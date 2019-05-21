В сети запустили флешмоб #HowIMetAllaVerber — в нем звезды делятся (удивительными!) историями знакомств с Аллой Вербер
Сегодня фэшн-директор ЦУМа и ДЛТ, самая обсуждаемая женщина российского интернета и героиня обложки декабрьского номера «Собака.ru» Алла Вербер празднует свое 61-летие. В честь этого она запустила флешмоб #HowIMetAllaVerber, в котором предложила своим подписчикам (а их уже почти 400 тысяч человек!) рассказать историю их знакомства. К движению уже присоединились певец Филипп Киркоров, телеведущая Юлия Барановская, художник Дмитрий Попов, совладелица бренда Terekhov Оксана Лаврентьева и первый главный редактор российского Vogue Алена Долецкая. «Собака.ru» публикует самые интересные рассказы.
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‘Я встретил вас и всё былое...’- да, дорогая моя @verberalla, 11 лет назад, когда мы увиделись впервые, ты поразила меня вот чем: стоим мы с тобой такие деловые на Кутузовском, в одном из первых Mercury store, в Fendi, обсуждаем планы сотрудничества и заодно - что есть настоящая роскошь в одежде (о боги, как всё поменялось!) , и вдруг ты -зырк!глазами и резко оборачиваешься в сторону продавца с каким-то клиентом, подлетаешь к ним так легко и говоришь: ‘Нет-нет! Вам как раз нужна другая шуба! ‘, снимаешь с рейла длинную, из баргузинского соболя шубу, надеваешь ее на себя, совершаешь эдакое фуэте, соболя блестят, улыбка на миллион долларов, и, пока я прихожу в себя, клиент уже стоит у кассы с жирной пачкой денег (о, времена беспощадного нала) и с радостью меняет их на обновочку. ‘Извини, - говоришь ты без паузы. - Так вот про наше с тобой фашн-шоу...’’ #историйещеполно #неттеберавных #howimetallaverber #пролетеладесяточка #нежизньасказка
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Моя Королева!!мне кажется ,я знаю тебя всегда или я просто уже на представляю жизни без тебя!Мы познакомились ,конечно в Цуме ,а где ещё?!) Было 10 .15 утра,я красилась в корнере Мас на ранний девичник,ты пришла на работу ,спешила на интервью .Ты села у зеркала и стала сама краситься.я спросила у своего визажиста -мне как то неловко ,давайте сначала вы накрасите Аллу Вербер,я могу и подождать!но ты ответила -клиент всегда первый!Ты была с роскошной укладкой,в идеально сидящем строгом ,деловом,очень сексуальном костюме Дольче Габбана (но с белыми разводом на спине ).мучаясь по форме этикета,могу ли я подсказать тебе это упущение я провела 5 мин .не выдержав я взяла салфетку и стала оттирать тебе пятно.-Пустяки,весело ответила ты,внучка прилетела, ела иогурт на завтрак ,наверно пролила когда обнимала меня прощаясь утром.Кстати ,у Вас какая карта ЦУМа ?-неожиданно спросила ты .Думаю профессиональный взгляд заметил мою сиреневую крокодиловую сумку Хермес ,четко в тон Костюма)) Не знаю,понравилась ли я тебе,но ты Профессионал своего дела и чётко оценила Клиент,надо брать!))-Никакой,честно ответила я .-Сидите тут ,вам сейчас принесут ,у Такой роскошной женщины не может не быть Карты Лучшего магазина страны !Шикарно самостоятельно накрасив роскошные миндалевидные глаза ты пошла работать,а я открыв рот подумала-Вот ЭТО ЖЕНЩИНА!Ровно через 5 мин помощница принесла мне мою именную чёрную карту!которой я гордилась и всем говорила,что САМА Алла Вербер подарила мне Ее!Я не помню ,как потом мы подружились,как утром я обожаю приходить к тебе на кофе на балкон,как люблю смеяться с тобой ночью по телефону,как трогательно ты присылаешь Олегу еду собственного производства,как мы болтаем по скайпу когда ты в отъезде и вы с Олегом всегда мочите Корки и мы хохочем,как к тебе можно просто прийти в любую секунду и на душе становиться легко и спокойно ,потому,что с тобой невероятно надежно и уютно.Потому-ЧТО ТЫ НАСТОЯЩАЯ!!!!!И только Ты одна такая -АЛЛА ВЕРБЕР!!!Я Люблю тебя!С Днём Рождения !Будь Здорова и пусть твой Невероятно Радостный Дух никогда не покинет тебя! P.s а живем мы почти ,как на этой фотографии -Цыганский табор))) ♥️ #happybirthday #@verberalla #howimetallaverber
