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Дженнифер Лопес получила премию CFDA в категории «Икона стиля»

Дженнифер Лопес получила премию Совета модных дизайнеров Америки в категории «Икона стиля». Церемония вручения наград, лауреатами которых также стали Брэндон Максвелл, Рик Оуэнс, Мэри-Кейт Олсен, Эшли Олсен и Боб Маки, состоялась прошлым вечером в Нью-Йорке. В прошлые годы CFDA Fashion Awards в той же категории получали Наоми Кэмпбелл, Рианна, Бейонсе и Кейт Мосс.  

«Дженнифер Лопес обладает особым чувством стиля: ее образы вне стандартов, и они всегда впечатляют. Мои коллеги-дизайнеры обожают наблюдать за ней как на красных дорожках, так и в обычной жизни», — комментирует выбор исполнительный директор CFDA Стивен Колб. 

  • Дженнифер Лопес на церемонии CFDA

Напомним, 11 августа в Петербурге состоится сольный концерт Дженнифер Лопес в рамках юбилейного (певице в этом году исполняется 50 лет) тура It’s My Party. Ее приезд в Россию станет первым за семь лет — теперь еще и в новом статусе иконы стиля!

  • Дженнифер Лопес в Tom Ford и Алекс Родригес на церемонии вручения премии «Оскар-2019»

  • Дженнифер Лопес в Zuhair Murad на афтепати «Оскара-2019»

  • Дженнифер Лопес в Versace на Met Gala-2019

  • Дженнифер Лопес в Ralph & Russo Couture на церемонии Grammy-2019

  • Дженнифер Лопес в Georges Chakra Couture на American Music Awards-2018

  • Дженнифер Лопес в Versace на MTV VMA-2018

 
Фото: REX/Shutterstock 
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