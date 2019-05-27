Каннский кинофестиваль-2019: 30 худших образов с красной дорожки

В прошедшие выходные во Франции завершился Международный Каннский кинофестиваль, лауреатами которого стали корейский режиссер Пон Чжун Хо, французская сценаристка Селин Скьямма, испанский актер Антонио Бандерас и российский режиссер Кантемир Балагов. «Собака.ru» уже показывала, кто отличился на красной дорожке киносмотра, а теперь составила список «worst dressed» — от Айшварии Рай в платье-обертке до Эмбер Херд в кожаных сапогах.

Марион Котийяр в Balmain и Ludovic de Saint Sernin на премьере фильма «Маттиас и Максим»

Айшвария Рай в Louis Sabaji на премьере фильма «Тайная жизнь»

Марго Робби в Chanel на премьере фильма «Однажды... в Голливуде»

Эмбер Херд в Elie Saab на премьере фильма «Боль и слава»

Шарлотта Генсбур в Saint Laurent на открытии Каннского кинофестиваля

«Вы в Канны не на себя смотреть приехали. Вы здесь, чтобы смотреть кино», — сообщил директор кинофестиваля Тьерри Фремо во время одной из прошлогодних каннских церемоний. С тех пор нарушение предписанного дресс-кода (длинное платье, миниатюрный клатч и никакой обуви на плоской подошве!) стало отдельной забавой приглашенных гостей. Но не у всех хулиганить получается так же красиво, как у Кристен Стюарт, разувшейся прямо на красной дорожке, или Ани Рубик, надевшей костюм Saint Laurent на голое тело. Марион Котийяр, которая выбрала для премьеры фильма «Маттиас и Максим» кроп-топ, шорты и джинсовую накидку, и Ева Герцигова, которая замешала разноцветный комбинезон Dior с черными ботильонами, убеждают нас в рациональности рассуждений организаторов.

Суи Хэ в Ralph & Russo на премьере фильма «Лучшие годы жизни»

Виктория Боня в Christophe Guillarme на открытии Каннского кинофестиваля

Дита фон Тиз в Alexis Mabille на премьере фильма «Рокетмен»

Наташа Поли в Atelier Versace на премьере фильма «Oh Mercy!»

Лисон ди Мартино в Christophe Guillarme на премьере фильма «Отверженные»

Даутцен Крус в Tom Ford на премьере фильма «Однажды... в Голливуде»

Алессандра Амбросио в Julien Macdonald на премьере фильма «Отверженные»

Надин Леопольд в Nicholas Oakwell Couture на премьере фильма «Отверженные»

Другие знаменитости — китайская фотомодель Суи Хэ, ангел Victoria’s Secret Алессандра Амбросио или воспитанница агентства IMG Models Надин Леопольд — отказались от классических образов в пользу эпатажных «голых» нарядов. Но в стремлении повторить успех своей коллеги Беллы Хадид, чье декольтированное красное платье от Alexandre Vauthier обсуждали еще целый год после Каннского кинофестиваля, они получают не самые лицеприятные сравнения. Или вообще вырезаются из светской хроники — по соображениям цензуры.

Пенелопа Крус в Chanel на премьере фильма «Боль и слава»

Ева Герцигова в Dior на премьере фильма «Рокетмен»

Даки Тот в Vivienne Westwood на премьере фильма «Однажды... в Голливуде»

Марион Котийяр в Chanel Vintage на премьере фильма «Прекрасная эпоха»

Энди Макдауэлл на премьере фильма «Лучшие годы жизни»

Леоми Андерсон в Rami Kadi на премьере фильма «Однажды... в Голливуде»

Лума Гроте в Alexandre Vauthier на премьере фильма «Однажды... в Голливуде»

Леди Виктория Херви на премьере фильма «Прекрасная эпоха»

В свою очередь, Пенелопу Крус, Наташу Поли, Винни Харлоу и Лорену Рэй, которые обычно попадают в список самых стильных гостей события, в этот раз обвинили в неверной интерпретации традиционного black-tie. В платьях, напоминавших фарфоровый сервиз, пирожное безе и парчовую занавеску, они больше были похожи на сбежавших выпускниц, чем на почетных гостей Международного кинофестиваля. В историю моды такие наряды не войдут, а вот в мудборд будущих одиннадцатиклассниц — возможно!

Винни Харлоу в Jean Paul Gaultier на премьере фильма «Однажды... в Голливуде»

Эмбер Херд в Claes Iversen на премьере фильма «Отверженные»

Мария Боргес в Roberto Cavalli на премьере фильма «Рокетмен»

Айшвария Рай в Ashi Studio на премьере фильма «Прекрасная эпоха»

Бланка Бланко в Christophe Guillarme на премьере фильма «Прекрасная эпоха»

Амира Казар в Dior на премьере фильма «Мертвые не умирают»

Арая Харгейт в Atelier Versace на премьере фильма «Отверженные»

Хейли Клаусон в Ralph & Russo на премьере фильма «Прекрасная эпоха»

Лорена Рэй в Rami Kadi на премьере фильма «Oh Mercy!»