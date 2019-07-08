Что известно о документальном фильме «Margiela In His Own Words», где впервые появится дизайнер Мартин Маржела?

В сети появился первый постер документального фильма кинокомпании Dogwoof Pictures, посвященного самому загадочному дизайнеру современности (в сети есть лишь пара его неофициальных портретов!) Мартину Маржеле. Картину под названием «Margiela In His Own Words» (а не «Без компромиссов», как было заявлено ранее ) снимает Райнер Хольцемер — режиссер фильма «Дрис ван Нотен», который вышел в России в прошлом году.

Хоть Мартин Маржела и дал согласие на съемку и согласился участвовать в самом процессе, зритель увидит лишь руки дизайнера и услышит его голос. Кроме того, известно, что фильм планируют выпустить до конца 2019 года, а также, что он будет полной противоположностью ленты «We Margiela», которая больше сосредоточена не на личности дизайнера, а на его команде.