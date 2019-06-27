В Эрмитаже пройдет благотворительный прием, посвященный Павильону России на Венецианской биеннале

В эту субботу, 29 июня, в Эрмитаже пройдет традиционный благотворительный прием. Его темой в этом году станет Павильон России на Венецианской биеннале, созданный при поддержке ЦУМ Art Foundation и курируемый Государственным Эрмитажем. Режиссер Александр Сокуров и художник Александр Шишкин-Хокусай, которые участвовали в создании павильона, будут награждены орденами «Художник Эрмитажа» — их получают современные мастера, удостоенные чести выставляться в одном из лучших музеев мира.

Также в день благотворительного приема на Николаевской лестнице Нового Эрмитажа будет установлена шестиметровая колонна от Александра Шишкина-Хокусая, увенчанная фигурой льва и символизирующая Венецианский столб. А в Зале Рембрандта прозвучит композиция Андрея Сигле, написанная для павильона России, в концепцию которого легла картина «Блудный сын» Рембрандта. Следить за всем происходящим на закрытом вечере можно будет через прямую трансляцию на сайте dlt.ru и в инстаграме @dlt_spb — начало в 19:30!