18+

Кинотавр-2019: Ксения Собчак, Александр Цыпкин, Дарья Мороз и другие гости открытия кинофестиваля

В Сочи стартовал ежегодный фестиваль «Кинотавр», в рамках которого состоятся премьеры фильмов «Гроза» Григория Константинопольского, «Давай разведемся» Анны Пармас, «Мысленный волк» Валерии Гай Германики и «Сторож» Юрия Быкова. Поддержать их приехали Ксения Собчак, Константин Богомолов, Дарья Мороз, Оксана Лаврентьева и другие звезды, которые еще вчера участвовали в дисскуссиях на ПМЭФ-2019. «Собака.ru» показывает, как они сменили костюмы в стиле power-dressing на платья в дресс-коде creative black-tie. 

 

 

Шоу-стоппером ковровой дорожки стала Ксения Собчак, которая вышла под обстрел фотокамер в паре с Игорем Верником и в кружевном платье с прозрачными рукавами. После появления телеведущей мы поняли, что (по-петербургски!) выбранный тотал-блэк – не случайность, а тренд этого фестиваля. В классических черных платьях – более или менее откровенных, чем у Ксении Собчак – также приехали Оксана Лаврентьева, Ксения Раппопорт, Ирина Горбачева, Агния Дитковските, Ингеборга Дапкунайте и звезда сериала «Содержанки» Александра Ревенко. 

  • Оксана Лаврентьева в украшениях Mercury и Александр Цыпкин

  • Дарья Мороз в Alexander Arutyunov

  • Ксения Раппопорт в украшениях Mercury

  • Анна Михалкова в украшениях Mercury 

  • Ирина Горбачева

  • Маруся Фомина в украшениях Mercury

  • Агния Дитковските 

  • Светлана Ходченкова в Walk of Shame и украшениях Bvlgari 

Стайлинг их образам делали бриллиантовые украшения от Bvlgari, TOUS и Mercury – «салютовидные» серьги, минималистичные колье и массивные браслеты по несколько на одну руку. Кстати, Mercury фигурирует на фестивале не только благодаря своим ювелирным изделиям – бренд выполнил награды из бронзы, серебра, эмали и редкого вида итальянского мрамора, которые распределят по номинантам в день окончания «Кинотавра» – 16 июня. 

  • Анна Чиповская в Maison Bohemique и украшениях Mercury 

  • Ингеборга Дапкунайте

  • Екатерина Вилкова в украшениях Mercury 

  • Виктория Толстоганова в украшениях Mercury 

  • Яна Студилина в украшениях Mercury 

  • Екатерина Шпица в Pankin Couture и украшениях Mercury 

  • Александра Ревенко 

  • Дарья Златопольская в украшениях Mercury 

  • Анна Слю в украшениях TOUS

  • Алиса Хазанова в украшениях Mercury 

Фото: архивы пресс-служб 

Комментарии (1)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

  • NATA 10 июня, 2019
    Руки оторвать надо этому горе-фотографу!

Наши проекты

Читайте также