Посмотрите новую рекламную кампанию Louis Vuitton — с участием Леа Сейду и модели из Петербурга Маши Скоковой

Что делают модели на бэкстейдже за несколько минут до начала показа? Подкрашивают губы, делают растяжку и перекусывают бутербродами! А чем занимаются актрисы перед выходом на сцену? Разминают шею, дерутся со своим отражением в зеркале и прогуливаются по зрительному залу! В новой рекламной кампании Louis Vuiton фотограф Кольер Шорр и режиссер Альберт Мойя показывают закулисье двух индустрий при помощи их непосредственных представительниц: актрис Леа Сейду, Самары Уивинг и Zhong Chuxi и моделей, принявших участие в осенне-зимнем шоу французского бренда. Фото и видео, на которых можно увидеть в том числе петербурженку Марию Скокову, появились сегодня на сайте Louis Vuitton.