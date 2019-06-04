Дженнифер Лопес получила премию CFDA в категории «Икона стиля»

Дженнифер Лопес получила премию Совета модных дизайнеров Америки в категории «Икона стиля». Церемония вручения наград, лауреатами которых также стали Брэндон Максвелл, Рик Оуэнс, Мэри-Кейт Олсен, Эшли Олсен и Боб Маки, состоялась прошлым вечером в Нью-Йорке. В прошлые годы CFDA Fashion Awards в той же категории получали Наоми Кэмпбелл, Рианна, Бейонсе и Кейт Мосс.

«Дженнифер Лопес обладает особым чувством стиля: ее образы вне стандартов, и они всегда впечатляют. Мои коллеги-дизайнеры обожают наблюдать за ней как на красных дорожках, так и в обычной жизни», — комментирует выбор исполнительный директор CFDA Стивен Колб.