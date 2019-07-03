«Попробуй это переварить»: 10 шокирующих фактов о содержании и вреде микропластика в продуктах
Нижегородская студия 100%ART, которая специализируется на каталожных, рекламных и персональных съемках, опубликовала фотопроект «Try to digest it» (в русскоязычной версии — «Попробуй это переварить» или «Реквием по еде»). Он рассказывает о вреде микропластика в необычной манере: ребята «приготовили» бургеры, роллы, пиццу, глазунью и картошку фри из разноцветных пакетов, но превратили гастрономическую съемку в модную путем ее стайлинга жемчужными ободками, золотыми перчатками, кружевными блузами и кожаными топами-бюстье.
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«Более 50% людей по всему миру каждый день едят пластик в виде микрочастиц и даже не подозревают об этом»
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«Пластик в океане не разлагается, а крошится на более мелкие частицы размером от 50 мкм до 5 мм. Это и есть микропластик»
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«Более 90 процентов очищенной бутилированной воды по всему миру содержит частицы микропластика. В среднем это 325 частиц на литр»
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«Каждый год 8 000 000 тонн пластика попадает в наши океаны. Мы загрязняем воду пластиком со скоростью 300 кг в секунду»
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«Потребляя рыбу и другие морепродукты, люди по всему миру ежегодно съедают в среднем до 11 000 частиц микропластика»
Кадры из фотопроекта напоминают обложки глянцевого журнала с громкими выносами. Все они рассказывают о том, как получается микропалстик («пластик не разлагается, а крошится на более мелкие частицы»), сколько микропластика попадает в океаны (8 000 000 тонн в год!), сколько рыб им заражено (более 70%, в том числе морские обитатели на глубине 11 000 метров) и как много вредных частиц мы потребляем вместе с водой и продуктами (325 на один литр!). В финале проекта студия 100%ART приходит к неутешительному выводу: «Если ситуация не изменится, общий вес пластика в океанах превысит общий вес всей рыбы уже в 2050 году».
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«Каждый день вместе с солью мы съедаем частицы полиэтилена и полипропилена, период распада которых составляет не менее 400 лет»
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«Среди общего количества рыбы в океанах пластиком заражены более 70%»
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«Частицы микропалстика попадают в желудки морских обитателей. Даже тех, которые живут на глубине 11 000 метров»
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«Ежегодно вместе с пылью, оседающей на нашем обеде, мы съедаем около 70 000 частиц микропластика»
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«Если ситуация не изменится, общий вес пластика в океанах превысит общий вес всей рыбы уже в 2050 году»
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