Кинотавр-2019: Паулина Андреева, Федор Бондарчук, Александр Петров и другие гости закрытия фестиваля

Вчера в Сочи завершился юбилейный (30-й!) фестиваль «Кинотавр». Главный приз — статуэтку Mercury из бронзы, серебра, эмали и редкого вида итальянского мрамора — получил режиссер фильма «Бык» Борис Акопов. Теперь показываем, кто (и в чем) приехал поддержать победителя киносмотра: от Федора Бондарчука и Паулины Андреевой до Александры Бортич и Евгения Савельева.

Федор Бондарчук и Паулина Андреева в Maison Bohemique

Елена Подкаминская

Любовь Аксенова

Оксана Лаврентьева и Александр Цыпкин

Юлия Пересильд

Закрытие кинофестиваля получилось гораздо более ярким и нарядным, чем его открытие. Никаких черных юбок в красный горох и белых жакетов с длинными перчатками — шоу-стопперы «Кинотавра» носили желтые платья на шнуровке (Анна Чиповская), розовые комбинации с кружевом (Ольга Сутулова) и многоярусный фатин, как в кутюрных коллекциях Giambattista Valli (Любовь Аксенова).

Анна Чиповская

Александр Петров

Екатерина Шпица в Garimon Roferos

Яна Студилина

Константин Хабенский

Александра Бортич и Евгений Савельев

В искусстве выхода на красную дорожку российские актрисы из года в год косплеят героинь «Оскара», «Золотого глобуса» и Бала Института костюма. В ход идут пышные юбки, сложные драпировки и глубокие декольте, которые при неверном стайлинге смотрятся как выпускные. Выигрывают на киносмотре те, кто выбрал минималистичные и расслабленные образы, ориентирующиеся на не тренды, а на стиль носительниц, — например, Юлия Персильд, Яна Студилина и Екатерина Вилкова, дополнившие платья украшениями от Mercury.