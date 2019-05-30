В Петербурге (впервые в России!) открывается выставка фэшн-фотографа Марио Тестино. Вот почему на нее стоит идти
Музей современного искусства Эрарта берет новую высоту: 31 мая он впервые в России открывает выставку Марио Тестино — фэшн-фотографа мировой величины.
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Марио Тестино © Adam Whitehead
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Кара Делевинь, Нью-Йорк, Allure, 2014 © Mario Testino
Проект Эрарты «Марио Тестино: Суперзвезда» — это продолжение серии фэшн-выставок музея, который уже показывал в Петербурге шляпки Филипа Трейси, обувь будущего в рамках проекта «Генезис», фотографии Джана Паоло Барбьери, проект британского Музея Виктории и Альберта «Под одеждой: история дизайна нижнего белья», костюмы из фильмов Федерико Феллини и многое другое.
Название выставки иллюстрирует статус фотографа и моделей, чьи снимки зрители увидят этим летом в музее Эрарта. Простое перечисление лиц — от королев подиумов Кары Делевинь, Натальи Водяновой и Наоми Кэмпбелл до голливудских актеров первой величины Брэда Питта, Джуда Лоу, Анджелины Джоли и Кейт Уинслет — звучит как список приглашенных на самую эксклюзивную вечеринку планеты.
Марио Тестино всегда удавалось раскрыть звезд в той степени, на которую они были готовы только перед его камерой. Мастер за годы работы сформировал своеобразную личную философию: раз перед его взором предстает нечто, недоступное другим, его долг — показать это миру.
Выставка в музее Эрарта предлагает познакомиться со множеством образов, ставших культовыми и вызывавших мощный резонанс на протяжении двух последних десятилетий. Это и обложка седьмого студийного альбома Мадонны Ray of Light, и провокационные снимки Кейт Мосс, украшавшие рекламные щиты по всему миру, и чувственный портрет Леди Гаги, и откровенные ню Деми Мур и Жизель Бюндхен, и невероятно живое и непосредственное фото смеющихся Кита Ричардса и Мика Джаггера, и многое, многое другое. Масштабная экспозиция включает более пятидесяти крупноформатных произведений, созданных в период с 1996 по 2015 год.
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Леди Гага, Нью-Йорк, V Magazine, 2009 © Mario Testino
Как говорит сам Тестино, «идеальная фэшн-фотография способна одновременно присутствовать как бы в двух реальностях: мне бы хотелось наслаждаться фантазией, которая будет достаточно реалистичной, чтобы убедить меня в ее достижимости, достаточно осязаемой, чтобы казалось, что ты уже практически в ней находишься, но при этом настолько прекрасной, чтобы невольно становилось понятно, что она может существовать лишь на фото». Музей Эрарта даст посетителям возможность погрузиться в такую фантазию.
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Кейт Мосс, Лондон, Vogue (Великобритания), 2009 © Mario Testino
Екатерина Атоян-Милюкова
директор по внешним связям музея Эрарта
«Музей Эрарта стремится сделать каждую международную выставку событием не только для Петербурга, но и для всей страны. Мы впервые в России привезли работы таких звезд современного искусства, как Лю Болин и Ромеро Бритто, открыли выставки „Lamborghini: легенда дизайна“ и „Стиль Ducati“.
Нам также важно, чтобы визит в Эрарту стал событием и для каждого гостя. У нас в музее можно с удовольствием провести целый день: посмотреть интересные выставки (мы проводим 8–9 выставок одновременно), получить впечатления и эффектные фотографии в тотальных инсталляциях U-Space, отправиться на креативный шопинг в магазины Erarta Home, а завершить вечер ужином в ресторане Erarta.
Для крупных выставок ресторан создает особые блюда. К проекту „Марио Тестино: Суперзвезда“ мы также приготовили для гостей приятное
гастрономическое продолжение визита».
Выставка продлится до 29 сентября 2019 года. Для владельцев абонементов в музей Эрарта вход на выставку бесплатный.
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