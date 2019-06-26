Дизайнер MY812 Альбина Зуева — о работе в костюмерной, создании бренда без навыков и его стремительной популярности в Instagram
Бренд Альбины Зуевой с телефонным кодом Петербурга в названии стал популярен в Америке, Европе и Азии. За шелковыми платьями и кашемировыми пальто, которые команда марки снимает в кинематографичных лукбуках, выстраиваются многотысячные виртуальные очереди!
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Боди, накидка и брюки MY812, подвеска Anna Maslovskaya, туфли Bonpoint
Отправная точка для бренда MY812 — это пять шелковых платьев, сшитых дома на обычной машинке, без тиража и понимания, что и как с ними делать дальше. В итоге платья взяли на реализацию в магазин российских дизайнеров Russian Room, где я и познакомилась с Машей Китаевой и Ксюшей Шабалиной, которые стали моими друзьями и первой командой.
Я училась в Институте кино и телевидения на факультете пиара. Поступить туда было почти случайным решением — по специальности я так ни разу и не работала. Но, к счастью, университет — это не только образовательный процесс, но и творческая среда: я наблюдала, как люди вокруг меня занимаются любимым делом, и хотела того же для себя.
Перед тем как сшить и продать первые платья, я работала в костюмерной на Невском проспекте — находила применение нарядам известного художника по костюмам Надежды Васильевой, которые оставались после съемок кино.
Первую полноценную коллекцию создавала практически интуитивно, осваивая навыки рисунка, конструирования, моделирования и пошива. На тот момент со мной работали всего две портнихи, а также Маша и Ксюша, которые отвечали за весь визуальный контент. Дебютный кампейн мы отсняли в Париже — с тех пор формат выездной съемки для каждой новой коллекции MY812 стал практически традиционным.
На сегодняшний день мы выпустили девять сезонных коллекций: настроение каждой задает героиня, которую я придумываю и помещаю в различные пейзажи и обстоятельства. Одни образы абстрактные, другие — конкретные: например, в прошлой осенне-зимней коллекции, которую мы снимали в Довиле, они были продиктованы фильмом Клода Лелуша «Мужчина и женщина».
MY812 условно делится на три линейки: это базовые боди, шелковые платья и ready-to-wear-коллекции с костюмами, поло и верхней одеждой. Этим летом мы выпустили серию из восьми свадебных платьев, а также хотим попробовать себя в создании нижнего белья и купальников.
Больше всего заказов к нам приходит из Азии и Америки. Возможно, для российского рынка одежда MY812 кажется слишком необычной или сложной, а менять ее, упрощая, нам бы не хотелось. Каждый из нас делает то, что ему интересно, и имеет свою зону ответственности: в результате формируется ДНК бренда, главный принцип которого — честность.
Офлайн-дистрибуция нам не особенно интересна — сложные платья из шелка на удивление хорошо продаются через Instagram и наш сайт. Также у нас много широких силуэтов и моделей на запахе, которые садятся на всех, а корректировку по размерам мы можем сделать дистанционно.
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Капсульная коллекция свадебных образов MY812
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Капсульная коллекция свадебных образов MY812
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Капсульная коллекция свадебных образов MY812
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Капсульная коллекция свадебных образов MY812
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Капсульная коллекция свадебных образов MY812
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Капсульная коллекция свадебных образов MY812
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Капсульная коллекция свадебных образов MY812
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Капсульная коллекция свадебных образов MY812
Я любила одежду всегда — прежде всего благодаря маме. Она прекрасно выглядела при любых обстоятельствах и была требовательна к моему внешнему виду. В детстве и подростковом возрасте мне хотелось самовыражения в одежде, это было очень стихийно и неизбирательно, а она обращала мое внимание на вечные качественные вещи из натуральных тканей. Сейчас ее подход эхом откликается в концепции MY812.
Недавно я, прогуливаясь по улице Рубинштейна, надела пальто и рубашку из новой коллекции MY812. Поймала себя на приятном ощущении внутреннего комфорта и уверенности — мне радостно носить такую одежду и понимать, что принцип «сшить то, что хотела бы носить сама» находит единомышленников в лице клиентов по всему миру.
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МЕСТО СЪЕМКИ
Музыкальный павильон, Елагин остров
Перестройка дворцового комплекса на Елагином острове для вдовствующей императрицы Марии Федоровны в 1818–1822 годах стала первым большим проектом Карло Росси в Петербурге — архитектор полностью преобразил остров, построив на нем летние павильоны, пристани и служебные корпуса. Зарекомендовав себя, он получил заказы на возведение Михайловского дворца, Александринского театра, Главного штаба, Сената и Синода.
Текст: Алина Малютина
Фото: Анастасия Лисицына
Стиль: Залина Шокарова
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