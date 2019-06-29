Алла Вербер проведёт открытую шоппинг-сессию в ДЛТ

В это воскресенье, 30 июня, в ДЛТ пройдет открытый воскресный шопинг с фэшн-директором ЦУМа и ДЛТ и вице-президентом компании Mercury Аллой Вербер. Сессия шопинга пройдет с 13:00 до 15:00. Алла Константиновна встретит гостей на 1 этаже универмага, проведет по этажам, расскажет о последних модных тенденциях и новостях, ответит на вопросы интересующихся. Вход свободный.

Воскресный шопинг в ДЛТ – это отличная возможность купить что-то на лето, а также познакомиться с новинками из осенний коллекций Bottega Veneta, Dolce & Gabbana, Versace и других брендов. Отличным бонусом станет распродажа до 30%. Ранее Алла Вербер стала героиней обложки декабрьского номера «Собака.ru» и рассказала нам, почему люкс никогда не умрет.