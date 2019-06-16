Как прошла выставка Pitti Uomo-96 – самое интересное (и важное!) событие в мире мужской моды?

На прошлой неделе во Флоренции прошла крупнейшая международная выставка мужской моды Pitti Uomo. Она не только объединяет бренды одежды, обуви и аксессуаров, которые показывают свои коллекции байерам и журналистам, но и включает десятки интересных мероприятий, отражающих состояние фэшн-индустрии на сегодняшний момент. «Собака.ru» рассказывает о некоторых из них: от выставки об эволюции мужской моды, на которую можно попасть до сентября, до первой коллекции одежды от художника Стерлинга Руби, который на протяжении десяти лет сотрудничал с Рафом Симонсом.

Выставка «Краткая история мужской моды» В бывшей резиденции итальянских королей Палаццо Питти, которая сегодня служит площадкой для Галереи современного искусства, Музея карет и Галереи костюма, заработала выставка «Romanzo Breve di Moda Maschile — A Short Novel on Men's Fashion», рассказывающая об эволюции мужской моды за последние 30 лет. Это, пожалуй, единственное место, где пальто из натуральных волос Hood by Air соседствует с панталонами от Гоши Рубчинского, а бомбер с золотыми клепками от Джанни Версаче — с нейлоновым плащом от Boss 2000-х годов. Коллекцию, которая после окончания выставки 29 сентября будет передана в архивы Палаццо Питти, собрал бывший директор Музея Гальера и арт-консультант Pitti Immagine Оливье Сайяр. Ранее он работал над ретроспективами Кристиана Лакруа, Жанны Ланвен, Йоджи Ямамото и Аззедина Алайя, а также перфомансом «The Impossible Wardrobe» с участием Тильды Суинтон.

Первый мужской показ Клэр Уэйт Келлер для Givenchy Первый мужской показ Клэр Уэйт Келлер для Givenchy прошел на такой же красивой, масштабной и исторической площадке — тосканской вилле Palmieri, которая в разные годы принадлежала гуманисту Маттео Пальмиери, писателю Александру Дюма и 26-му графу Кроуфорду Джеймсу Людовику Линдси. Сегодня же главными героями резиденции стали мужчины не в бархатных халатах и жаккардовых пальто, а в дождевиках цвета индиго, джемперах с цветочным принтом, плащах, надетых на голое тело, и анораках, стилизованных кроссовками из коллаборации с Onitsuka Tiger. Креативный директор Givenchy настаивает: современный буржуазный дресс-код обязательно должен быть с элементами японского стритвира.

Первый мужской показ Пола Эндрю для Salvatore Ferragamo Еще один дебют в мужской моде — на этот раз креативного директора Salvatore Ferragamo Пола Эндрю, который в феврале получил руководство над всеми линиями бренда, — состоялся на флорентийской площади Синьории. Сет-дизайном шоу служили главные городские маст-визит — Палаццо Векккьо, скульптура Давида и фонтан Нептуна, открытый после реставрации, деньги на которую пожертвовали Salvatore Ferragamo. Неудивительно, что изображения фонтана стали принтами на шелковых рубашках и платьях свободного кроя, стилизованных замшевыми рюкзаками и эспадрильями на высокой платформе и чередовавшихся с кожаными жилетами, оранжевыми ветровками и комбинезонами «boiler suits». В последнем, кстати, на подиум вышел графический дизайнер Питер Сэвилл, который создал (помимо обложек Joy Division) логотип Calvin Klein и новую монограмму Burberry.

Трибьют Карлу Лагерфельду В центре старинной крепости Фортецца-да-Бассо, в которой и разместились павильоны Pitti Uomo, расположилась инсталляция памяти Карла Лагерфельда, который ушел из жизни четыре месяца назад. Ее в течение нескольких дней расписывал британский художник Endless, известный портретами Дональда Трампа, Барака Обамы и Елизаветы II в технике коллажа и трафарета. Параллельно с его арт-перфомансом работал корнер бренда Karl Lagerfeld с редкими эскизами дизайнера, фигурками с его изображением и новой коллекцией, амбассадором которой стал телохранитель Карла Себастьян Жондо.

Проект Guest Nation China Отдельный павильон Фортецца-да-Бассо достался десяти участникам проекта Guest Nation China, запущенного Pitti Immagine в сотрудничестве с Шанхайской Неделей моды. Это, к примеру, бренд 8ON8, который создает одежду из современных материалов с использованием традиционных китайских техник, Private Policy, рассказывающий через одежду о проблемах окружающей среды, или Staffonly, сложивший мудборд из образа «домашнего папы», который следит за уборкой и хозяйством. Хедлайнером проекта стала марка Pronounce от выпускника Central Saint Martins и экс-работника Yeezy Юйшаня Ли и воспитанника Istituto Marangoni и сотрудника Ermenegildo Zegna Джана Чжоу, которые устроили в рамках Pitti Uomo самостоятельный показ. Дизайнеры смешивают восточные и западные мотивы, придерживаются концепции «гендерного обмена» и делают большую часть коллекции вручную — вышивают гладью и отбеливают деним.

Ретроспектива работ Emilio Pucci Во время Pitti Uomo также заработала выставка «Unexpected Pucci», приуроченная к выходу одноименной книги и собравшая самые значимые работы Эмилио Пуччи. В Emilio Pucci Heritage Hub — выставочном центре, который год назад открылся в штаб-квартире бренда Palazzo Pucci, расположились стулья, подушки, ковры и скейтборды, украшенные фирменным геометричным узором, а также платья, блузы, сумки и платки, ставшие популярными среди Жаклин Кеннеди, Софи Лорен и Элизабет Тейлор.

Показ в честь десятилетия бренда MSGM Бывший креативный директор Emilio Pucci Массимо Джорджетти отметил на Pitti Uomo десятилетие собственной марки MSGM. Показ коллекции сезона весна-лето 2020 прошел в спортивном комплексе Nelson Mandela Forum, под крышей которого (при помощи световых спецэффектов) разбили огромный бассейн. Водные узоры дублировались на костюмах из денима, дополненных панамами с приподнятыми полями, футболками с эффектом tie-dye и банданами с узорами пейсли. Из тех же бандан были сделаны рубашки, шорты и поясные сумки — в тон кепок из новой коллаборации MSGM и FILA.

Показ первой коллекции одежды от Стерлинга Руби Partner in art Рафа Симонса, который оформлял штаб-квартиры, создавал скульптуры и кастомизировал деним едва ли не для всех проектов бельгийца (Christian Dior, Calvin Klein и Raf Simons), представил на Pitti Uomo собственную марку S.R. Studio. LA. CA. Дебютная коллекция Стерлинга Руби — с костюмами, «заляпанными» краской, пончо, скроенными из разных кусков тканей, и сумками, будто бы спаянными из стали, — поделена на несколько частей. Это лимитированная линия с принтами (ED. 50), одежда на основе тканей из калифорнийской арт-студии Руби (Soto) и эксклюзивные вещи с работами художника (Unique). Некоторые из их, следуя системе see now, buy now, Стерлинг уже выставил на платформе Ssense — по ценам от 350 до 1700 евро.