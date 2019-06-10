ПМЭФ-2019: как одевались гости Экономического форума в Петербурге?

Петербургский международный экономический форум ежегодно собирает на своих площадках самых деятельных, красивых и модных девушек страны: кто-то из них показывает идеальные примеры power-dressing, кто-то отчаянно игнорирует дресс-код. «Собака.ru» собрала наиболее популярные посты с хештегом #ПМЭФ2019 и показывает, как (не) нужно готовится к форуму в следующем году.