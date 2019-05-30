Коллекционный номер «Собака.ru» «ТОП 50» выйдет с обложкой от архитектурного фотографа Михаила Розанова

Архитектурного фотографа Михаила Розанова Тимур Новиков причислял к «Новым серьезным», а мы украсили его работой обложку июньского (коллекционного!) номера «Собака.ru», по традиции посвященного премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга». Колонны, запечатленные маэстро, который ранее снимал архитектуру Петербурга для книги «Идеальный город», альбома «Лахта Центр» и журнала «Эрмитаж», теперь украшены кулоном Mercury в форме сердца. Оно отражает нашу любовь к городу и к пятидесяти номинантам премии, которые в этом году сделали его еще более красивым, музыкальным, модным, театральным и комфортным для жизни!

«У меня есть четкое сознание того, что я делаю, например, я всегда снимаю сериями, а не единичными кадрами. Сначала придумываю сюжет, то, о чем я хочу рассказать, потом визуализирую идею, а затем уже снимаю. Поэтому у меня практически нет брака на съемках, нет ошибок — я каждую деталь заранее для себя формулирую и моделирую. Я люблю полностью сконструированную реальность, упорядоченность»

Коллекционный номер журнала «Собака.ru» — трибуна для всех лауреатов премии: в его рамках выйдут пятьдесят интервью и пятьдесят портретов, сделанные в редких и труднодоступных городских локациях: от особняка Бетлинга до комплекса Ленинградского дворца молодежи.

Напомним, в этом году мы отменили голосование за номинантов: теперь все пятьдесят замечательных петербуржцев из ежегодного редакционного списка — победители. Их имена мы будем объявлять вплоть до торжественной «Нецеремонии» награждения, которая состоится 5 июня в креативном пространстве «Севкабель Порт».