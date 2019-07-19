Посмотрите новую рекламную кампанию Louis Vuitton — с участием Леа Сейду и модели из Петербурга Маши Скоковой
Что делают модели на бэкстейдже за несколько минут до начала показа? Подкрашивают губы, делают растяжку и перекусывают бутербродами! А чем занимаются актрисы перед выходом на сцену? Разминают шею, дерутся со своим отражением в зеркале и прогуливаются по зрительному залу! В новой рекламной кампании Louis Vuiton фотограф Кольер Шорр и режиссер Альберт Мойя показывают закулисье двух индустрий при помощи их непосредственных представительниц: актрис Леа Сейду, Самары Уивинг и Zhong Chuxi и моделей, принявших участие в осенне-зимнем шоу французского бренда. Фото и видео, на которых можно увидеть в том числе петербурженку Марию Скокову, появились сегодня на сайте Louis Vuitton.
Напомним, за основу новой коллекции Николя Гескьер взял восьмидесятые, наложенные на фирменный футуристичный лад дизайнера: платья с гипертрофированными плечами дополнены воланами, брюки с завышенной талией сделаны из синего денима, а оверсайзовые романтичные блузы выполнены из ситца. Но главное, за чем будут охотиться поклонницы Louis Vuitton в наступающем сезоне, — платья с корсетами, украшенные звездами, тулупы-безрукавки, апеллирующие к кантри дресс-коду, и архитектурные куртки с принтами, повторяющие антураж Центра Помпиду.
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