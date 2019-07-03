Нижегородская студия 100%ART, которая специализируется на каталожных, рекламных и персональных съемках, опубликовала фотопроект «Try to digest it» (в русскоязычной версии — «Попробуй это переварить» или «Реквием по еде»). Он рассказывает о вреде микропластика в необычной манере: ребята «приготовили» бургеры, роллы, пиццу, глазунью и картошку фри из разноцветных пакетов, но превратили гастрономическую съемку в модную путем ее стайлинга жемчужными ободками, золотыми перчатками, кружевными блузами и кожаными топами-бюстье.

Кадры из фотопроекта напоминают обложки глянцевого журнала с громкими выносами. Все они рассказывают о том, как получается микропалстик («пластик не разлагается, а крошится на более мелкие частицы»), сколько микропластика попадает в океаны (8 000 000 тонн в год!), сколько рыб им заражено (более 70%, в том числе морские обитатели на глубине 11 000 метров) и как много вредных частиц мы потребляем вместе с водой и продуктами (325 на один литр!). В финале проекта студия 100%ART приходит к неутешительному выводу: «Если ситуация не изменится, общий вес пластика в океанах превысит общий вес всей рыбы уже в 2050 году».