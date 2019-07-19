Кейт Мосс стала лицом рекламной кампании Alexander McQueen

Кейт Мосс снялась в рекламной кампании Alexander McQueen — впервые с 2014 года. Автором съемки в сельской местности стал фотограф Джейми Хоуксворт. Он же сфотографировал модель на текстильной фабрике, о работе которой Сара Бертон рассказывала во время осенне-зимнего шоу. Напомним, креативный директор Alexander McQueen отвезла команду на английские фабрики William Halstead, John Foster, Bower Roebuck, Savile Clifford и Joshua Ellis и сделала коллекцию с элементами, которые имитировали звук станка, напоминали детали механизмов и походили на подручные инструменты мастеров.