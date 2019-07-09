«Подделка — это неуважение к себе»: клиентки люксовых брендов о том, почему никогда не купили бы фейковые вещи
Рынок поддельных вещей в России превысил легальный — об этом сообщает новое исследование компании Brandmonitor и данные Fashion Consulting Group. «Собака.ru» расспросила клиенток Louis Vuitton, Dior, Hermes, Celine и Gucci о том, почему люкс в стране не умрет никогда, как обезопасить себя от покупки фейковой продукции, и почему она не сможет заменить оригинал.
Шорена Джинали
соорганизатор благотворительного проекта «3,14»
Я покупаю только те вещи, в которые действительно влюбляюсь и буду уверена, что проношу не один сезон. Редко, но происходят спонтанные покупки или для определенного случая — это вполне нормально для женщины с активной социальной жизнью. Ставку делаю на жакеты разных моделей (их можно без труда комбинировать с другими элементами образа), а любимые — это Celine времен Фиби Файло и Christian Dior.
Я люблю процесс шоппинга — тактильное прикосновение к тканям, примерки. Хороший сервис в бутиках не заменит доставку вещей без упаковки. Но может случиться так, что в магазине не окажется нужного размера желанной вещи, — тогда я допускаю обращение к байерам, но только к проверенным!
Во время работы в Dior (Шорена Джинали была директором петербургского бутика бренда, — Прим. ред.) к нам периодически приходили девушки с просьбой оценить подлинность сумки. Мы не являемся экспертной организацией и не давали таких оценок, но иногда попадались подделки жуткого качества, которые какие-то «официальные» продавцы выдавали за оригинал.
Брендовые вещи всегда будут отражать статус человека. Безусловно, есть много симпатичных no name сумок, но лично я чувствую себя увереннее с сумкой известного модного дома. Знаю, что некоторые состоятельные дамы смешивают оригиналы и подделки — это их выбор, хотя я его не одобряю. Девушка, которая себя ценит и любит, не позволит себе носить фейковую вещь. Образ жизни и одежда должны соответствовать финансовым возможностям человека. Надо развиваться, стремиться заработать на сумку мечты — тогда она принесет гораздо больше удовольствия, чем быстрая покупка подделки!
Мария Грудина
идеолог и совладелица курорта «Первая Линия»
Для меня бренд — это предмет искусства, он создает новые ценности и смыслы. Над одной вещью может работать целая команда мастеров: она закладывает в нее концепцию, наделяет ее особой харизмой, связывает с социокультурным контекстом, и у меня есть возможность стать сопричастной этому через покупку! Надевая вещи от своих любимых брендов — Saint Laurent, Gucci, Alexander McQueen, Balenciaga, Stella McCartney и Balmain, — я приобретаю их настроение, поэзию и тональность, которые способны изменить мое самоощущение!
Чаще всего я делаю покупки в Европе: очень люблю Лондон (с его множеством аутентичных магазинчиков и вещиц), Италию (месяц в году мы проводим недалеко от Милана), также в Азии можно найти занятные экземпляры (правда, в полтора раза дороже). Недавно друзья обезоружили меня информацией о том, что в одном из моих любимых люксовых магазинов в России половина товаров — подделки. Не верю, что это может быть правдой, но вот ремешок от приобретенной там сумки Saint Laurent подозрительно часто расстегивается. Стала обращать на это внимание.
В октябре на курсах по английскому в Лондоне моя немолодая сокурсница из Японии, послушав мой рассказ о курорте (инновационный курорт «Первая Линия. Health Care Resort» — Прим. ред.), воскликнула: «Мария, чем купить себе новую сумку, лучше инвестировать пару тысяч долларов в здоровье!» Теперь это мой девиз, хотя я и раньше не мерила статус людей вещами — у меня никогда не было суперлюксовой сумки, заказанной заранее за год.
