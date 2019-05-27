Елена Шейдлина объявляет лауреатов премии «ТОП 50» в номинации «Мода»
«Собака.ru» записала видеообращение: digital-артист Елена Шейдлина на крыше здания ДЛТ объявляет лауреатов премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» в номинации «Мода».
Торжественная «НЕЦЕРЕМОНИЯ» награждения лауреатов состоится 5 июня в «Севкабель Порту».
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Дизайнер Алена Феликсова и креативный директор Антон Рудзат
За два года с момента выхода первой коллекции выпускница Mod’Art и фэшн-фотограф успели открыть шоурум, дебютировать в Париже и одеть Елизавету Боярскую, Марию Абашову и Кристину Асмус. Сказываются итальянские ткани и визионерский мудборд!
Дизайнер бренда SH’U
Верхнюю одежду SH’U, которая выдерживает 30-градусные морозы и проливные дожди, отметили на международной выставке моды Pitti Uomo. Теперь за плащами как у Ильи Лагутенко, Сергея Бугаева и тысяч других петербуржцев охотятся байеры из Берлина, Шанхая и США.
Дизайнер
Свои картины с городскими маст-визит — Эрмитажем, Исаакиевским собором и Юсуповским дворцом — Наталья Лескова превращает в жилеты, платья и юбки. Кутюрные сувениры из студии дизайнера на улице Воскова уже разлетелись по всему миру!
Юлия Матвиенко и Валентина Крупник
Основатели и дизайнеры бренда JM Studio
Подруги построили самый успешный в Петербурге люксовый бренд JM Studio. Цветочные платья и архитектурные костюмы, которые молниеносно получают солдаут в ДЛТ и собственной студии на Казанской, носят богема, инфлюенсеры и интеллектуалы.
MY812
Дизайнер бренда Альбина Зуева
Марка Зуевой, отражающая петербургскую идентичность, набирает популярность не только офлайн, но и в «Инстаграме». За тремя линейками MY812 (базовых боди, шелковых платьев и сезонных вещей) следят более 60 тысяч человек!
«Собака.ru» благодарит за поддержку партнеров премии «ТОП50 Самые знаменитые люди Петербурга 2019»:
главный универмаг Петербурга ДЛТ,
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