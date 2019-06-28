Мы собрали четыре поколения культовых петербургских моделей и расспросили их, как жить в реальности, где стандарты внешности больше не работают. Спойлер: просто отлично!

На Дмитрии Пильщикове: плащ, брюки и кроссовки Balenciaga, футболка Burberry (все — ДЛТ). На Андрее Петрове: плащ Kenzo, сорочка и кроссовки Vetements (все — ДЛТ), брюки Valentino, сумка Dior, галстук Calvin Klein 205W39NYC (все — Babochka Concept Store). На Иванке Куваевой: тренч и джинсы Burberry, платье-рубашка Alexander Terekhov, кеды D.A.T.E., кепка Calvin Klein (все — «Кенгуру»). На Валерии Заботиной: жакет и юбка Gucci (Babochka Concept Store), туфли Balenciaga (ДЛТ). На Татьяне Санаевой: пиджак Valentino, туфли Miu Miu (все — Babochka Concept Store), рубашка и юбка Balenciaga, оправа Celine (все — ДЛТ). На Анне Белоцерковец: жакет Balenciaga, сорочка Vetements, туфли Sergio Rossi (все — ДЛТ), юбка Valentino (Babochka Concept Store). На Евгении Иванове: рубашка, худи и джинсы Vetements, жилет Balenciaga, кеды Saint Laurent Paris (все — ДЛТ). На Кате Лапочкиной: тренч Balenciaga, платье Vetements, туфли Maison Margiela (все — ДЛТ)

На Татьяне Санаевой: пиджак Valentino, (Babochka Concept Store), рубашка и юбка Balenciaga, оправа Celine (все — ДЛТ)

Татьяна Санаева в 1993 году, фото из личных архивов модели

Татьяна Санаева, 63 года Легенда — и точка. Супервостребованная манекенщица ЛДМО после завершения карьеры основала в Петербурге первое профессиональное агентство Modus Vivendi, в которое мечтали попасть абсолютно все красавицы города. Еще бы — его модели выходили на подиум с Евой Герциговой, Линдой Евангелистой и Клаудией Шиффер и работали с агентствами Elite, Karin и Metropolitan. «В начале своей модельной карьеры я была угловатой, неуверенной в собственной привлекательности молоденькой девчонкой. В свои семнадцать я сутулилась и стеснялась своего высокого роста. Не умела краситься, считала себя некрасивой. В то время идеалом были девочки с мягкими покатыми плечами и более округлыми формами. Пойти на просмотр в Ленинградский дом моделей меня уговорили подружки: "Таня, иди! Ты тощая и длинная — тебя точно примут!" На кастинг я убежала в обеденный перерыв, работала в далеком от мира моды строительном магазине. Для меня это была скорее авантюра, чем осознанный выбор. Убого прошлась по подиуму под озадаченный взгляд комиссии. Я явно не соответствовала их представлениям о прекрасном, была очень застенчивой, а от этого зажатой и скованной. Меня взяли авансом, с испытательным сроком на три месяца. Примерно через год я подстриглась, выпрямилась, научилась краситься — и стала самой востребованной манекенщицей ЛДМО. Рекламировала одежду лучших дизайнеров перспективной группы, а также фабрик "Первомайская Заря" и "Большевичка", участвовала в специальном показе фабрики для нашего первого президента. Профессия манекенщицы, а точнее "демонстратора одежды" — так было записано в моей трудовой книжке, в то время считалась престижной, но для обывателей она казалась слегка постыдной, так как девушки не ходили по улицам с ярким макияжем, а нам после показов приходилось выходить в полном "боевом раскрасе". Впрочем, тогда любая в мини-юбке считалась девушкой легкого поведения. Но, мне кажется, нам просто завидовали. В 1990-х, когда я открыла в Петербурге агентство Modus Vivendi, то всеми силами пыталась бороться со стереотипами. Брала всех, в ком видела потенциал, взращивая новых российских супермоделей, актрис, специалистов в сфере пиара и маркетинга моды. Я с интересом и не без гордости наблюдаю за карьерами своих воспитанниц. Для меня большая радость и честь чувствовать себя сопричастной к их профессиональной состоятельности. Я помню каждую по имени и всегда счастлива их видеть».

Валерия Заботина для модного дома Lilia Kisselenko

Валерия Заботина, 43 года Культовая модель агентства «Фея», без которой на рубеже 2000-х не обходился ни один важный показ, побывала «Дивой» в клипе Филиппа Киркорова и девушкой из рефрена «Ты одна, ты такая» Дмитрия Маликова. «Я никогда не стремилась быть профессиональной моделью, работала параллельно с учебой на врача. На зарубежные показы ездила не часто, так как занятия требовали постоянного присутствия в институте. На кастинги вечно прибегала последней: в джинсах, футболке, со взъерошенной стрижкой и при полном отсутствии макияжа. Но колоссальная внутренняя энергия и открытая улыбка всегда приводили к желаемому результату. Модели 1990-х были уникальны! Ни одного повторяющегося лица, все характерные, обладающие особой индивидуальностью. В этом их главное отличие от нового поколения. В последнее время я мало уделяю времени фэшн-индустрии, за всеми трендами следит моя 17-летняя дочь, хотя иногда я с удовольствием принимаю участие в фотосъемках. Ответ на вопрос, как удается держаться в форме, достаточно прост: внутренняя гармония и наполненность жизненной энергией. Это и дает блеск в глазах. Исключение фастфуда, сбалансированное питание, достаточное количество воды и легкие физические нагрузки помогают мне оставаться в параметрах, приближенным к модельным».

