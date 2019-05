Алексей Жидковский, Ирина Оганова, Шорена Джинали и другие герои — о своих фэшн-покупках на лето

фэшн-фотограф, креативный директор бренда 404 NOT FOUND, номинант премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга»

«На день рождения, который прошел в апреле, я получил прекрасные подарки: черный костюм 404 NOT FOUND, сделанный special for me (мы вообще не выпускаем мужскую одежду), бланковую белую рубашку Tom Ford и архивную сумку Balenciaga времен Николя Гескьера. Сам себе я купил классические кеды Dries Van Noten, которые можно носить с чем угодно — хоть с костюмом, хоть с джинсами и свишотом (универсальная форма!)

Маст-хэв этого сезона — хорошие, правильно подобранные солнцезащитные очки. А вот от джинсов скинни я бы советовал отказаться — особенно людям, давно вышедшим из тинейджерского возраста. Джинсы должны быть прямыми и чуть зауженными, даже мужские брюки-клеш выглядят круче этих "колготок"!