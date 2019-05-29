Алексей Жидковский, Ирина Оганова, Шорена Джинали и другие герои — о своих фэшн-покупках на лето
«Собака.ru» расспросила десять героев — от телеведущего до креативного директора российского бренда — о том, какие вещи они будут носить этим летом, что посоветовали бы купить другим, а от чего категорически отказаться. Спойлер: без дезодоранта все ваши инвестиции в гардероб будут напрасны!
Ирина Оганова
писатель, номинант премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга»
«Мне очень сложно давать советы о покупках, так как мой стиль крайне специфичен — я люблю унисекс. Например, купила себе два роскошных пиджака из мужской коллекции Dior — белый и охра-желтый. Они составят отличную пару моим многочисленным слаксам, а также новым романтичным платьям от Hermes. Там же, в Hermes, я приобрела мужской костюм из ультрамодного льна — взяла самый маленький размер, сидит идеально. К нему обязательна обувь Celine — одного из немногих брендов, который совмещает красоту и удобство. Его босоножки, туфли и ботильоны, которые я как раз ношу чаще всего, просто прекрасны!»
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Celine
Алексей Жидковский
блогер, автор Telegram-канала «Роскошь бутиков»
«Я за модой вообще не слежу — не читаю журналы, интернет-статьи и блоги на эту тему. Одеваюсь как нравится, преимущественно в классику — блузы с жабо, массивные кольца, пиджаки во всех проявлениях (это моя самая большая страсть!) Выбираю в основном из женских коллекций — они больше подчеркивают мое самоощущение, выражают мой внутренний характер. На фоне ярких принтов, блестящей фурнитуры, аксессуаров алых оттенков мужская мода выглядит слишком чопорно, грустно и структурировано — все сделано будто по энциклопедии!
Из последних моих приобретений — классические ботинки Balmain, напоминающие "мартенсы", и оправа Celine, декорированная камнями. А еще я заказал себе на Farfetch черно-белый костюм, расшитый пайетками, — надеюсь, он успеет прийти до грядущей вечерники "ТОП 50"!
Светлана Бекасова
совладелица комиссионного «супершопа» Pif-Paf
«Мой шкаф пуст: вместо шмоток я купила путевку на море. Гардероб буду обновлять по возвращении, когда избавлюсь от лишнего размера и богемного петербургского серого загара. Единственная моя покупка перед отпуском — это веселые туфли на платформе и с крылышками Melissa X Vivienne Westwood, а также очки Lunettes Kollektion.
По роду деятельности я в курсе трендов, но по желанию сердца я их игнорирую — считаю, что индивидуальность важнее моды. Актуальные в этом сезоне цветочные принты, воланы, кружева, рюши, плиссе, трикотаж, рукава буф, шорты-клеш и вязаные вещи мне не идут, делают из меня "тетеньку". Поэтому я выбираю для себя комфортное однотонное платье-майку из хлопка жемчужного цвета (или шелковое платье-комбинацию) и минималистичные сандалии Yamamoto или Ann Demeulemeester. Но в целом из года в год ношу одно и то же: мини и миди песочных, серых, иногда красных оттенков, удобные шлепанцы и хулиганские сапоги "из вестернов". А вот мои многослойные "гарсоны" и "оуэнсы" отправляются на каникулы до осени — летом никаких черных вещей!»
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Balenciaga
Александр Рогов
главный стилист телеканала СТС, ведущий «Рогов. Студия 24»
«Я не делаю шопинг на конкретный сезон, всегда покупаю то, что мне нравится: летом могу приобрести сапоги, зимой — что-то для пляжа, футболку и плавки. Вообще я живу в режиме перманентного похода по магазинам — даже сегодня, приехав в Петербург, взял казаки Balenciaga в DayNight, забежал в сеть бутиков Babochka. Эти места словно музеи современного искусства — они продуманы, интересны, наполнены особой атмосферой. В Москве такого нет — у нас все просто, понятно, довольно коммерчески.
Что бы я посоветовал купить другим? В первую очередь, хороший дезодорант. Если у вас его нет, то даже самая потрясающая дизайнерская футболка не оправдает вложенные средства. Также рекомендую не гнаться за трендами и не покупать сейчас "сезонные новинки". Яркие отличительные элементы нужно брать за пару недель до наступления сезона — в феврале (если говорить о весне-лето) или в августе (если ориентироваться на осень-зиму). Поэтому откажитесь от идеи заколок с жемчугом или бархатного ободка — это уже неинтересно, вы даже в последний вагон не успели!»
Шорена Джинали
соорганизатор благотворительного проекта «3,14»
«Мой гардероб изменился вместе с моим образом жизни — я стала мамой. Практически перестала носить обувь на каблуке: если у меня появляется повод надеть красивые туфли, это становится целой проблемой — я отвыкла! Поэтому в последнее время ношу плоскую подошву — слиперы Bottega Veneta и сандалии Chanel, которые модно смотрятся вне зависимости от подобранного к ним образа.
