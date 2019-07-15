Gucci сняли рекламную кампанию в стиле глянцевых обложек прошлого века
Тигры, динозавры, инопланетяне — чего только не было в рекламных кампаниях Gucci от Глена Лачфорда! Теперь же, в новом осенне-зимнем сезоне, фотограф решил пролистать глянцевые журналы прошлого столетия и сделать рекламную кампанию по их образу и подобию. Широкоплечие пиджаки, кроссовки в ретро-стилистике, юбки в «гусиную лапку» и гольфы кислотых тонов в атмосферу вписались идеально. Моделей 21 века выдавали разве что шипованные маски и спортивные наколенники!
«Однажды попав в заголовки, мода в своей ready-to-wear версии стала главным протагонистом , как это могло бы случиться, когда сенсационные заголовки на обложках были посвящены длине, цвету и ткани сезона», – объясняет бренд идею рекламной кампании.
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