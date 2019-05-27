Елена Шейдлина объявляет лауреатов премии «ТОП 50» в номинации «Мода»

«Собака.ru» записала видеообращение: digital-артист Елена Шейдлина на крыше здания ДЛТ объявляет лауреатов премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» в номинации «Мода». Торжественная «НЕЦЕРЕМОНИЯ» награждения лауреатов состоится 5 июня в «Севкабель Порту».

404 NOT FOUND Дизайнер Алена Феликсова и креативный директор Антон Рудзат За два года с момента выхода первой коллекции выпускница Mod’Art и фэшн-фотограф успели открыть шоурум, дебютировать в Париже и одеть Елизавету Боярскую, Марию Абашову и Кристину Асмус. Сказываются итальянские ткани и визионерский мудборд!

Андрей Кравцов Дизайнер бренда SH’U Верхнюю одежду SH’U, которая выдерживает 30-градусные морозы и проливные дожди, отметили на международной выставке моды Pitti Uomo. Теперь за плащами как у Ильи Лагутенко, Сергея Бугаева и тысяч других петербуржцев охотятся байеры из Берлина, Шанхая и США.

Наталья Лескова Дизайнер Свои картины с городскими маст-визит — Эрмитажем, Исаакиевским собором и Юсуповским дворцом — Наталья Лескова превращает в жилеты, платья и юбки. Кутюрные сувениры из студии дизайнера на улице Воскова уже разлетелись по всему миру!

Юлия Матвиенко и Валентина Крупник Основатели и дизайнеры бренда JM Studio Подруги построили самый успешный в Петербурге люксовый бренд JM Studio. Цветочные платья и архитектурные костюмы, которые молниеносно получают солдаут в ДЛТ и собственной студии на Казанской, носят богема, инфлюенсеры и интеллектуалы.

MY812 Дизайнер бренда Альбина Зуева Марка Зуевой, отражающая петербургскую идентичность, набирает популярность не только офлайн, но и в «Инстаграме». За тремя линейками MY812 (базовых боди, шелковых платьев и сезонных вещей) следят более 60 тысяч человек!