Новая рекламная кампания Miu Miu: образ Белоснежки и леса Монтаны

Как сегодня выглядели бы диснеевские принцессы? Отвечают арт-директор Кэти Гранд и фотограф Эди Врей. Для рекламной кампании осенне-зимней коллекции Miu Miu они переодели в сказочные образы — шерстяные мантии, цветочные сарафаны и платья с рукавами-фонариками — моделей Хейли Бибер, Эбби Чемпион, Джин Кэмпбелл, Аду Акеш и Меган Роше. А еще — отвезли их кататься на лодках, осваивать квадроциклы и гулять по сказочному лесу в Монтане, как и подобает современным принцессам.