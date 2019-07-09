«Подделка — это неуважение к себе»: клиентки люксовых брендов о том, почему никогда не купили бы фейковые вещи

Рынок поддельных вещей в России превысил легальный — об этом сообщает новое исследование компании Brandmonitor и данные Fashion Consulting Group. «Собака.ru» расспросила клиенток Louis Vuitton, Dior, Hermes, Celine и Gucci о том, почему люкс в стране не умрет никогда, как обезопасить себя от покупки фейковой продукции, и почему она не сможет заменить оригинал.

Шорена Джинали соорганизатор благотворительного проекта «3,14» Я покупаю только те вещи, в которые действительно влюбляюсь и буду уверена, что проношу не один сезон. Редко, но происходят спонтанные покупки или для определенного случая — это вполне нормально для женщины с активной социальной жизнью. Ставку делаю на жакеты разных моделей (их можно без труда комбинировать с другими элементами образа), а любимые — это Celine времен Фиби Файло и Christian Dior. Я люблю процесс шоппинга — тактильное прикосновение к тканям, примерки. Хороший сервис в бутиках не заменит доставку вещей без упаковки. Но может случиться так, что в магазине не окажется нужного размера желанной вещи, — тогда я допускаю обращение к байерам, но только к проверенным!

Есть много симпатичных no name сумок, но лично я чувствую себя увереннее с сумкой известного модного дома

Во время работы в Dior (Шорена Джинали была директором петербургского бутика бренда, — Прим. ред.) к нам периодически приходили девушки с просьбой оценить подлинность сумки. Мы не являемся экспертной организацией и не давали таких оценок, но иногда попадались подделки жуткого качества, которые какие-то «официальные» продавцы выдавали за оригинал. Брендовые вещи всегда будут отражать статус человека. Безусловно, есть много симпатичных no name сумок, но лично я чувствую себя увереннее с сумкой известного модного дома. Знаю, что некоторые состоятельные дамы смешивают оригиналы и подделки — это их выбор, хотя я его не одобряю. Девушка, которая себя ценит и любит, не позволит себе носить фейковую вещь. Образ жизни и одежда должны соответствовать финансовым возможностям человека. Надо развиваться, стремиться заработать на сумку мечты — тогда она принесет гораздо больше удовольствия, чем быстрая покупка подделки!

Мария Грудина идеолог и совладелица курорта «Первая Линия» Для меня бренд — это предмет искусства, он создает новые ценности и смыслы. Над одной вещью может работать целая команда мастеров: она закладывает в нее концепцию, наделяет ее особой харизмой, связывает с социокультурным контекстом, и у меня есть возможность стать сопричастной этому через покупку! Надевая вещи от своих любимых брендов — Saint Laurent, Gucci, Alexander McQueen, Balenciaga, Stella McCartney и Balmain, — я приобретаю их настроение, поэзию и тональность, которые способны изменить мое самоощущение! Чаще всего я делаю покупки в Европе: очень люблю Лондон (с его множеством аутентичных магазинчиков и вещиц), Италию (месяц в году мы проводим недалеко от Милана), также в Азии можно найти занятные экземпляры (правда, в полтора раза дороже). Недавно друзья обезоружили меня информацией о том, что в одном из моих любимых люксовых магазинов в России половина товаров — подделки. Не верю, что это может быть правдой, но вот ремешок от приобретенной там сумки Saint Laurent подозрительно часто расстегивается. Стала обращать на это внимание.

