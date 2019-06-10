Кинотавр-2019: Ксения Собчак, Александр Цыпкин, Дарья Мороз и другие гости открытия кинофестиваля

В Сочи стартовал ежегодный фестиваль «Кинотавр», в рамках которого состоятся премьеры фильмов «Гроза» Григория Константинопольского, «Давай разведемся» Анны Пармас, «Мысленный волк» Валерии Гай Германики и «Сторож» Юрия Быкова. Поддержать их приехали Ксения Собчак, Константин Богомолов, Дарья Мороз, Оксана Лаврентьева и другие звезды, которые еще вчера участвовали в дисскуссиях на ПМЭФ-2019. «Собака.ru» показывает, как они сменили костюмы в стиле power-dressing на платья в дресс-коде creative black-tie.

Шоу-стоппером ковровой дорожки стала Ксения Собчак, которая вышла под обстрел фотокамер в паре с Игорем Верником и в кружевном платье с прозрачными рукавами. После появления телеведущей мы поняли, что (по-петербургски!) выбранный тотал-блэк – не случайность, а тренд этого фестиваля. В классических черных платьях – более или менее откровенных, чем у Ксении Собчак – также приехали Оксана Лаврентьева, Ксения Раппопорт, Ирина Горбачева, Агния Дитковските, Ингеборга Дапкунайте и звезда сериала «Содержанки» Александра Ревенко.

Оксана Лаврентьева в украшениях Mercury и Александр Цыпкин

Дарья Мороз в Alexander Arutyunov

Ксения Раппопорт в украшениях Mercury

Анна Михалкова в украшениях Mercury

Ирина Горбачева

Маруся Фомина в украшениях Mercury

Агния Дитковските

Светлана Ходченкова в Walk of Shame и украшениях Bvlgari

Стайлинг их образам делали бриллиантовые украшения от Bvlgari, TOUS и Mercury – «салютовидные» серьги, минималистичные колье и массивные браслеты по несколько на одну руку. Кстати, Mercury фигурирует на фестивале не только благодаря своим ювелирным изделиям – бренд выполнил награды из бронзы, серебра, эмали и редкого вида итальянского мрамора, которые распределят по номинантам в день окончания «Кинотавра» – 16 июня.

Анна Чиповская в Maison Bohemique и украшениях Mercury

Ингеборга Дапкунайте

Екатерина Вилкова в украшениях Mercury

Виктория Толстоганова в украшениях Mercury

Яна Студилина в украшениях Mercury

Екатерина Шпица в Pankin Couture и украшениях Mercury

Александра Ревенко

Дарья Златопольская в украшениях Mercury

Анна Слю в украшениях TOUS

Алиса Хазанова в украшениях Mercury