Moschino сняли рекламную кампанию в жанре мыльной оперы 80-х. В ней Ирина Шейк дерется с Джоан Смоллс и Джиджи Хадид

И кажется, это как минимум номинация на «Эмми»: на фото и видео кадрах, разбитых на несколько коротких эпизодов, разворачивается масштабная любовная драма — со сплетнями, изменами и женскими драками. «Она что, с ним? В платье из прошлой коллекции», — спрашивает и тут же успокаивает себя Джоан Смоллс, указывая на наряд Джиджи из долларовых купюр, замешанных с бриллиантовым колье и массивными сережками.

Напомним, показ осенне-зимней коллекции Moschino проводился в другом телевизионном формате — «магазина на диване». Модели ходили по крутящемуся подиуму и продавали моющие средства, зубные пасты и счетные машинки, превратившиеся в компактные вечерние сумки, а также шубы из плюшевых игрушек и платья из детских ковриков.