На Андрее Петрове: плащ Kenzo, сорочка Vetements (все — ДЛТ), брюки Valentino, сумка Dior, галстук Calvin Klein 205W39NYC (все — Babochka Concept Store). На Иванке Куваевой: пиджак Armani Junior, джинсы Burberry, платье Alexander Terekhov, кеды D.A.T.E., кепка Calvin Klein (все — «Кенгуру»). На Валерии Заботиной: жакет и юбка Gucci (Babochka Concept Store)

Андрей Петров, 44 года Первый русский мужчина-модель на обложке журнала Men’s Health, кавер-герой GQ, Maxim и XXL ходил на показах Дениса Симачева, Валентина Юдашкина, Versace, Zegna. Один из самых востребованных типажей для рекламных кампаний МТС, «Спортмастер», Meucci. «Моя модельная карьера началась в Израиле, где я жил в 1990-х годах: я в то время увлекался занятиями в тренажерном зале, и директор местного модельного агентства поймал меня неподалеку от тель-авивского пляжа, увидев, как я в шортах и с голым торсом разговариваю по телефону-автомату. Я подумал, что моделинг — это хороший и легкий заработок, поэтому по возвращении в Петербург пришел в агентство Modus Vivendi, потом уехал в Москву, работал на показах и снимался в рекламе, в основном в каталогах одежды. При росте 186 сантиметров, в агентствах я был одним из самых низких парней, все вокруг были великанами за метр девяносто. После опыта работы в Германии в агентствах Берлина и Дюссельдорфа, в 2002 году, я постепенно завязал с модельным прошлым и сосредоточился на музыкальной и клубной деятельности. Несколько лет я прожил в Юго-Восточной Азии, став приверженцем йоги и отказа от употребления мяса и алкоголя, что, конечно, помогает мне поддерживать себя в хорошей физической форме. В настоящее время я снова в Петербурге, занимаюсь своим музыкальным проектом Andre P & Droomie и также являюсь арт-директором нового культурного пространства».

Анна Белоцерковец для L'Oreal, 1997 год

Анна Белоцерковец в Париже, 1997 год

Анна Белоцерковец для «Собака.ru»

Анна Белоцерковец, 43 года Вы, конечно, помните роковую красавицу из «Самбы белого мотылька» Валерия Меладзе? И мы не можем забыть. Без преувеличения самая most invited героиня журнальных съемок и закрытых вечеринок 2000-х, лицо одной из обложек журнала «Собака.ru», снималась у «Иванушек», Киркорова, Маликова. «В агентство Modus Vivendi я пришла студенткой СПбГМТУ — девушкой с некрашеными русыми волосами, в очках, ростом 175 сантиметров, фигурой, далекой от стандартов 90-60-90. Мне постоянно намекали, что нужно похудеть. Значительно сбросить у меня так и не вышло, так как к этой работе я не относилась серьезно, хотя заказов было очень много, в том числе из Парижа. Русский модельный бизнес в то время напоминал кружок "умелые ручки" — ничего общего с тем, что мы имеем сейчас. В любом случае это был замечательный опыт: я много путешествовала, познакомилась с легендами подиума — Эмбер Валеттой, Клаудией Шиффер, Линдой Евангелистой и Наоми Кэмпбелл, а также самыми звездными дизайнерами — Аззедином Алайя, Тьерри Мюглером, Джорджио Армани, Валентино Гаравани, Доменико Дольче и Стефано Габбаной. Знание модных процессов изнутри помогло мне проработать десять лет байером. Сейчас я являюсь дизайн-директором холдинга Ginza Project. Активная деятельность и помогает мне держать себя в тонусе — никаких SOS-средств и чудо- косметики!»

На Дмитрии Пильщикове: плащ, брюки и кроссовки Balenciaga, футболка Burberry (все — ДЛТ). На Анне Белоцерковец: жакет Balenciaga, сорочка Vetements, туфли Sergio Rossi (все — ДЛТ), юбка Valentino (Babochka Concept Store).

