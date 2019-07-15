Gucci сняли рекламную кампанию в стиле глянцевых обложек прошлого века

Тигры, динозавры, инопланетяне — чего только не было в рекламных кампаниях Gucci от Глена Лачфорда! Теперь же, в новом осенне-зимнем сезоне, фотограф решил пролистать глянцевые журналы прошлого столетия и сделать рекламную кампанию по их образу и подобию. Широкоплечие пиджаки, кроссовки в ретро-стилистике, юбки в «гусиную лапку» и гольфы кислотых тонов в атмосферу вписались идеально. Моделей 21 века выдавали разве что шипованные маски и спортивные наколенники!