Посмотрите полную рекламную кампанию новой коллекции Saint Laurent – с Киану Ривзом, Аней Рубик и другими героями
В отличие от коллег по индустрии моды, креативный директор Saint Laurent Антони Ваккарелло не выкладывает рекламные кампании своих коллекций сразу, а дразнит кадрами в течение нескольких недель. В этом году первым героем осенне-зимней съемки, которая прошла под руководством фотографа Дэвида Симса, стал звезда фильмов «Матрица», «Джон Уик» и «Адвокат дьявола» Киану Ривз. Актер, который редко соглашается на коммерческие фэшн-проекты, присоединился к составу амбассадоров Saint Laurent — Кайе Гербер, Эмбер Валлетте, Шарлотте Генсбур и Кейт Мосс.
После в сети появились снимки 16-летнего Финна Вулфарда, известного по фильму «Оно» и сериалу «Очень странные дела». Он позировал Дэвиду Симсу в кожаном бомбере, полосатой куртке и рубашке в горох. Для той же рекламной кампании снялись польская модель Аня Рубик и американская исполнительница Джереми Бочерт — теперь мы (наконец!) можем видеть все промо-кадры.
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