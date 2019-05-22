Каннский кинофестиваль-2019: Брэд Питт, Леонардо Ди Каприо, Марго Робби и другие звезды на премьере «Однажды... в Голливуде»

Вчерашним вечером в Каннах состоялась долгожданная премьера фильма «Однажды...в Голливуде». Девятая работа Квентина Тарантино рассказывает о бывшей звезде телевизионных вестернов (Леонардо Ди Каприо) и его постоянном дублере (Брэд Питт), которые пытаются выжить в современных реалиях «Фабрики грез». «Собака.ru» рассказывает, кто приехал на киносмотр вместе с актерами, режиссерами и продюсерами ленты.

Леонардо Ди Каприо в Giorgio Armani

Марго Робби в Chanel

Брэд Питт

Квентин Тарантино и Даниэла Пик

Камила Морроне в Miu Miu

Помимо Леонардо Ди Каприо и Брэда Питта, в «Однажды...в Голливуде» появилась австралийка Марго Робби. Она исполнила роль актрисы Шэрон Тейт, жестоко убитой преступной коммуной Чарльза Мэнсона. Для Марго Робби это первый большой Каннский дебют, который требовал «особенного» платья. Им стал кутюрный наряд Chanel, взятый из коллекции 2011 года и ставший трибьютом Карлу Лагерфельду, который снимал актрису в одной из кампаний марки.

Эль Фаннинг в Dior

Дакота Фаннинг в Giorgio Armani

Эдриан Броуди

Саша Лусс в Chanel

Хлоя Севиньи в Miu Miu

Винни Харлоу в Jean Paul Gaultier

Хана Кросс и Бруклин Бекхэм

Кьяра Ферраньи в Philosophy Di Lorenzo Serafini

Читайте также: 45 лучших образов за всю историю Каннского кинофестиваля

Гости премьеры — актер Эдриан Броуди, модель Коко Роша, актриса Хлоя Севиньи, блогер Кьяра Ферраньи, а также девушка Леонардо Ди Каприо и падчерица Аль Пачино Камила Морроне — вышли на красную дорожку в асимметричных платьях от Miu Miu, классических костюмах от Giorgio Armani и пышных нарядах от Rami Kadi с перьями (самый любимый элемент дресс-кода киносмотра). Но главным шоу-стоппером мероприятия стала член жюри Каннского кинофестиваля Эль Фаннинг, устроившая перфоманс покруче, чем на Met Gala — в синей пачке и прозрачной блузе Dior, стилизованными сетчатой ретро-шляпой.

Каролина Куркова в Etro

Коко Роша в Elie Saab

Сара Сампайо

Сонам Капур в Ralph & Russo

Джозефин Скривер в Philosophy Di Lorenzo Serafini

Мишель Родригес в Rami Kadi

Леоми Андерсон в Rami Kadi

Даутцен Крус в Tom Ford