Знакомьтесь, 404 NOT FOUND — молодая марка из Петербурга, которая уже выставляется в Париже и одевает самых стильных девушек страны

Команда 404 NOT FOUND — дизайнер Алена Феликсова и креативный директор Антон Рудзат — не только очень красивая, но еще и дико талантливая: за полтора года сотрудничества ребятам удалось открыть свою студию, вывезти коллекции в Париж (бренд выставляется в шоу-руме NOB Agency) и одеть самых стильных девушек России (от Лизы Песковой до Марии Абашовой). В рамках проекта «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Алена и Антон дали первое совместное интервью и рассказали о своем знакомстве, визионерских мудбордах, подборе героинь и поиске истинного стиля русских женщин.

На Антоне: смокинг Bottega Veneta, сорочка Tom Ford, галстук Givenchy, ремень Saint Laurent Paris, брюки и ботинки Balenciaga (все — ДЛТ). На Алене: платье 404 NOT FOUND (404 NOT FOUND), моносерьга Gucci, туфли Saint Laurent Paris, очки Balenciaga (все — ДЛТ), колготки Calzedonia

Как вы познакомились и объединились для работы над брендом? Антон Рудзат: В феврале 2018 года московское агентство, которое занималось пиаром бренда 404 NOT FOUND, заказало у меня съемку лукбука, но передало всю коммуникацию дизайнеру — Алене. В индустрии такого обычно не бывает: если агентство берется за работу, то доводит ее до конца. В силу того что раньше я работал байером и стилистом, стал объяснять Алене такие моменты, делиться с ней опытом. А после заметил, что у нас одинаковые взгляды на моду и творчество в целом, и решил присоединиться к бренду в качестве креативного директора. Алена Феликсова: Я поняла, что с Антоном будет здорово поработать, когда спросила: «Что ты любишь больше всего на свете?» — и услышала: «Моду!» Антон: Неправда. Больше всего на свете я люблю женщин. Мода — на втором месте. (смеется)

Больше всего на свете я люблю женщин. Мода — на втором месте

Изменились ли с приходом Антона коллекции 404 NOT FOUND? Алена: Через первые коллекции марки я искала современный образ русской женщины: вдохновением стал фильм «Москва слезам не верит» — хотелось пересмотреть стиль Екатерины, представить, каким бы он был в наше время. У нас в стране есть определенный типаж — русая девушка со светлыми глазами. Но нет целостного имиджа, по которому нас идентифицировали бы на Западе. Мы знаем, как выглядят современные француженки — небольшая небрежность в прическе, легкое платье и удобная обувь — или азиатки — две косички и тотал-лук Gucci, а в отношении россиянок ассоциативный ряд выстроить не получается, он еще окончательно не сложился. Отсюда и появилось «ошибочное» название бренда — 404 NOT FOUND, «не найдено», как попытка найти или создать такой образ — сильной, красивой, благородной и современной русской девушки. Антон: Я думаю, что прийти к этому можно через не связанные напрямую с модой референсы — картины, книги или фильмы. Например, в весенне-летней коллекции мы переработали образ Шэрон Стоун в «Основном инстинкте» — героини, которая в России считается одной из главных фэшн-икон. Ее качества — порочную сексуальность и ум — «примерили» на нашу соотечественницу, модель Алесю Кафельникову, которая стала лицом нашей рекламной кампании.