А в декабре я попала на рынок контрафакта в Гонконге, у него два уровня: вещи, развешанные на прилавках, за 30-50 долларов, и те, что показывают на iPad и с осторожностью вынимают из-за ширм, за 500-1000 долларов. Это точные копии люксовой продукции, которые, по легенде, производятся из тех же материалов и даже на тех же заводах, только в ночное время. У меня была с собой сумка Saint Laurent, которую мы сравнили с «качественным» фейком, — нет никаких различий, только отсутствие логотипа на замке! Однако такую вещь я бы носить не стала — визуально нет разницы, но самоощущение не то.
И кстати, я ничего не имею против одежды, дизайн которой навеян подиумными коллекциями. В прошлом году была восхищена вещами французского бренда Maje, и на мои восторги продавец без стеснения ответила: «Наш дизайнер вдохновлялась коллекцией Gucci этого сезона». Это примерно то же, как полюбоваться «Весной» Сандро Боттичелли в галерее Уффици, но создать свой шедевр. Другое дело — скопировать картину целиком и наивно полагать, что никто не заметит.
Ирина Оганова
писатель
Я покупаю вещи и в России, и за рубежом. Как правило, в монобрендовых бутиках и магазинах. Интернетом не пользуюсь — никогда не буду заказывать через него сумку или какую-нибудь другую продукцию. Зачем? У нас есть Babochka и ДЛТ — монстры моды, которые всегда помогут это сделать.
Я никогда не расценивала вещи как показатель статуса, но люблю сумки Hermes — это аксессуары навсегда! Они не стареют! Могут потерять свой вид, но никогда не потеряют имя! Также я иногда покупаю какие-то эксклюзивные вещи у Louis Vuitton — потом они украшают мою гардеробную.
К поддельным вещам отношусь крайне плохо. Считаю, что это неуважение к себе. Никогда, ни при каком достатке, ни в молодости у меня не было желания купить себе фейк. Наивно думать, что никто из окружающих не отличит вашу ненастоящую сумку от реальной — я, например, сразу понимаю, срабатывает интуиция.
Молодому поколению — крайне целеустремленному — не до статусных сумок в принципе. Они покупают в интернете «копеечные» вещи и не думают, подделка это или нет. У них другие цели в жизни. Что с ними станет позже, когда они вырастут, пойдут на работу и смогут позволить себе брендовую продукцию, увидим. Я — на примере своей дочери.
В светском обществе сейчас все смешалось — попасть туда может кто угодно, например, благодаря внешности. Да и вообще неясно, что это за общество: есть категория «most invited» — люди, которых часто приглашают на мероприятия, и так называемая элита, которая за счет чего-то утвердилась. Я скептически отношусь к этой истории тоже. Для меня светское общество — это те, кто формирует Петербург во всех областях: искусстве, литературе, моде (специалисты, которые умело обращаются со всеми стилями и брендами).
Виктория Быкова
YouTube-, Instagram-и лайфстайл-блогер, основатель и дизайнер бренда By Victoria Portfolio
В последнее время я стараюсь совершать покупки обдуманно: размышляю, смогу ли интегрировать новую вещь в гардероб, составить с ней как можно больше разных образов. Мое недавнее (и самое любимое) приобретение — это эксклюзивная сумка Louis Vuitton из коллекции Arty Capucines. Их всего 300 в мире! По задумке художника Урса Фишера, которого Дельфина Арно пригласила поучаствовать в создании аксессуара, к классической модели Capucines крепятся брелоки в виде банана, яблока, яйца и гриба. Такая сумка точно никого не оставит равнодушным и не останется незамеченной!
Для меня покупка вещи — целый ритуал: мне доставляет удовольствие процесс примерки, обслуживания, помощи консультанта. Поэтому я отдаю предпочтение монобрендовым бутикам или универмагам ДЛТ и Babochka и никогда не заказываю вещи онлайн, у непроверенных Instargam-аккаунтов. Тем более, что в случае с байерами есть риск наткнуться на подделку, особенно если речь идет о бренде Hermes.
