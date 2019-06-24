Старший сын Натальи Водяновой дебютировал в качестве модели

Лукас Портман — 17-летний сын российской модели Натальи Водяновой и английского бизнесмена Джастина Портмана — дебютировал в качестве модели. Он вышел на подиум показа весенне-летней мужской коллекции Balmain, который прошел в выходные в Париже. «Я твой фанат номер один! Первое шоу моего малыша», — написала Водянова под своей фотографией в поддержку сына.

Напомним, Лукас Портман — первенец Натальи Водяновой. От брака с Джастином Портманом у нее также есть 13-летняя дочь Нева и 11-летний сын Виктор. Сейчас модель замужем за французским бизнесменом, наследником империи LVMH Антуаном Арно. От него Наталья родила еще двух сыновей — Максима и Романа.