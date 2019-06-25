Правая рука Татьяны Парфеновой, дизайнер Денис Ведренцев, открыл первую выставку своих картин

Правая рука Татьяны Парфеновой Денис Ведренцев открыл выставку собственных картин, которые можно увидеть в Arts Square Gallery до 1 июля. Дизайнер и художник, который окончил Новосибирскую Архитектурно-Художественную Академию, выиграл стажировку в модном доме Tatyana Parfionova в конкурсе «Русский силуэт», а сейчас отвечает за принты и вышивки в коллекциях, в течение 2016-18 годов нарисовал более 100 портретов. Несмотря на подробное описание внешности (выбривание волос, родимые пятна, пирсинг или шрамы), они не имеют привязки к конкретным личностям, зато соотносятся с конкретными эмоциями и психотипами. Именно поэтому посещение выставки превращается в определенный квест: в некоторых рисунках можно узнать собственные черты или даже найти образное изображение самого художника.