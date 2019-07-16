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Александр Цыпкин, Артем Дзюба, Сергей Шнуров и другие герои показывают, как они будут выглядеть в старости

Как вы будете выглядеть через 30-50 лет? Отвечает приложение FaceApp, которое уже бьет рекорды по количеству скачиваний в России! Нейронные сети помогают состарить ваше любимое фото, а также омолодить, накрасить, подобрать прическу или заставить улыбаться. Его уже испробовали капитан сборной России по футболу Артем Дзюба, писатель Александр Цыпкин, модель Елена Перминова и еще десятки героев — показываем результаты их фотоэкспериментов!

  • Сергей Шнуров и Семен Слепаков, фото @slepakovsemyon

  • Оксана Лаврентьева, фото @olololnew

  • Владимир Познер, Гарик Мартиросян и Семен Слепаков, фото @slepakovsemyon

  • Елена Перминова и Александр Лебедев, фото @lenaperminova

  • Юлия Хлынина и Павел Табаков, фото @yulia_hlynina

  • Данила Поперечный, фото @spoontamer

  • Сергей Матвиенко и Юлия Топольницкая, фото @juliatopolnitskaya

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