Точные копии люксовой продукции производятся из тех же материалов и даже на тех же заводах, только в ночное время

В октябре на курсах по английскому в Лондоне моя немолодая сокурсница из Японии, послушав мой рассказ о курорте (инновационный курорт «Первая Линия. Health Care Resort» — Прим. ред.), воскликнула: «Мария, чем купить себе новую сумку, лучше инвестировать пару тысяч долларов в здоровье!» Теперь это мой девиз, хотя я и раньше не мерила статус людей вещами — у меня никогда не было суперлюксовой сумки, заказанной заранее за год. А в декабре я попала на рынок контрафакта в Гонконге, у него два уровня: вещи, развешанные на прилавках, за 30-50 долларов, и те, что показывают на iPad и с осторожностью вынимают из-за ширм, за 500-1000 долларов. Это точные копии люксовой продукции, которые, по легенде, производятся из тех же материалов и даже на тех же заводах, только в ночное время. У меня была с собой сумка Saint Laurent, которую мы сравнили с «качественным» фейком, — нет никаких различий, только отсутствие логотипа на замке! Однако такую вещь я бы носить не стала — визуально нет разницы, но самоощущение не то. И кстати, я ничего не имею против одежды, дизайн которой навеян подиумными коллекциями. В прошлом году была восхищена вещами французского бренда Maje, и на мои восторги продавец без стеснения ответила: «Наш дизайнер вдохновлялась коллекцией Gucci этого сезона». Это примерно то же, как полюбоваться «Весной» Сандро Боттичелли в галерее Уффици, но создать свой шедевр. Другое дело — скопировать картину целиком и наивно полагать, что никто не заметит.

Ирина Оганова писатель Я покупаю вещи и в России, и за рубежом. Как правило, в монобрендовых бутиках и магазинах. Интернетом не пользуюсь — никогда не буду заказывать через него сумку или какую-нибудь другую продукцию. Зачем? У нас есть Babochka и ДЛТ — монстры моды, которые всегда помогут это сделать. Я никогда не расценивала вещи как показатель статуса, но люблю сумки Hermes — это аксессуары навсегда! Они не стареют! Могут потерять свой вид, но никогда не потеряют имя! Также я иногда покупаю какие-то эксклюзивные вещи у Louis Vuitton — потом они украшают мою гардеробную. К поддельным вещам отношусь крайне плохо. Считаю, что это неуважение к себе. Никогда, ни при каком достатке, ни в молодости у меня не было желания купить себе фейк. Наивно думать, что никто из окружающих не отличит вашу ненастоящую сумку от реальной — я, например, сразу понимаю, срабатывает интуиция.

Наивно думать, что никто из окружающих не отличит вашу ненастоящую сумку от реальной — я, например, сразу понимаю, срабатывает интуиция

Молодому поколению — крайне целеустремленному — не до статусных сумок в принципе. Они покупают в интернете «копеечные» вещи и не думают, подделка это или нет. У них другие цели в жизни. Что с ними станет позже, когда они вырастут, пойдут на работу и смогут позволить себе брендовую продукцию, увидим. Я — на примере своей дочери. В светском обществе сейчас все смешалось — попасть туда может кто угодно, например, благодаря внешности. Да и вообще неясно, что это за общество: есть категория «most invited» — люди, которых часто приглашают на мероприятия, и так называемая элита, которая за счет чего-то утвердилась. Я скептически отношусь к этой истории тоже. Для меня светское общество — это те, кто формирует Петербург во всех областях: искусстве, литературе, моде (специалисты, которые умело обращаются со всеми стилями и брендами).

Виктория Быкова YouTube-, Instagram-и лайфстайл-блогер, основатель и дизайнер бренда By Victoria Portfolio В последнее время я стараюсь совершать покупки обдуманно: размышляю, смогу ли интегрировать новую вещь в гардероб, составить с ней как можно больше разных образов. Мое недавнее (и самое любимое) приобретение — это эксклюзивная сумка Louis Vuitton из коллекции Arty Capucines. Их всего 300 в мире! По задумке художника Урса Фишера, которого Дельфина Арно пригласила поучаствовать в создании аксессуара, к классической модели Capucines крепятся брелоки в виде банана, яблока, яйца и гриба. Такая сумка точно никого не оставит равнодушным и не останется незамеченной! Для меня покупка вещи — целый ритуал: мне доставляет удовольствие процесс примерки, обслуживания, помощи консультанта. Поэтому я отдаю предпочтение монобрендовым бутикам или универмагам ДЛТ и Babochka и никогда не заказываю вещи онлайн, у непроверенных Instargam-аккаунтов. Тем более, что в случае с байерами есть риск наткнуться на подделку, особенно если речь идет о бренде Hermes.

