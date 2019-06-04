Брэндон Максвелл, четырежды переодевший Леди Гагу на красной дорожке Met Gala, признан лучшим дизайнером года

Любимый дизайнер Сары Полсон, Джейн Фонды и Леди Гаги (именно он четырежды переодел певицу на красной дорожке Met Gala-2019 ) Брэндон Максвелл получил награду CFDA в категории «Лучший дизайнер женской одежды». Его коллеги — Рик Оуэнс, Мэри-Кейт Олсен и Эшли Олсен — стали лучшими дизайнерами мужской одежды и аксессуаров соответственно. Напомним, церемония вручения наград Совета модных дизайнеров Америки прошла вчерашним вечером в Нью-Йорке — это одна из самых престижных премий в фэшн-индустрии, присуждаемая каждый год.

Брэндону Максвеллу 34 года, свою карьеру в фэшн-инудстрии он начал с работы фотографом, а после — стилистом Николы Формичетти в 2010 году. Он сразу же стал помогать в создании образов для Леди Гаги, через два года возглавил творческую группу Haus of Gaga, а еще через три — собственный бренд Brandon Maxwell.