Кейт Мосс стала лицом рекламной кампании Alexander McQueen
Кейт Мосс снялась в рекламной кампании Alexander McQueen — впервые с 2014 года. Автором съемки в сельской местности стал фотограф Джейми Хоуксворт. Он же сфотографировал модель на текстильной фабрике, о работе которой Сара Бертон рассказывала во время осенне-зимнего шоу. Напомним, креативный директор Alexander McQueen отвезла команду на английские фабрики William Halstead, John Foster, Bower Roebuck, Savile Clifford и Joshua Ellis и сделала коллекцию с элементами, которые имитировали звук станка, напоминали детали механизмов и походили на подручные инструменты мастеров.
Ранее 45-летняя Кейт Мосс впервые появилась в рекламной кампании Giorgio Armani, а также стала амбассадором бренда Saint Laurent. «Кейт Мосс выделяется как женщина необычайной красоты, чья индивидуальность и энергия решительно отличают ее от мимолетных увлечений марок», — рассказывали о своем выборе дизайнеры.
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