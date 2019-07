Что известно о документальном фильме «Margiela In His Own Words», где впервые появится дизайнер Мартин Маржела?

В сети появился первый постер документального фильма кинокомпании Dogwoof Pictures, посвященного самому загадочному дизайнеру современности (в сети есть лишь пара его неофициальных портретов!) Мартину Маржеле. Картину под названием «Margiela In His Own Words» (а не «Без компромиссов», как было заявлено ранее) снимает Райнер Хольцемер — режиссер фильма «Дрис ван Нотен», который вышел в России в прошлом году.