Алеся Кафельникова в рекламной кампании 404 NOT FOUND, коллекция весна-лето 2019

Мария Абашова в специальной съемке 404 NOT FOUND, коллекция осень-зима 2018/19

Кристина Асмус в специальной съемке 404 NOT FOUND, коллекция весна-лето 2019

Елизавета Пескова в специальной съемке 404 NOT FOUND, коллекция осень-зима 2019/20

Мария Грудина в специальной съемке 404 NOT FOUND, коллекция осень-зима 2019/20

Почему, по вашему мнению, в России нет стейтмент-героинь — одновременно модных, красивых и задающих тенденции девушек? Как Алекса Чанг, Карин Ройтфельд, Шарлотта Генсбур? Алена: Как раз потому, что у нас нет целостного имиджа, построенного не только на внешности и одежде, но и на индивидуальности и харизме. Но 404 NOT FOUND хотелось бы быть причастными к его поиску и формированию. Антон: Я думаю, выработать собственный стиль в России также мешает отсутствие бэкграунда: многие незнакомы даже с классическими предметами русской литературы, искусства, кино и музыки. Но я верю в великое фэшн-возрождение России и уже наблюдаю его на примере передовых миллениалов — они лучше старших поколений считывают западные коды и формируют собственные.

На Антоне: смокинг Bottega Veneta, сорочка Tom Ford, галстук Givenchy, ремень Saint Laurent Paris, брюки и ботинки Balenciaga (все — ДЛТ). На Алене: платье 404 NOT FOUND (404 NOT FOUND), моносерьга Gucci, туфли Saint Laurent Paris, очки Balenciaga (все — ДЛТ), колготки Calzedonia

На Антоне: жилет Burberry, сорочка Tom Ford, галстук Givenchy, брюки и ботинки Balenciaga (все — ДЛТ) На Алене: платье 404 NOT FOUND (404 NOT FOUND), моносерьга Gucci, туфли Saint Laurent Paris (все — ДЛТ)

В ваших коллекциях, кажется, даже слишком много идей: например, в осенне-зимней это и съемка скрытыми камерами, и урбанизм, и Xanax. Как так получается? Алена: Я начинаю коллекцию с просмотра трендбука, который задолго до старта сезона делает парижское дизайн-бюро. Беру оттуда определенные тренды и будто бы пишу сочинение на тему: интерпретирую цвета, настроение, референсы, подбираю к ним фотографии локаций, событий, людей. В итоге получаю inspiration board, по которому впоследствии создаю принты и силуэты. Антон, обладающий прекрасной памятью и визуальным опытом, может посмотреть на мою работу и предложить, к примеру, образы из «Бегущего по лезвию» или мотивы Дэвида Линча. Если идея мне нравится, она появляется в коллекции. Антон: Да, мы советуемся друг с другом, но не навязываем свою точку зрения. Уже научились договариваться и обмениваться опытом. Возможно, это то, что держит нас на плаву и позволяет налаживать продажи, сотрудничать с медийными личностями и прессой, выставляться в шоуруме в Париже. Как сказал в одном интервью Олег Янковский, «когда собирается компания людей одной группы крови, то и репетировать ничего не надо». Алена: Это не работа, это образ жизни! Поэтому мы не уходим из офиса по окончании рабочего дня, а можем остаться здесь до позднего вечера, обсуждать образы, локации, моделей и идеи вместе с нашей экспериментальной командой. В нее входят три портнихи, конструктор и ассистент, которые каждый раз помогают нам достичь желаемого результата.

Коллекция 404 NOT FOUND, осень-зима 2019/20

Коллекция 404 NOT FOUND, осень-зима 2019/20

Коллекция 404 NOT FOUND, осень-зима 2019/20

Коллекция 404 NOT FOUND, осень-зима 2019/20

Коллекция 404 NOT FOUND, осень-зима 2019/20

Коллекция 404 NOT FOUND, осень-зима 2019/20

Чего нам ждать от бренда помимо новых коллекций? Антон: Сейчас мы сформировали ДНК бренда — романтик-гранж, практически освоили русский рынок и планируем поэтапно выйти на европейский, азиатский и американский. Алена: Кроме того, мы думаем сделать показ в историческом здании на Марата, 52, где находится штаб-квартира нашего бренда и где сейчас ведутся реставрационные работы. Этот дом принадлежал семье адмирала Василия Степановича Завойко, а в свое время здесь жил композитор Анатолий Константинович Лядов. Возможно, именно его музыка станет саундтреком нашего шоу.