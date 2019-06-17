Как одеваются гости международной выставки мужской моды Pitti Uomo?

На выставке Pitti Uomo во Флоренции традиционно собираются самые красивые и модные мужчины планеты. Они ходят в шерстяных пиджаках, кожаных казаках и костюмах-тройках даже в плюс тридцать, показывая актуальные тенденции лицом (и телом!). Редактор моды «Собака.ru» Алина Малютина побывала в Фортецца-да-Бассо, где собственно и поджидают модников стритстайл-хроникеры, и сфотографировала лучшие интерпретации тейлоринга, теквира и дабл-дрессинга – учитесь!