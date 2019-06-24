Посмотрите полную рекламную кампанию новой коллекции Saint Laurent – с Киану Ривзом, Аней Рубик и другими героями

В отличие от коллег по индустрии моды, креативный директор Saint Laurent Антони Ваккарелло не выкладывает рекламные кампании своих коллекций сразу, а дразнит кадрами в течение нескольких недель. В этом году первым героем осенне-зимней съемки, которая прошла под руководством фотографа Дэвида Симса, стал звезда фильмов «Матрица», «Джон Уик» и «Адвокат дьявола» Киану Ривз. Актер, который редко соглашается на коммерческие фэшн-проекты, присоединился к составу амбассадоров Saint Laurent — Кайе Гербер, Эмбер Валлетте, Шарлотте Генсбур и Кейт Мосс.