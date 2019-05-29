Алексей Жидковский, Ирина Оганова, Шорена Джинали и другие герои — о своих фэшн-покупках на лето

совладелец агентства Bad Mamas

«Я стал очень холоден к шопингу — придерживаюсь философии осознанного потребления, которую считаю действительно ценным вкладом в умы поколения. Сейчас ношу в основном базовые вещи, которые не нужно покупать в дорогих модных домах, — футболку и джинсы. Причем джинсы у меня самые простые — из масс-маркета Pull and Bear: люди бросаются на ноги, все друзья пошли и купили такие же!

Но самым удачным приобретением на лето — а оно у меня началось чуть раньше чем у всех, я четыре месяца провел в Тайланде — это кроссовки adidas Torsion. Самая удобная обувь из всех, что у меня когда-либо была: ноги не устают даже при самой дикой температуре! Плюс ко всему, они очень стильные: adidas воспользовались соитием с Рафом Симонсом и теперь всегда делают кроссовки, похожие на модели из совместных коллекций с дизайнером.

Еще одна важная вещь — черные очки с прямой перегородкой от датского бренда Han Kjøbenhavn, которые можно увидеть на почти всех моих Instagram-снимках. Они настолько крутые, что недавно я заказал себе такие же, но в другом цвете. И вчера новинка прилетела ко мне из Италии! Будет разбавлять мой базовый тотал-лук!»