Модель из Петербурга Алина Болотина стала лицом линейки украшений Christian Dior

18-летняя воспитанница Aurora Model Management Алина Болотина , которая за сезон сделала 25 показов крупнейших европейских брендов, стала лицом линейки украшений Christian Dior. Фотография петербургской модели — в вязаном свитере, теплой панаме и серьгах-пусетах — появилась на сайте интернет-магазина французской марки.

Напомним, Алина Болотина участвовала в недавнем показе круизной коллекции Christian Dior в Марракеше. Съемка для модного дома стала ее четвертой большой работой после лукбуков MM6 Maison Margiela, Mugler и Burberry. Интервью с Алиной о начале ее модельной карьеры читайте здесь.