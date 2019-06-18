Дизайнер Андрей Кравцов создал бренд S H U («Шью»), плащи которого носят Илья Лагутенко, Оля Маркес, Сергей Бугаев-Африка и еще тысячи людей в России и далеко за ее пределами. Спустя семь лет с момента основания марки он показывает коллекции на главной выставке мужской моды Pitti Uomo во Флоренции, где пишет большими буквами адрес своей первой штаб-квартиры «Фонтанка, 5» и среднюю весенне-летнюю погоду в Петербурге «+17». По просьбе «Собака.ru» о дальнейших планах Андрея Кравцова расспросил первый «клиент» S H U — музыкант, лидер групп Tequilajazzz, Zorge и Optimystica Orchestra Евгений Федоров.

Пальто Theory, рубашка LYPH, джинсы Etudes (все – Au Pont Rouge), дождевик S H U

Евгений: Мы ведь познакомились, когда ты лишь начинал развивать S H U… Андрей: Да, это был первый месяц жизни бренда. Я только-только уволился с завода Hyundai, где был сборщиком на конвейере, шил одежду и думал, как ее продвигать. В марте 2012 года у твоей группы Zorge как раз вышел альбом, в нем была песня «Дождь». Она вдохновила меня, и под нее я придумал первые плащи. Когда один из них был продан, я стал думать о том, что делать с ними дальше. Увидел афишу концерта Zorge в Aurora Concert Hall и понял, что надо прийти туда и подарить тебе плащ. Билета у меня не было, пришлось договариваться с охранниками, чтобы меня пустили. Евгений: Мой старший сын Даня очень продвинутый и крутой, он знал тебя и знал, что ты делаешь. Именно он попросил пустить тебя на концерт. А тот плащ я носил очень долго. Он ведь сейчас в твоем музее? Андрей: Да, у нас есть мини-музей, туда возвращаются вещи, которые носили крутые люди, взамен они получают новые. Спустя четыре года после того концерта я оказался на фестивале Stereoleto. Лил дождь, и почти пятьдесят человек были в наших плащах. И ты тоже.

Корнер S H U на Pitti Uomo-96 с указанием средней весенне-летней температуры в Петербурге

Евгений: Теперь я часто вспоминаю тебя, когда вижу курьеров «Яндекс. Еды» в желтой униформе. Это не ваша продукция случайно? Андрей: Нет, хотя «Яндекс» думал о том, чтобы заказывать эти желтые плащи именно у нас. Мы встречались, общались, но в итоге отказались от этой идеи. Хотя сам факт такого интереса очень крут. Евгений: С крупными компаниями связываться опасно. Может случиться «слияние и поглощение», как поет другой твой клиент, Илья Лагутенко. Андрей: Кстати, Илья! Мы с ним очень интересно познакомились. Я давал интервью своему знакомому о бизнесе в Китае, когда перенес свое производство в Гуанчжоу. Ну, дал и забыл. А потом этот знакомый написал мне, что Илья слышал о S H U и хочет со мной познакомиться. Лагутенко был очень удивлен, что ему обо мне рассказывал, например, Саша Гагарин (солист инди-рок-группы «Сансара», земляк Андрея из Екатеринбурга. — Прим. ред.). Я потом был в Лос-Анджелесе на студии у Ильи, а по дороге туда познакомился с классным канадским музыкантом River Tiber, другом группы BadBadNotGood, которую я хочу позвать на десятилетие S H U.

Если возникнет реальная экологическая угроза, мы будем первыми, кто на нее среагирует

Евгений: Ты ведь приехал в Питер с Урала играть рок. Музыка, получается, вдохновляет тебя и сейчас? Андрей: Конечно. Музыка — это моя ностальгия, которая то отпускает, то снова накатывает. Вот недавно как раз читал книгу Джоанны Стингрей о русском роке 1980-х, и снова накатило. Евгений: Именно она и Виктор Цой были первыми, кто пришел к нам в гримерку после концерта в Ленинградском рок-клубе в 1986 году. Он был в красной рубашке и вообще выглядел максимально круто. Как и вся его компания. Тогда ленинградцы, имевшие доступ к заграничным вещам, одевались в финский ширпотреб, потому что скупали одежду нелегально у финских туристов. А Цой был именно что стильным. Кстати, а почему с музыкой-то в Питере у тебя не получилось? Андрей: В Екатеринбурге среди моих друзей были одни музыканты, а здесь влиться в тусовку не вышло, хотя я везде ходил с гитарой. Правда, уже тогда один из таких друзей шил одежду, и я у него этому научился, еще в школе вшивал себе клинья в джинсы… Так вот, влиться не получалось, а однажды в комнате, которую я снимал, случился пожар. Все мои вещи и гитара сгорели, а швейная машинка не пострадала. Евгений: Подсказка от судьбы. (смеется)

Лукбук весенне-летней коллекции S H U, снятый в Исландии

Лукбук весенне-летней коллекции S H U, снятый в Исландии

Лукбук весенне-летней коллекции S H U, снятый в Исландии

Андрей: Я пошел работать и в свободное время шил себе одежду. Так это все и началось. Евгений: Я тоже делал себе одежду сам, но у меня музыка в итоге перевесила. А кино тебя как-то вдохновляет? Андрей: Только если группа «Кино». (смеется) На одной фотографии видел Цоя и его жену Марьяну, у них были куртки под кожу с клепками. Мы сделали нечто подобное. Евгений: Я недавно понял, что твои вещи сшиты из необычных тканей. Сейчас в моде всякие движения вроде ресайклинга и в то же время с экологией дела плохи. Может быть, вам выпустить какую-нибудь концептуальную линейку вроде костюмов химзащиты? Андрей: Если возникнет реальная экологическая угроза, мы будем первыми, кто на нее среагирует. А вторичная переработка… В нашем бизнесе эти технологии еще не так развиты, но к чему-то подобному мы рано или поздно придем. Россия движется в этом экологическом направлении, многие увлекаются раздельным сбором.

Пальто Theory, рубашка LYPH (все – Au Pont Rouge), дождевик S H U

Евгений: Я знаю людей, которые сдают старую одежду в специальные контейнеры. У других обязательная часть их семейного выходного — заехать в благотворительный магазин оставить там вещи. Андрей: Правда, с одним из таких магазинов случилась дурацкая история: у нас была партия бракованных курток, и мы отдали их туда на переработку. Именно на переработку и утилизацию. А они их потом продавали за полторы тысячи! Евгений: Еще я не очень люблю спортивную одежду, но недавно пришлось кое-что из нее купить, потому что я уходил на яхте в море, а там нужны вещи максимально утилитарные. И мне кажется, морская тематика у тебя тоже присутствует. Андрей: Безусловно! У нас даже случилась коллаборация с яхт-клубом «Сила ветра» из Москвы. Сорок девять яхт участвовало в регате, мы играли музыку, было очень классно. Евгений: И еще вопрос про начало твоей карьеры. Ты совмещал работу над одеждой и работу на заводе. Откуда силы? Андрей: Мне было двадцать лет, я жил в городе свободы Петербурге и мечтал ни от кого не зависеть. А то, что мои вещи кому-то нравились, только добавляло сил. В конце концов, Рудольф Нуреев давал по двести пятьдесят спектаклей в год, и все у него было хорошо.