Каннский кинофестиваль-2019: самые эффектные образы церемонии открытия

Во Франции стартовал 72-й Каннский кинофестиваль, который продлится до 25 мая. «Собака.ru» показывает, кто прилетел на церемонию открытия, а также на премьеру фильма Джима Джармуша «Мертвые не умирают».

Тильда Суинтон в Haider Ackermann

Джуллиана Мур в Dior

Эль Фаннинг в Gucci

Ева Лонгория

Селена Гомес в Louis Vuitton

На красную дорожку первого вечера Каннского кинофестиваля по традиции выходят исполнители главных ролей фильма-дебютанта. Поэтому сегодня все взгляды и камеры были направлены на Тильду Суинтон, Хлое Севиньи и Селену Гомез, сыгравших в новой зомби-комедии Джима Джармуша. Первая выбрала для премьеры серебристое приталенное платье от Haider Ackermann, вторая — образ от Mugler в духе старого-доброго Голливуда, а третья — нюдовое бюстье и стеганую юбку от Louis Vuitton, амбассадором которого является уже долгое время.

Хлое Севиньи в Mugler

Алессандра Амбросио в Ralph & Russo

Шарлотта Генсбур в Saint Laurent

Арая Харгейт в Ralph & Russo

Каролин де Мегрэ в Chanel

Барбара Мейер в Zuhair Murad

Изабель Гулар в Etro

Роми Стрейд в Etro

Луиз Бургуан

Виржини Ледуайнен в Chanel

Почетное место среди гостей Дворца фестивалей и конгрессов также занимают члены жюри киносмотра и послы его брендов-партнеров. В список первых в этом году вошла актриса Эль Фаннинг, появившаяся в «выпускном» платье от Gucci, а функции вторых ежегодно выполняет Джулианна Мур, представлявшая бьюти-марку L'Oreal Paris в изумрудном наряде от Christian Dior. В следующие дни Каннского кинофестиваля на Набережной Круазет ожидают актерский состав «Однажды в Голливуде» в лице Леонардо Ди Каприо, Брэда Питта и Марго Робби, а также российских режиссеров Кантемира Балагова и Ларису Садилову, которые вошли в конкурсную программу «Особый взгляд». Следим за развитием событий!