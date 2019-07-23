Модель Фрея Беха и обезьянка Алли стали новыми героями рекламной кампании Saint Laurent

После рекламной кампании со звездными амбассадорами — Киану Ривзом, Финном Вулфардом и Джейми Бочерт — Saint Laurent по традиции представили имиджевую съемку в атмосферной локации. А в этот раз еще и с интересным персонажем — обезьянкой-капуцином Алли, которая сидит на белоснежном пиджаке Фреи Беха и обнимается с сумкой из осенне-зимней коллекции.