45 лучших образов за всю историю Каннского кинофестиваля
Во Франции проходит Международный Каннский кинофестиваль, который по количеству кутюрных образов может превзойти и «Оскар», и «Золотой Глобус», и даже Met Gala. «Собака.ru» решила вспомнить самые знаковые из них — от голубого платья принцессы Дианы до «голого» наряда Беллы Хадид.
Несмотря на то, что практически ни один образ с Каннского кинофестиваля не вошел в историю моды, именно по нему можно изучать эволюцию дресс-кода красных дорожек и стиля некоторых звезд. В отличие от голливудских церемоний, которые не терпят отхождения от предписанного black-tie, на Набережной Круазет актрисы не стесняются одеваться в соответствии с личным вкусом — хоть в бюстье-конусы от Жан-Поля Готье, как Мадонна в 1991-м, хоть в уже поношенное платье, как Кейт Бланшетт в прошлом году.
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Принцесса Диана в Catherine Walker, 1987 год
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Мадонна в Jean Paul Gaultier, 1991 год
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Софи Марсо, 1992 год
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Шэрон Стоун в Valentino, 1995 год
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Джонни Депп и Кейт Мосс, 1998 год
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Сальма Хайек, 1999 год
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Клаудиа Шиффер, 2000 год
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Кэмерон Диаз, 2002 год
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Моника Беллуччи и Венсан Кассель, 2002 год
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Брэд Питт и Дженнифер Энистон в Atelier Versace, 2004 год
Кроме того, Каннский кинофестиваль — это еще и гид по дабл-дрессингу. В разные годы на его красных дорожках появлялись Джейн Биркин с Сержем Генсбуром, Кейт Мосс с Джонни Деппом, Моника Беллуччи с Венсаном Касселем и Пенелопа Крус со своим бессменным partner in cinema Педро Альмодоваром. Пары расставались, союзы менялись, но умение подбирать платье под стиль и цвет костюма своего партнера (или наоборот) стало каноническим. А Брэд Питт показал, что вместе с одеждой должны калиброваться еще и прически: сперва актер носил светлые и гладкие волосы, как у своей супруги Дженнифер Энистон, а после — темные и зачесанные назад, по примеру возлюбленной Анджелины Джоли.
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Анджелина Джоли в Emanuel Ungaro, 2008 год
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Натали Портман, 2005 год
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Педро Альмодовар и Пенелопа Крус в Elie Saab, 2006 год
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Софи Марсо и Моника Беллуччи, 2009 год
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Джессика Честейн в Armani Prive, 2012 год
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Ирина Шейк, 2013 год
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Тильда Суинтон в Haider Ackermann, 2013 год
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Петра Немцова в Zuhair Murad, 2014 год
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Блейк Лайвли в Gucci, 2014 год
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Эмма Стоун в Dior, 2015 год
Но главное, за что мы любим Каннский фестиваль (помимо насыщенной программы киносмотра), — это модные демарши. Если организаторы запрещают выходить на красную дорожку в обуви на плоской подошве, Джулия Робертс и Кристен Стюарт в знак протеста и вовсе идут босиком. Если коллеги заказывают индивидуальные пошивы у дизайнеров, Кейт Бланшетт надевает платье от Armani Prive, в котором уже выходила на «Золотой глобус» в 2014-м. Если директор фестиваля Тьерри Фремо осуждает гостей за излишнее самолюбование, Николь Кидман выряжается в пачку от Calvin Klein by Appointment, Тэнди Ньютон — в платье с изображением героев «Звездных войн», а Блейк Лайвли — в пышный «наряд принцессы» от Vivienne Westwood. Такого количества тюля, рюш и жемчуга красные дорожки не видели очень давно!
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Шарлиз Терон в Dior, 2015 год
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Джулианна Мур в Armani Prive, 2015 год
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Наоми Уоттс в Armani Prive, 2015 год
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Белла Хадид в Alexandre Vauthier, 2016 год
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Блейк Лайвли в Atelier Versace, 2016 год
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Джулия Робертс в Armani Prive, 2016 год
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Блейк Лайвли в Vivienne Westwood, 2016 год
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Шарлиз Терон в Dior, 2016 год
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Николь Кидман в Calvin Klein by Appointment, 2017 год
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Эль Фаннинг в Gucci, 2017 год
Именно Блейк Лайвли, звезда сериала «Сплетница», фильма «Век Адалин» и мелодрамы Вуди Аллена «Светская жизнь», считается главным трендсеттером Каннского кинофестиваля. Обтягивающие, переливающиеся и многослойные платья, которые она заказывает у Gucci и Atelier Versace, ежегодно попадают в списки «best dressed». Соперничать с ними могут разве что откровенные образы Беллы Хадид (с высокими разрезами — от Alexandre Vauthier или с микро-шортами — от Christian Dior), Эль Фаннинг (с расписанным подолом — от Vivienne Westwood или с нашитыми цветами — от Gucci) или Рианны. Последняя появилась на мероприятии всего один раз, но ее классическое белое платье вкупе с ультрамодными узкими очками до сих пор является ориентиром для всех гостей Канн.
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Рианна в Dior, 2017 год
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Белла Хадид в Alexandre Vauthier, 2017 год
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Винни Харлоу в Ralph & Russo, 2018 год
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Кейт Бланшетт в Armani Prive, 2018 год
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Кристен Стюарт в Chanel, 2018 год
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Кейт Бланшетт в Mary Katrantzou, 2018 год
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Тэнди Ньютон в Vivienne Westwood, 2018 год
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Хелен Миррен в Elie Saab, 2018 год
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Эмбер Херд в Valentino, 2018 год
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Эмилия Кларк в Dior, 2018 год
Фото: REX/Shutterstock, архивы пресс-служб
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