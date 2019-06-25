Правая рука Татьяны Парфеновой, дизайнер Денис Ведренцев, открыл первую выставку своих картин
Правая рука Татьяны Парфеновой Денис Ведренцев открыл выставку собственных картин, которые можно увидеть в Arts Square Gallery до 1 июля. Дизайнер и художник, который окончил Новосибирскую Архитектурно-Художественную Академию, выиграл стажировку в модном доме Tatyana Parfionova в конкурсе «Русский силуэт», а сейчас отвечает за принты и вышивки в коллекциях, в течение 2016-18 годов нарисовал более 100 портретов. Несмотря на подробное описание внешности (выбривание волос, родимые пятна, пирсинг или шрамы), они не имеют привязки к конкретным личностям, зато соотносятся с конкретными эмоциями и психотипами. Именно поэтому посещение выставки превращается в определенный квест: в некоторых рисунках можно узнать собственные черты или даже найти образное изображение самого художника.
«Не было в планах сейчас делать эту выставку, — рассказывает Денис. — Но меня поддержали коллеги, которые уже давно стали моими друзьями, в особенности Татьяна Валентиновна». Лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые Петербурга» не только поддержала художника, но и разработала дизайн его выставки, а куратором выступил сам директор Arts Square Gallery Франческо Аттолини.
Что: выставка Дениса Ведренцева «Без присмотра»
Где: Arts Square Gallery, Итальянская ул., 5
Когда: до 1 июля
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