В Петербурге (впервые в России!) открывается выставка фэшн-фотографа Марио Тестино. Вот почему на нее стоит идти

директор по внешним связям музея Эрарта

«Музей Эрарта стремится сделать каждую международную выставку событием не только для Петербурга, но и для всей страны. Мы впервые в России привезли работы таких звезд современного искусства, как Лю Болин и Ромеро Бритто, открыли выставки „Lamborghini: легенда дизайна“ и „Стиль Ducati“.

Нам также важно, чтобы визит в Эрарту стал событием и для каждого гостя. У нас в музее можно с удовольствием провести целый день: посмотреть интересные выставки (мы проводим 8–9 выставок одновременно), получить впечатления и эффектные фотографии в тотальных инсталляциях U-Space, отправиться на креативный шопинг в магазины Erarta Home, а завершить вечер ужином в ресторане Erarta.

Для крупных выставок ресторан создает особые блюда. К проекту „Марио Тестино: Суперзвезда“ мы также приготовили для гостей приятное

гастрономическое продолжение визита».