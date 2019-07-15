10 самых эффектных рекламных кампаний сезона осень-зима 2019/20

От нестареющего Киану Ривза до драматичной Ирины Шейк — «Собака.ru» показывает рекламные кампании осенне-зимнего сезона, о которых в последнее время говорят все.

Loewe «Смайл!», — повторял автор кампейна для Loewe Стивен Мейзел, имея ввиду не улыбку на камеру, а косплей смайлика-эмодзи. Модель Юлия Нобис, принявшая участие в его фотосъемке, показала, как бы выглядели желтые человечки из мессенджеров в реальности — не без помощи легендарного визажиста Пэк Макграт, нарисовавшей на ее лице «поцелуй», «разочарование» и «истерику». Отмечать успех рекламной кампании, которая появилась в сети еще в начале этого года, команда во главе с креативным директором Джонатаном Андерсоном отправилась в магазин с различными сладостями. Там, в окружении маршмеллоу, леденцов и жевательного мармелада Haribo, Стивен Мейзел продолжил снимать вещи из новой коллекции: кожаный ридикюль, ботинки на фигурных каблуках и кофту с меховым капюшоном.

Saint Laurent Все, что нужно Saint Laurent для успешной рекламной кампании, — темный фон, кожаная куртка и приглашенная звезда. В этом сезоне их сразу несколько: dream team в лице Ани Рубик, Шарлотты Генсбур, Кайи Гербер и Джейми Бочерт пополнили Киану Ривз (как раз перед выходом новой части «Джона Уика») и Финн Вулфард (на носу была премьера продолжения сериала «Очень странные дела»). Кадры с харизматичными актерами побили все рекорды запросов в Google — почти как весенне-летняя съемка Saint Laurent, звездами которой стали женские ноги в колготках (да-да!).

Prada Prada удивляет не кастингом, локацией и идеями, а одеждой: осенне-зимняя коллекция получилась настолько наполненной референсами, что в съемке было решено сделать акцент именно на ней. Классические рубашки с крупными розами, вязаные джемперы с портретом Франкенштейна, черные пиджаки с аппликациями в виде сердечек и мужские шапки с «ушами» кислотных тонов были сняты фотографом Вилли Вандерперре на фоне бетонных стен и цветочного сада. Хотя упоминанию кадров в СМИ во многом способствовали и модели: Джиджи Хадид, Анок Яй, Фрея Беха и Натан Вестлинг, сменивший пол прошедшей весной.

Celine Celine времен Эди Слимана неразрывен с музыкой точно так же, как Dior эпохи Марии Грации Кьюри — с современным искусством. На показе первой мужской коллекции марки выступал пионер нью-йоркской no wave сцены Джеймс Ченс, шоу сезона весна-лето 2020 стало посвящением образам Сержа Генбсура и Дэвида Боуи, а съемка новой рекламной кампании прошла в Кройцберге, где находится колыбель берлинской панк-сцены — клуб SO36. Получившиеся кадры Слиман также предлагает смотреть под музыку: клетчатые пиджаки и очки-авиаторы сменяются куртками в духе рокабилли и узкими галстуками под трек Crack Cloud «Philosophers Calling».

Miu Miu В новой рекламной кампании Miu Miu арт-директор Кэти Гранд и фотограф Эди Врей показывают, как сегодня выглядели бы диснеевские принцессы. Носили сарафаны в мелкий цветочек, управляли лодками без посторонней помощи, а также объезжали леса Монтаны не в карете, а на квадроцикле, как Хейли Бибер, Эбби Чемпион, Джин Кэмпбелл, Аду Акеш и Меган Роше!

Isabel Marant После путешествий по Берлину, Милану и штату Монтана фотограф Юрген Теллер возвращает нас в столицу мировой моды — Париж. Съемка рекламной кампании Isabel Marant с участием Кары Тейлор, Бинкс Уолтон и Анны Эверс прошла на Елисейских полях и в квартале Пале-Руаяль, которые послужили для девушек своеобразным подиумом. На нем были показаны минималистичные вещи из осенне-зимней коллекции: платье с драпировками, тренч с заклепками и блуза с объемными рукавами, стилизованная юбкой в пайетках. Ждем их во флагманском бутике французского бренда, который открывается в «Крокус Сити Молле» в Москве!

Dolce & Gabbana Наряду с профессиональными моделями у Dolce & Gabbana традиционно снимаются простые прохожие. Увидев трюкачей, которые ходят на руках, выдувают огонь и жонглируют булавами на высоте в несколько метров, они сами слетаются на места съемок: рядом с Собором Дуомо, Музеем Новеченто и Галереей Виктора Эммануила II. Однажды мы стали свидетелями захватывающего процесса: режиссер «Малены» Джузеппе Торнаторе снимал амбассадора Dolce & Gabbana (и свою музу) Монику Беллуччи вместе с Карлой Бруни, Хеленой Кристенсен, Евой Герциговой и туристами, выбранными из толпы!

Moschino Чтобы посмотреть мыльную оперу, не нужно включать «Россию-1» — найдите в инстаграме аккаунт бренда Moschino! В нем ежедневно появляются новые эпизоды драмы, которую развернул фэшн-фотограф Стивен Мейзел при участии моделей Джоан Смоллс, Ирины Шейк и Джиджи Хадид. И мы бы отдали им все статуэтки премии «Эмми»: девушки (прямо как в сериале «Династия»!) уличают своих бойфрендов в измене, начинают кататься по полу в драке и даже бросаться друг в друга бутылками с шампанским. «Она что, с ним? В платье из прошлой коллекции», — спрашивает и тут же успокаивает себя Джоан Смоллс, указывая на наряд Джиджи из долларовых купюр, замешанных с бриллиантовым колье и массивными сережками.

Dior Men В новой рекламной кампании Dior Men рассказывают о связи Кристиана Диора с миром искусства: до основания бренда в 1946 году он мечтал стать великим художником и даже открыл частную галерею с картинами Дерена, Матисса, Пикассо и Брака. Однако Стивен Мейзел сфотографировал для марки работы другого автора — Раймонда Петтибона: ранее художник принял участие в создании расшитой рубашки с портретом Моны Лизы, которая появилась на осенне-зимнем шоу после 1600 часов кропотливой ручной работы.