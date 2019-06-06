Кейт Мосс (впервые!) снялась в рекламной кампании Giorgio Armani

Кейт Мосс стала лицом осенне-зимней коллекции Giorgio Armani. Дебют 45-летней модели в рекламной кампании итальянского бренда запечатлел фотодуэт Мерта Аласа и Маркуса Пигготта. На их кадрах Кейт позирует в клетчатом костюме, надетом на голое тело, обтягивающем платье, расшитом пайетками, и минималистичном комбинезоне цвета индиго — главным референсом всех образов стала «Рапсодия в стиле блюз» Джорджа Гершвина.

«Кейт Мосс выделяется как женщина необычайной красоты, чья индивидуальность и энергия решительно отличают ее от мимолетных увлечений брендов. Новый для нее стиль Armani отлично сочетается с ее духом свободы и бунтарства», — рассказывают о выборе амбассадора представители Armani. Полная рекламная кампания с Кейт Мосс появится в сети на следующей неделе.