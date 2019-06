Как прошла выставка Pitti Uomo-96 – самое интересное (и важное!) событие в мире мужской моды?

В бывшей резиденции итальянских королей Палаццо Питти, которая сегодня служит площадкой для Галереи современного искусства, Музея карет и Галереи костюма, заработала выставка «Romanzo Breve di Moda Maschile — A Short Novel on Men's Fashion», рассказывающая об эволюции мужской моды за последние 30 лет . Это, пожалуй, единственное место, где пальто из натуральных волос Hood by Air соседствует с панталонами от Гоши Рубчинского, а бомбер с золотыми клепками от Джанни Версаче — с нейлоновым плащом от Boss 2000-х годов. Коллекцию, которая после окончания выставки 29 сентября будет передана в архивы Палаццо Питти, собрал бывший директор Музея Гальера и арт-консультант Pitti Immagine Оливье Сайяр. Ранее он работал над ретроспективами Кристиана Лакруа, Жанны Ланвен, Йоджи Ямамото и Аззедина Алайя, а также перфомансом «The Impossible Wardrobe» с участием Тильды Суинтон.

Показ первой коллекции одежды от Стерлинга Руби

Partner in art Рафа Симонса, который оформлял штаб-квартиры, создавал скульптуры и кастомизировал деним едва ли не для всех проектов бельгийца (Christian Dior, Calvin Klein и Raf Simons), представил на Pitti Uomo собственную марку S.R. Studio. LA. CA. Дебютная коллекция Стерлинга Руби — с костюмами, «заляпанными» краской, пончо, скроенными из разных кусков тканей, и сумками, будто бы спаянными из стали, — поделена на несколько частей. Это лимитированная линия с принтами (ED. 50), одежда на основе тканей из калифорнийской арт-студии Руби (Soto) и эксклюзивные вещи с работами художника (Unique). Некоторые из их, следуя системе see now, buy now, Стерлинг уже выставил на платформе Ssense — по ценам от 350 до 1700 евро.