Дмитрий Пильщиков, 40 лет Модель 2001 года по версии журнала «Собака.ru» участвовал в показах Versace, Gucci и Armani, а также сделал клипы с самыми красивыми певицами страны — Натальей Ветлицкой, Жасмин, Софией Ротару, Зарой и Валерией. Девушки знают толк! «Я начал работать моделью в 1998 году, познакомившись в клубе с администратором режиссера-клипмейкера Олега Гусева. Она привела меня на площадку клипа "Ляписа Трубецкого", а после этого случились видео Натальи Ветлицкой, "А-Студио", Игоря Николаева и Филиппа Киркорова. За съемки хорошо платили, но я учился в Академии культуры на отделении "История моды" и всегда воспринимал моделинг только как хобби, возможность примерить на себя разные образы. На показах меня делали сексуальным гламурным красавцем, а в клипах я играл роль принца с голубыми глазами и светлыми волосами. Новсегда считал, что мужчина должен оставаться мужчиной — быть чуть красивее обезьяны, обладая при этом здоровым телом. Форму я поддерживал тренажерным залом, занятиями на турниках и брусьях, но не могу пожаловаться и на свою генетику. С тех пор я практически не изменился, но поменял сферу деятельности: после университета открыл в Москве свою школу стилистов и ивент-агентство, а сейчас занимаюсь коммерческими проектами».

На Евгении Иванове: рубашка, худи и джинсы Vetements, жилет Balenciaga, кеды Saint Laurent Paris (все — ДЛТ)

Евгений Иванов на показе Philipp Plein, коллекция осень-зима 2019/20

Евгений Иванов на показе Thom Browne, осень-зима 2019/20

Евгений Иванов на показе Gucci, весна-лето 2016

Евгений Иванов, 25 лет Модель агентства Tann Model Management уже побывал на эксклюзиве у Jil Sander, снялся для Dazed и одного из самых авторитетных журналов, WWD, сделал показы Louis Vuitton, Gucci и Dries Van Noten. «В начале модельной карьеры в 2012 году я учился на архитектора в Университете технологий и дизайна и практически ничего не знал о моде: вместо "Живанши" говорил "Гивенчи", тренировал взгляд сексапильного красавца, насмотревшись на показы Versace 1990-х годов, и переживал из-за своих больших ушей — даже планировал сделать пластическую операцию! На путь истинный меня направила основательница Tann Model Management Таня Азарова: объяснила, что моя внешность уникальна, а взгляд самца востребован далеко не у каждого бренда. Например, Armani ищет типаж взрослого состоятельного мужчины, Saint Laurent — высокого стройного юноши, а Gucci — мальчика из эпохи Ренессанса. Под парижские шоу часто нужно было худеть: согнать лишние килограммы мне помогали бег и здоровое питание. Сейчас я стараюсь придерживаться этого же принципа: основой моего рациона являются овощи и фрукты, а также белки в виде мяса и рыбы. Но сейчас прокачиваю не только тело, но еще и мозг: из-за поездок на Недели моды мне пришлось взять академический отпуск — в сентябре планирую вернуться в университет».

На Кате Лапочкиной: тренч Balenciaga, платье Vetements (все — ДЛТ)

Катя Лапочкина на показе Saint Laurent, коллекция осень-зима 2019/20

Катя Лапочкина в лукбуке ДЛТ, коллекция весна-лето 2019

Катя Лапочкина на показе Saint Laurent, коллекция весна-лето 2020

Катя Лапочкина, 20 лет Модель агентства Andy Fiord Models первым своим европейским шоу взяла сразу и весенний, и осенний Saint Laurent. Съемки для русского и испанского Vogue — уже в портфолио. «То, что мне нужно стать моделью, я слышала с детства, но всерьез об этом задумалась лишь по окончании школы. Сестра помогла мне сделать фото для агентства, а уже вскоре я снималась для Au Pont Rouge и дефилировала на ДЛТ Fashion Show. На мировую Неделю моды я попала в сентябре прошлого года: понравилась команде Saint Laurent, которая все же решила меня подстричь и перекрасить в блондинку. Каждый бренд ищет или меняет моделей в соответствии со своим типажом: у Saint Laurent это худые, высокие, сексуальные девушки-рок-звезды. Я уже дважды участвовала в их показах, но особо об этом не распространяюсь. Знают лишь мои родные, друзья и сокурсники в Политехническом институте — остальным говорю, что работаю в сфере рекламы и торговли. Ведь в России к моделингу относятся неоднозначно — завидуют, набрасывают на тебя определенные ярлыки. К тому же в условиях огромной конкуренции среди моделей ты можешь в этом сезоне сделать десять шоу, а в следующем — ни одного. Дизайнерам нужны новые лица!»

Иванка Куваева, 7 лет В портфолио фигурантки списка «50 самых красивых детей мира» по версии международного L’Officiel Kids уже есть съемки для Vogue и Harper’s Bazaar, а еще она стала лицом итальянского бренда Mimisol. «Сейчас я учусь в первом классе, а в свободное время фотографируюсь для журналов. В будущем планирую стать фотографом и стилистом — уже рисую эскизы и составляю по ним модные образы. Мне очень нравится процесс работы дизайнеров, таких как Коко Шанель или Ив Сен-Лоран, про которых мама Ника мне читает книги и показывает фильмы. Самой мне нравится носить куртки, худи и джинсы. Из показов я люблю сезонный ДЛТ Fashion Show, на нем всегда очень много зрителей!»