В этом сезоне я также купила много джинсов — например, широкие от Дриса ван Нотена, поклонницей которого я давно являюсь. А еще — худи, футболки, бесконечное количество кроссовок — в том числе Nike красивого пудрового оттенка. Я переосмыслила свое отношение к потреблению, больше не страдаю тотал-луками: предпочитаю вкладывать деньги в базовый гардероб, который смогу комбинировать между собой и разбавлять интересными деталями»
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Loreak
Леонид Алексеев
дизайнер, колумнист «Собака.ru»
«Готовясь к лету, я всегда покупаю головные уборы. Шляпы и кепки занимают уже значительное место в моем шкафу, но я регулярно пополняю коллекцию. В этот раз выбрал широкополую панаму "Паддингтона" из темно-синего хлопка от Loreak, кепку с платком-пыльником из коллекции New Order Рафа Симонса и винажную шляпу-канотье от The Crockley Brothers. Уже выгуливаю!»
Оскар Ренкель
совладелец агентства Bad Mamas
«Я стал очень холоден к шопингу — придерживаюсь философии осознанного потребления, которую считаю действительно ценным вкладом в умы поколения. Сейчас ношу в основном базовые вещи, которые не нужно покупать в дорогих модных домах, — футболку и джинсы. Причем джинсы у меня самые простые — из масс-маркета Pull and Bear: люди бросаются на ноги, все друзья пошли и купили такие же!
Но самым удачным приобретением на лето — а оно у меня началось чуть раньше чем у всех, я четыре месяца провел в Тайланде — это кроссовки adidas Torsion. Самая удобная обувь из всех, что у меня когда-либо была: ноги не устают даже при самой дикой температуре! Плюс ко всему, они очень стильные: adidas воспользовались соитием с Рафом Симонсом и теперь всегда делают кроссовки, похожие на модели из совместных коллекций с дизайнером.
Еще одна важная вещь — черные очки с прямой перегородкой от датского бренда Han Kjøbenhavn, которые можно увидеть на почти всех моих Instagram-снимках. Они настолько крутые, что недавно я заказал себе такие же, но в другом цвете. И вчера новинка прилетела ко мне из Италии! Будет разбавлять мой базовый тотал-лук!»
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Burberry
Анастасия Ножина
стилист
«Так как мы живем в Петербурге — городе с абсолютно непредсказуемой погодой, я купила на лето мужской тренч Burberry из первой коллекции Рикардо Тиши. Буду в нем искать себе мужа, тренч станет своеобразным приданым! Еще один мой личный маст-хэв — белое платье свободного кроя, которое я называю "нарядом утопленницы" из фильма "Гоголь". Я купила себе таких три и ношу их с "мартенсами" и казаками прямо на голое тело!»
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Tom Ford
Антон Рудзат
фэшн-фотограф, креативный директор бренда 404 NOT FOUND, номинант премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга»
«На день рождения, который прошел в апреле, я получил прекрасные подарки: черный костюм 404 NOT FOUND, сделанный special for me (мы вообще не выпускаем мужскую одежду), бланковую белую рубашку Tom Ford и архивную сумку Balenciaga времен Николя Гескьера. Сам себе я купил классические кеды Dries Van Noten, которые можно носить с чем угодно — хоть с костюмом, хоть с джинсами и свишотом (универсальная форма!)
Маст-хэв этого сезона — хорошие, правильно подобранные солнцезащитные очки. А вот от джинсов скинни я бы советовал отказаться — особенно людям, давно вышедшим из тинейджерского возраста. Джинсы должны быть прямыми и чуть зауженными, даже мужские брюки-клеш выглядят круче этих "колготок"!
Рома Уваров
дизайнер
«Вот мой список покупок на лето: короткие шорты-бермуды телесного цвета (они не облегают тело, но при этом сливаются с кожей так, будто я совсем без низа), кожаные сапоги-казаки (которые всех приводят в шок и восторг), огромное количество комбинезонов (белые, красные и джинсовые винтажные под разные футболки) и розовая шерифская шляпа из фетра со звездой из страз!
Все эти вещи я буду стилизовать ожерельем Roma Uvarov Design из виноградных улиток, которые при ходьбе бьются друг об друга и издают забавный звук, и голубыми брошами из пенопластовых цветов, которые я украл с муниципальных городских декораций во время празднования Первомая.
Также обожаю прозрачные блузы, которые нужно носить с широкими брюками, и миниатюрные, но при этом вместительные сумочки. Эпоха гигантских баулов со сложенными внутрь ноутбуком, едой и таблетками после еды прошла. Как и солнцезащитных очков с зеркальными линзами и минималистичных тапочек мюли»
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