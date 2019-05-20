45 лучших образов за всю историю Каннского кинофестиваля

Во Франции проходит Международный Каннский кинофестиваль, который по количеству кутюрных образов может превзойти и «Оскар», и «Золотой Глобус», и даже Met Gala. «Собака.ru» решила вспомнить самые знаковые из них — от голубого платья принцессы Дианы до «голого» наряда Беллы Хадид.

Софи Лорен, 1953 год

Брижит Бардо, 1953 год

Грейс Келли и Жан-Пьер Омон, 1955 год

Элизабет Тейлор, 1957 год

Катрин Денев, 1966 год

Несмотря на то, что практически ни один образ с Каннского кинофестиваля не вошел в историю моды, именно по нему можно изучать эволюцию дресс-кода красных дорожек и стиля некоторых звезд. В отличие от голливудских церемоний, которые не терпят отхождения от предписанного black-tie, на Набережной Круазет актрисы не стесняются одеваться в соответствии с личным вкусом — хоть в бюстье-конусы от Жан-Поля Готье, как Мадонна в 1991-м, хоть в уже поношенное платье, как Кейт Бланшетт в прошлом году.

Принцесса Диана в Catherine Walker, 1987 год

Мадонна в Jean Paul Gaultier, 1991 год

Софи Марсо, 1992 год

Шэрон Стоун в Valentino, 1995 год

Джонни Депп и Кейт Мосс, 1998 год

Сальма Хайек, 1999 год

Клаудиа Шиффер, 2000 год

Кэмерон Диаз, 2002 год

Моника Беллуччи и Венсан Кассель, 2002 год

Брэд Питт и Дженнифер Энистон в Atelier Versace, 2004 год

Кроме того, Каннский кинофестиваль — это еще и гид по дабл-дрессингу. В разные годы на его красных дорожках появлялись Джейн Биркин с Сержем Генсбуром, Кейт Мосс с Джонни Деппом, Моника Беллуччи с Венсаном Касселем и Пенелопа Крус со своим бессменным partner in cinema Педро Альмодоваром. Пары расставались, союзы менялись, но умение подбирать платье под стиль и цвет костюма своего партнера (или наоборот) стало каноническим. А Брэд Питт показал, что вместе с одеждой должны калиброваться еще и прически: сперва актер носил светлые и гладкие волосы, как у своей супруги Дженнифер Энистон, а после — темные и зачесанные назад, по примеру возлюбленной Анджелины Джоли.

Анджелина Джоли в Emanuel Ungaro, 2008 год

Натали Портман, 2005 год

Педро Альмодовар и Пенелопа Крус в Elie Saab, 2006 год

Софи Марсо и Моника Беллуччи, 2009 год

Джессика Честейн в Armani Prive, 2012 год

Ирина Шейк, 2013 год

Тильда Суинтон в Haider Ackermann, 2013 год

Петра Немцова в Zuhair Murad, 2014 год

Блейк Лайвли в Gucci, 2014 год

Эмма Стоун в Dior, 2015 год

Но главное, за что мы любим Каннский фестиваль (помимо насыщенной программы киносмотра), — это модные демарши. Если организаторы запрещают выходить на красную дорожку в обуви на плоской подошве, Джулия Робертс и Кристен Стюарт в знак протеста и вовсе идут босиком. Если коллеги заказывают индивидуальные пошивы у дизайнеров, Кейт Бланшетт надевает платье от Armani Prive, в котором уже выходила на «Золотой глобус» в 2014-м. Если директор фестиваля Тьерри Фремо осуждает гостей за излишнее самолюбование, Николь Кидман выряжается в пачку от Calvin Klein by Appointment, Тэнди Ньютон — в платье с изображением героев «Звездных войн», а Блейк Лайвли — в пышный «наряд принцессы» от Vivienne Westwood. Такого количества тюля, рюш и жемчуга красные дорожки не видели очень давно!

Шарлиз Терон в Dior, 2015 год

Джулианна Мур в Armani Prive, 2015 год

Наоми Уоттс в Armani Prive, 2015 год

Белла Хадид в Alexandre Vauthier, 2016 год

Блейк Лайвли в Atelier Versace, 2016 год

Джулия Робертс в Armani Prive, 2016 год

Блейк Лайвли в Vivienne Westwood, 2016 год

Шарлиз Терон в Dior, 2016 год

Николь Кидман в Calvin Klein by Appointment, 2017 год

Эль Фаннинг в Gucci, 2017 год

Именно Блейк Лайвли, звезда сериала «Сплетница», фильма «Век Адалин» и мелодрамы Вуди Аллена «Светская жизнь», считается главным трендсеттером Каннского кинофестиваля. Обтягивающие, переливающиеся и многослойные платья, которые она заказывает у Gucci и Atelier Versace, ежегодно попадают в списки «best dressed». Соперничать с ними могут разве что откровенные образы Беллы Хадид (с высокими разрезами — от Alexandre Vauthier или с микро-шортами — от Christian Dior), Эль Фаннинг (с расписанным подолом — от Vivienne Westwood или с нашитыми цветами — от Gucci) или Рианны. Последняя появилась на мероприятии всего один раз, но ее классическое белое платье вкупе с ультрамодными узкими очками до сих пор является ориентиром для всех гостей Канн.

Рианна в Dior, 2017 год

Белла Хадид в Alexandre Vauthier, 2017 год

Винни Харлоу в Ralph & Russo, 2018 год

Кейт Бланшетт в Armani Prive, 2018 год

Кристен Стюарт в Chanel, 2018 год

Кейт Бланшетт в Mary Katrantzou, 2018 год

Тэнди Ньютон в Vivienne Westwood, 2018 год

Хелен Миррен в Elie Saab, 2018 год

Эмбер Херд в Valentino, 2018 год

Эмилия Кларк в Dior, 2018 год