К поддельным вещам я отношусь отрицательно. Считаю, в этом вопросе нужно дорабатывать законодательство, чтобы люди несли ответственность за распространение и приобретение фейковой продукции. Ни для кого не секрет, что для ее изготовления используется детский труд — не говоря уже о других негативных аспектах.
Есть ли подделки у девушек из светского общества? Недавно я стала замечать, что многие топовые журналы, которые, казалось бы, являются гарантом подлинности изделий, стали публиковать на своих страницах и в интернет-версиях фотографии девушек с фейковыми аксессуарами и одеждой. Это происходит из-за того, что сотрудницы СМИ сами не имеют доступа к люксу, не разбираются. А я, как потребитель брендовых вещей, довольно хорошо отличаю оригиналы от подделок — по крайней мере тех марок, которые мне очень нравятся.
Если девушка хочет приобрести фирменную сумку (из-за ее качества, чтобы показать определенный уровень достатка или потому что является поклонницей какого-то бренда), но не может себе ее позволить, стоит обратиться в комиссионный магазин. Раньше это казалось странным и непонятным, а сейчас — в эпоху осознанного потребления — даже становится поводом для гордости. Я и сама на второй странице @vp_dressingroom продаю брендовые вещи в хорошем качестве по сниженной цене, которые сама больше носить не буду. Девочки через нее приобретают желанные сумки и тем самым дарят им вторую жизнь и избавляют себя от фейков.
Вероника Куваева
создатель и дизайнер бренда IVA, стилист
Я покупаю одежду рационально, давно не случалось «оно купилось само». Мне важно, чтобы вещь была актуальна не только сейчас, и чтобы она подходила к другим элементам в моем гардеробе. Стараюсь избегать «вещей-вспышек», так как они уже у всех есть. При этом покупки делаю во всем известных онлайн-ритейлерах и в официальных монобрендовых бутиках. Люблю творения Эди Слимана и с нетерпением жду новой должности Фиби Файло — неважно, в каком модном доме.
Безусловно, дорогая одежда показывает определенный статус, но сегодня ей уже никого не удивишь. Умение одеваться и чувство стиля никак не соотносятся со стоимостью вещей. Что касается подделок, то это большая индустрия, которая всегда была и будет. Еще Коко Шанель говорила, что, если ее копируют, значит, она знаменита. Но мне кажется, подделка не несет в себе смысла — это в первую очередь обман окружающих и самого себя. Она никогда не будет работать на личность, всегда останется теневой рекламой основного бренда. Но это выбор каждого человека. Светское общество — не про одежду.
Мария Гусева
PR-специалист
Все покупки я совершаю крайне обдуманно, стараюсь никогда не поддаваться сиюминутному порыву. Практически каждая вещь моего гардероба — вне времени. При этом для меня имеет значение бренд: я слежу за показами, изучаю коллекции, просматриваю в инстаграме страницы, посвященные моде. Иногда я выбираю молодежные марки, но в большинстве случаев отдаю предпочтение тяжелому люксу: самая любимая вещь в гардеробе — брючные костюмы Dior, планирую собрать их всех цветов и моделей! Брендовая продукция — это, конечно, показатель статуса и дохода, но главное — она должна отражать ваш вкус. Есть модные и не очень дорогие вещи, которые я с удовольствием ношу, — например, сумки фирмы Cult Gaia.
Вещи покупаю в основном в монобрендовых бутиках — услугами байеров пользуюсь крайне редко и обращаюсь только к тем, кого знаю лично и доверяю на 100 процентов. Поэтому насчет подделок не волнуюсь, это исключено. Считаю, что если у девушки нет денег на дорогой бренд, то она может всегда найти стильную вещь в масс-маркете или обратиться в хорошее ателье. Это лучше, чем носить фейки.
Текст: Алина Малютина, Леонтий Касаткин
Фото: Антон Рудзат, архивы героинь, архивы «Собака.ru»
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