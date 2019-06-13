Дизайнер Наталия Лескова: «Рекламные вывески — это плевки на красивейшей архитектуре Петербурга»

Свои картины с городскими маст-визит — Эрмитажем, Исаакиевским собором и Юсуповским дворцом — дизайнер Наталия Лескова превращает в жилеты, платья и юбки под одноименным брендом. Эти сувениры из студии на улице Воскова прописались в модных съемках и наших гардеробах!

Платье Natali Leskova, кардиган и туфли Gucci (ДЛТ)

Ты переехала в Петербург из Сургута, а ­помнишь ли свою первую поездку сюда? Конечно! Я приехала с родителями за пару лет до поступления в Академию Штиглица — хотела заниматься дизайном костюма и понимала, что только здесь смогу получить хорошее образование. Тогда больше всего мне запомнились широкий Московский проспект и арка Главного штаба с открывающимся видом на Зимний дворец. Однажды на вопрос «Почему из Норильска вы перебрались в Москву, а не в любимый вами Петербург?» художник Андрей Бартенев ответил: «Я не хотел, чтобы город для вдохновения стал ассоциироваться у меня с рутиной». У тебя не было такого страха? Я живу здесь больше одиннадцати лет, но все еще чувствую себя туристом. Смотреть на Петербург по-новому мне помогают дети: едешь с сыном на машине по Петроградской, а он указывает на детали, которых ты раньше не замечала. Уверена, что, когда подрастет моя новорожденная дочка, город продолжит открываться мне с другой стороны.

Съемка весенне-летней коллекции Natali Leskova

Съемка весенне-летней коллекции Natali Leskova

Съемка весенне-летней коллекции Natali Leskova

Съемка весенне-летней коллекции Natali Leskova

Съемка весенне-летней коллекции Natali Leskova

Как любимые достопримечательности превратились в принты для твоих коллекций? В 2013 году я показывала дипломную коллекцию на Неделе моды в Москве — в ней было несколько вещей с видом на Петербург с высоты птичьего полета. Они понравились дизайнеру и стилисту Наталье Туровниковой, посоветовавшей «искать и развивать свою историю». С тех пор мой бренд оброс новыми образами — Спаса на Крови, Мраморного дворца, набережной канала Грибоедова, — которые я фотографировала во время прогулок и переносила на одежду через цифровую печать. Многие из них повторяются в каждой новой коллекции: тот же Исаакиевский собор можно изобразить изнутри и снаружи, показать мрамор и потрясающие потолки. При этом я стараюсь избегать открыточных образов, как на футболках, сноуболах и кружках, которые продаются в переходе на Невском проспекте. Мои изображения завуалированны, жизненны и носибельны — в них можно ходить каждый день, а не складировать в ящике для сувениров.

Я стараюсь избегать открыточных образов, как на футболках, сноуболах и кружках, которые продаются в переходе на Невском проспекте

В каких «неочевидных» местах Петербурга ты бываешь чаще всего? Очень люблю пляж у Петропавловской крепости: несмотря на то что это центр города, там тихо и спокойно, слышно, как шумит Нева. Также меня часто можно встретить в Соляном переулке: мне нравится сидеть в кафе, наблюдать за прохожими, наслаждаться видом «Мухи», где я когда-то училась. Правда, смущает «Аллея парящих зонтиков», которая открывается в переулке каждое лето: инсталляция слишком яркая, претенциозная и пошлая — Петербургу такое не идет. Обожаю «Бар 8», где мы три года назад отмечали открытие студии Natali Leskova, — я бы хотела построить место с такой же домашней, доброй атмосферой, куда люди приходят не только за покупками, но и для того, чтобы почитать книги, выпить чай, завести новые знакомства.

Наталия Лескова в одежде своего бренда на НЕцеремонии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга-2019»

А что тебе не нравится в нашем городе? Рекламные вывески. Это плевки на красивейшей архитектуре Петербурга. Ну и конечно, хочется, чтобы деньги, которые выделяют на уборку и модернизацию города, давали результаты. Твои коллекции показывают идеализированный Петербург. Ты не думала через одежду привлечь внимание к его проблемам? Сделать принты с заброшенными зданиями или видом парадных в старом фонде? В мире сейчас и так много негатива. Мне кажется, что мода должна давать положительные эмоции, обращать внимание на окружающую красоту. Хочется показывать ясное небо, неповторимые здания, сохранившиеся объекты — это все воспитывает человека так же, как книги Достоевского и спектакли в Мариинском театре. Когда мои клиентки надевают плащ с видом Дома ученых, блузу с Казанским собором или юбку с особняком Демидова, у них сразу блестят глаза, появляется улыбка. Эти эмоции — моя главная награда за работу!