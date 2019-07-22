Звезда фильмов «Люди в черном», «Хэнкок» и «Я — легенда» Уилл Смит впервые стал лицом модного бренда. Он снялся в рекламной кампании Moncler Genius под названием Genius is Born Crazy («Гений рожден сумасшедшим»): на кадрах, сделанных британским фотографом Тимом Уокером, Уилл Смит левитирует в красном пуховике и металлизированных шароварах Moncler. Явная отсылка к фильму «Аладдин», где актер сыграл роль волшебного Джина!

Напомним, ранее за сотрудничество с модными брендами в семье Пинкетт-Смит отвечали дети Уилла и Джады — 18-летняя Уиллоу и 21-летний Джейден. Уиллоу работала с Chanel и Stuart Weitzman, а Джейден неоднократно снимался для Louis Vuitton.