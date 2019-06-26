Дизайнер MY812 Альбина Зуева — о работе в костюмерной, создании бренда без навыков и его стремительной популярности в Instagram

Бренд ­Альбины ­Зуевой с ­телефонным ­кодом ­Петербурга в названии стал ­популярен в Америке, ­Европе и Азии. За ­шелковыми ­платьями и кашемировыми пальто, которые команда марки снимает в кинематографичных ­лукбуках, ­выстраиваются многотысячные ­виртуальные ­очереди!

Боди, накидка и брюки MY812, подвеска Anna Maslovskaya, туфли Bonpoint

Отправная точка для бренда MY812 — это пять шелковых платьев, сшитых дома на обычной машинке, без тиража и понимания, что и как с ними делать дальше. В итоге платья взяли на реализацию в магазин российских дизайнеров Russian Room, где я и познакомилась с Машей Китаевой и Ксюшей Шабалиной, которые стали моими друзьями и первой командой.

Я училась в Институте кино и телевидения на факультете пиара. Поступить туда было почти случайным решением — по специальности я так ни разу и не работала. Но, к счастью, университет — это не только образовательный процесс, но и творческая среда: я наблюдала, как люди вокруг меня занимаются любимым делом, и хотела того же для себя.

Перед тем как сшить и продать первые платья, я работала в костюмерной на Нев­ском проспекте — находила применение нарядам известного художника по костюмам Надежды Васильевой, которые оставались после съемок кино.

MY812, весна-лето 2019

MY812, весна-лето 2019

MY812, весна-лето 2019

MY812, весна-лето 2019

MY812, весна-лето 2019

MY812, весна-лето 2019

MY812, весна-лето 2019

Первую полноценную коллекцию создавала практически интуитивно, осваивая навыки рисунка, конструирования, моделирования и пошива. На тот момент со мной работали всего две портнихи, а также Маша и Ксюша, которые отвечали за весь визуальный контент. Дебютный кампейн мы отсняли в Париже — с тех пор формат выездной съемки для каждой новой коллекции MY812 стал практически традиционным.

На сегодняшний день мы выпустили девять сезонных коллекций: настроение каждой задает героиня, которую я придумываю и помещаю в различные пейзажи и обстоятельства. Одни образы абстрактные, другие — конкретные: например, в прошлой осенне-зимней коллекции, которую мы снимали в Довиле, они были продиктованы фильмом Клода Лелуша «Мужчина и женщина».

MY812 условно делится на три линейки: это базовые боди, шелковые платья и ready-to-wear-коллекции с костюмами, поло и верхней одеждой. Этим летом мы выпустили серию из восьми свадебных платьев, а также хотим попробовать себя в создании нижнего белья и купальников.

Возможно, для российского рынка одежда MY812 кажется слишком необычной или сложной, а менять ее, упрощая, нам бы не хотелось

Больше всего заказов к нам приходит из Азии и Америки. Возможно, для российского рынка одежда MY812 кажется слишком необычной или сложной, а менять ее, упрощая, нам бы не хотелось. Каждый из нас делает то, что ему интересно, и имеет свою зону ответственности: в результате формируется ДНК бренда, главный принцип которого — честность.

Офлайн-дистрибуция нам не особенно интересна — сложные платья из шелка на удивление хорошо продаются через Instagram и наш сайт. Также у нас много широких силуэтов и моделей на запахе, которые садятся на всех, а корректировку по размерам мы можем сделать дистанционно.

Капсульная коллекция свадебных образов MY812

Капсульная коллекция свадебных образов MY812

Капсульная коллекция свадебных образов MY812

Капсульная коллекция свадебных образов MY812

Капсульная коллекция свадебных образов MY812

Капсульная коллекция свадебных образов MY812

Капсульная коллекция свадебных образов MY812

Капсульная коллекция свадебных образов MY812

Я любила одежду всегда — прежде всего благодаря маме. Она прекрасно выглядела при любых обстоятельствах и была требовательна к моему внешнему виду. В детстве и подростковом возрасте мне хотелось самовыражения в одежде, это было очень стихийно и неизбирательно, а она обращала мое внимание на вечные качественные вещи из натуральных тканей. Сейчас ее подход эхом откликается в концепции MY812.

Недавно я, прогуливаясь по улице Рубинштейна, надела пальто и рубашку из новой коллекции MY812. Поймала себя на приятном ощущении внутреннего комфорта и уверенности — мне радостно носить такую одежду и понимать, что принцип «сшить то, что хотела бы носить сама» находит единомышленников в лице клиентов по всему миру.