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Сегодня ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ у замечательной Аллы ВЕРБЕР @verberalla , и сегодня Алла Константиновна запустила флешмоб- как мы познакомились и встретились с Ней под хештегом #howimetallaverber . И вот, моя история..... Именно с Аллы ВЕРБЕР и нашей случайной встречи с ней почти 20 лет назад в Милане на главной фэшнулице МонтеНаполеоне (via Monte Napoleone), в один из летних дней началась наша дружба, и именно она стала моим проводником в мир Высокой Моды и именно с ее лёгкой руки я впервые попал на показ коллекции «DOLCE&GABBANA” @dolcegabbana 2000 года , а потом и в их шоурум, где я впервые разместил свой Личный заказ фэшн коллекции, который потом пришёл спустя какое то время в легендарный ЦУМ @tsum_moscow и украсил мой концертный гардероб целым рядом роскошных пиджаков , вышитых бисером, кристаллами SWAROWSKI и ручной росписью!!! С тех пор- я постоянный гость всех самых лучших показов моды мировых дезайнеров , таких как @gucci @tomford @etro @dsquared2 @armani и других лучших представителей фэшн индустрии. Спасиьо дорогая Алла за эту возможность и конечно за твоё отношение к каждому из нас- не просто как к клиенту руководимого тобой главного магазина Москвы-ЦУМ, а как к родному и близкому человеку. В этом секрет популярности ЦУМА у таких клиентов как мы и не только! Здоровья , счастья и любви, дорогая Алла!!🕺🏻 #howimetallaverber
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Познакомились мы с Аллой Константиновной @verberalla ,конечно же, в ЦУМе. Нас представили друг другу на показе весенней коллекции , сначала мы просто здоровались и обменивались несколькими фразами , но в скором времени на одном из коктейлей, мы разговорились и затянулось это на пол ночи: про жизнь, про отношения, про все на свете. Такой был душевный человеческий разговор! Сколько в Алле Константиновне мудрости, глубины, такта и заботы. Сидишь рядом с ней и понимаешь, какая она величина и в жизни, и в бизнесе. Но не смотря на силу характера и такую должность, сколько лет в этом не простом бизнесе, она остается мягкой и нежной. Когда она смотрит на своих внуков, рассказывает о детях, о семье , глаза ее наполняются счастьем и в буквальном смысле светятся! С днем рождения❤️❤️❤️ #howimetallaverber
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Моя история знакомства с @verberalla !!! День личного знакомства с Вами навсегда не только в моей памяти, но и на моём теле, потому что шрам на лбу до сих пор со мной! #howimetallaverber Алла, хочу сказать, что Вы – одна из немногих людей и личностей, кто оказал на меня влияние в плане становления меня самого. Находясь рядом с Вами, ощущаешь какую-то невероятную энергию и понимаешь, что может быть только так и никак иначе, что мир бесконечен и всё возможно! Поздравляю Вас с днём рождения, спасибо Вам за Вас! Вы – вдохновение!
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Аллочка, дорогая, с Днем рождения! С удовольствием поддерживаю флеш-моб #howimetallaverber в твою честь. Вспомнить момент, когда я о тебе узнала или когда мы познакомились, вот честно, не могу, как ни пыталась. Твоё яркое присутствие в моей жизни для меня некая константа, но вот тесное общение первый раз случилось не так давно, года четыре назад. Мы как-то пошли вместе поужинать в ресторан "Воронеж"и просидели там далеко за полночь. Ты для меня открылась вдруг, как искренний, тёплый, мудрый человек. Ты фантастическая дочь и мама, а какой ты руководитель - знает вся страна по результатам твоего труда, ЦУМ, благодаря тебе - крутейший торговый центр мирового уровня . У тебя есть чему поучиться. Аллочка, восхищаюсь тобой. Будь здорова и счастлива. С Днем рождения, дорогая!!!! @verberalla #деньрождения #howimetallaverber ❤️😘🌹
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Моя дорогая Алла, с Днём Рождения! Ты - невероятная! Твоя солнечная энергия наполняет всех, кто рядом! Помню день, когда мы познакомились и я очень рада, что решилась к тебе подойти и представиться много лет назад на пляже в Майами☀️ Мне было неловко, ведь я была вся в песке и в мокром купальнике, но упустить такой шанс я не могла! Я была с сыном, ты - с дочкой, мы сразу разговорились по душам и через час мне уже казалось, что я знаю тебя всю жизнь! Спасибо, что ты есть и будь всегда счастлива!❤️ #howimetallaverber #happybirthday @allaverber
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Спешу поздравить Аллу Константиновну Вербер с Днём Рождения! История нашего знакомства длиною в мою жизнь, так как наши семьи дружат с незапамятных времён, с Аллой я познакомились ещё маленькой девочкой. С детства восхищалась стилем и вкусом Аллы, в гардеробе всегда самые красивые платья, обувь и сумки! Интеллект, мудрость и опыт бизнеса в модной индустрии. Непревзойденный Байер, номер один в России и не ошибусь, если скажу что и в Мире! Счастлива быть #partofthefamily Спасибо за поддержку и любовь! Безмерного счастья и здоровья Вам и Вашим близким! Amore!❤️#HOWIMETALLAVERBER #LOVE #RESPECT
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