церемонии вручения премии «Золотой Глобус», 2016

В Julien Macdonald на Billboard Latin Music Awards, 2016

В Balmain на Met Gala-2018

В Versace на церемонии MTV VMA Awards, 2018

В Valentino на мероприятии журнала Instyle, 2018

В Ralph & Russo на церемонии Grammy, 2019

В Tom Ford на церемонии вручения премии «Оскар», 2019

В Zuhair Murad на афтепатии церемонии «Оскар», 2019

В Atelier Versace на Met Gala-2019

В Ralph Lauren на церемонии вручения премии CFDA в категории «Икона стиля», 2019

Но ни один, даже самый тщательно продуманный образ, не смотрелся бы на Джей Ло так хорошо, если бы нее отточенная фигура. По сообщениям СМИ, Лопес предпочитает дробное питание, состоящее из 5-6 приемов пищи, пьет более двух литров ледяной воды, которая разгоняет метаболизм лучше, чем вода комнатной температуры, а также тренируется по 3-4 раза в неделю, чередуя упражнения в зале с занятием боксом и танцами. Сейчас — во время тура «It’s My Party» — нагрузки Дженнифер Лопес увеличились в несколько раз: результаты она показывает в своем видео-блоге, а также на концертах, один из которых 11 августа пройдет в петербургском СКК.