Нужно доработать законодательство, чтобы люди несли ответственность за распространение и приобретение фейковой продукции

К поддельным вещам я отношусь отрицательно. Считаю, в этом вопросе нужно дорабатывать законодательство, чтобы люди несли ответственность за распространение и приобретение фейковой продукции. Ни для кого не секрет, что для ее изготовления используется детский труд — не говоря уже о других негативных аспектах. Есть ли подделки у девушек из светского общества? Недавно я стала замечать, что многие топовые журналы, которые, казалось бы, являются гарантом подлинности изделий, стали публиковать на своих страницах и в интернет-версиях фотографии девушек с фейковыми аксессуарами и одеждой. Это происходит из-за того, что сотрудницы СМИ сами не имеют доступа к люксу, не разбираются. А я, как потребитель брендовых вещей, довольно хорошо отличаю оригиналы от подделок — по крайней мере тех марок, которые мне очень нравятся. Если девушка хочет приобрести фирменную сумку (из-за ее качества, чтобы показать определенный уровень достатка или потому что является поклонницей какого-то бренда), но не может себе ее позволить, стоит обратиться в комиссионный магазин. Раньше это казалось странным и непонятным, а сейчас — в эпоху осознанного потребления — даже становится поводом для гордости. Я и сама на второй странице @vp_dressingroom продаю брендовые вещи в хорошем качестве по сниженной цене, которые сама больше носить не буду. Девочки через нее приобретают желанные сумки и тем самым дарят им вторую жизнь и избавляют себя от фейков.

Вероника Куваева создатель и дизайнер бренда IVA, стилист Я покупаю одежду рационально, давно не случалось «оно купилось само». Мне важно, чтобы вещь была актуальна не только сейчас, и чтобы она подходила к другим элементам в моем гардеробе. Стараюсь избегать «вещей-вспышек», так как они уже у всех есть. При этом покупки делаю во всем известных онлайн-ритейлерах и в официальных монобрендовых бутиках. Люблю творения Эди Слимана и с нетерпением жду новой должности Фиби Файло — неважно, в каком модном доме. Безусловно, дорогая одежда показывает определенный статус, но сегодня ей уже никого не удивишь. Умение одеваться и чувство стиля никак не соотносятся со стоимостью вещей. Что касается подделок, то это большая индустрия, которая всегда была и будет. Еще Коко Шанель говорила, что, если ее копируют, значит, она знаменита. Но мне кажется, подделка не несет в себе смысла — это в первую очередь обман окружающих и самого себя. Она никогда не будет работать на личность, всегда останется теневой рекламой основного бренда. Но это выбор каждого человека. Светское общество — не про одежду.

Мария Гусева PR-специалист Все покупки я совершаю крайне обдуманно, стараюсь никогда не поддаваться сиюминутному порыву. Практически каждая вещь моего гардероба — вне времени. При этом для меня имеет значение бренд: я слежу за показами, изучаю коллекции, просматриваю в инстаграме страницы, посвященные моде. Иногда я выбираю молодежные марки, но в большинстве случаев отдаю предпочтение тяжелому люксу: самая любимая вещь в гардеробе — брючные костюмы Dior, планирую собрать их всех цветов и моделей! Брендовая продукция — это, конечно, показатель статуса и дохода, но главное — она должна отражать ваш вкус. Есть модные и не очень дорогие вещи, которые я с удовольствием ношу, — например, сумки фирмы Cult Gaia. Вещи покупаю в основном в монобрендовых бутиках — услугами байеров пользуюсь крайне редко и обращаюсь только к тем, кого знаю лично и доверяю на 100 процентов. Поэтому насчет подделок не волнуюсь, это исключено. Считаю, что если у девушки нет денег на дорогой бренд, то она может всегда найти стильную вещь в масс-маркете или обратиться в хорошее ателье. Это лучше, чем носить фейки.