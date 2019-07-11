Новая рекламная кампания Miu Miu: образ Белоснежки и леса Монтаны
Как сегодня выглядели бы диснеевские принцессы? Отвечают арт-директор Кэти Гранд и фотограф Эди Врей. Для рекламной кампании осенне-зимней коллекции Miu Miu они переодели в сказочные образы — шерстяные мантии, цветочные сарафаны и платья с рукавами-фонариками — моделей Хейли Бибер, Эбби Чемпион, Джин Кэмпбелл, Аду Акеш и Меган Роше. А еще — отвезли их кататься на лодках, осваивать квадроциклы и гулять по сказочному лесу в Монтане, как и подобает современным принцессам.
Напомним, в новую коллекцию Miu Miu вошли цветочные анораки, которые становятся главной вещью осени, камуфляжные кардиганы, стилизованные «комбатскими» ботинками, ультракороткие шорты, надетые вместе с плотными чулками, и вязаные платья, декорированные текстильными розами. Все они были показаны в Париже в окружении инсталляций от новозеландской художницы и клипмейкера Шарны Осборн.
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