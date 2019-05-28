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Модель из Петербурга Алина Болотина стала лицом линейки украшений Christian Dior

18-летняя воспитанница Aurora Model Management Алина Болотина, которая за сезон сделала 25 показов крупнейших европейских брендов, стала лицом линейки украшений Christian Dior. Фотография петербургской модели — в вязаном свитере, теплой панаме и серьгах-пусетах — появилась на сайте интернет-магазина французской марки.

Напомним, Алина Болотина участвовала в недавнем показе круизной коллекции Christian Dior в Марракеше. Съемка для модного дома стала ее четвертой большой работой после лукбуков MM6 Maison Margiela, Mugler и Burberry. Интервью с Алиной о начале ее модельной карьеры читайте здесь. 

  • Christian Dior, resort 2020

  • Christian Dior, осень-зима 2019/2020

  • Dries Van Noten, осень-зима 2019/2020

  • Louis Vuitton, осень-зима 2019/2020

  • Versace, осень-зима 2019/2020

  • Valentino, осень-зима 2019/2020

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