Каннский кинофестиваль-2019: Катрин Денев, Антонио Бандерас и другие гости церемонии закрытия

На закрытие Международного Каннского кинофестиваля по традиции остались самые стойкие, а точнее те, кто приехал туда не отдыхать, а работать: конкурсное жюри и актерский состав картин-номинантов. «Собака.ru» показывает шоу-стопперов финальной церемонии — от Катрин Денев до Эль Фаннинг.

Катрин Денев

Антонио Бандерас и Николь Кимпел

Катринел Менгиа

Систин Сталлоне, Сильвестр Сталлоне и Дженнифер Флавин

Стейси Мартин в Dior

В последний день киносмотра в Большом театре братьев Люмьер показали внеконкурсную ленту «Особенные», в которой сыграли Венсан Кассель, Алоиз Саваж и Реда Катеб. Поддержать примеру, а также услышать имена обладателей «Золотой пальмовой ветви» (от Антонио Бандераса за лучшую мужскую роль в фильме «Боль и слава» до Кантемира Балагова за режиссуру картины «Дылда») приехали Сильвестр Сталлоне, Гаэль Гарсиа Берналь и Квентин Тарантино, ранее презентовавший на Каннском кинофестивале свою девятую работу – фильм «Однажды…в Голливуде» с участием Марго Робби, Брэда Питта и Леонардо Ди Каприо.

Эль Фаннинг в Miu Miu

Гаэль Гарсиа Берналь и Фернанда Арагонес

Пас Вега

Квентин Тарантино и Даниэла Пик

Чжан Цзыи

Если для выхода на красную дорожку мужчины выбирали классический black-tie, то девушки, в том числе актриса Стейси Мартин и председатель жюри этого года Эль Фаннинг, обращали на себя внимание глубокими декольте, прозрачными накидками и многослойными ожерельями. Но главным шоу-стоппером церемонии закрытия стала 75-летняя Картин Денев – прекрасная вне зависимости от выбранного образа. Кто еще вошел в список самых стильных гостей прошедшего Каннского кинофестиваля, читайте здесь.