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Каннский кинофестиваль-2019: самые эффектные образы церемонии открытия

Во Франции стартовал 72-й Каннский кинофестиваль, который продлится до 25 мая. «Собака.ru» показывает, кто прилетел на церемонию открытия, а также на премьеру фильма Джима Джармуша «Мертвые не умирают».

  • Тильда Суинтон в Haider Ackermann

  • Джуллиана Мур в Dior

  • Эль Фаннинг в Gucci

  • Ева Лонгория

  • Селена Гомес в Louis Vuitton 

На красную дорожку первого вечера Каннского кинофестиваля по традиции выходят исполнители главных ролей фильма-дебютанта. Поэтому сегодня все взгляды и камеры были направлены на Тильду Суинтон, Хлое Севиньи и Селену Гомез, сыгравших в новой зомби-комедии Джима Джармуша. Первая выбрала для премьеры серебристое приталенное платье от Haider Ackermann, вторая — образ от Mugler в духе старого-доброго Голливуда, а третья  — нюдовое бюстье и стеганую юбку от Louis Vuitton, амбассадором которого является уже долгое время.

  • Хлое Севиньи в Mugler

  • Алессандра Амбросио в Ralph & Russo

  • Шарлотта Генсбур в Saint Laurent

  • Арая Харгейт в Ralph & Russo

  • Каролин де Мегрэ в Chanel

  • Барбара Мейер в Zuhair Murad

  • Изабель Гулар в Etro

  • Роми Стрейд в Etro

  • Луиз Бургуан

  • Виржини Ледуайнен в Chanel

Почетное место среди гостей Дворца фестивалей и конгрессов также занимают члены жюри киносмотра и послы его брендов-партнеров. В список первых в этом году вошла актриса Эль Фаннинг, появившаяся в «выпускном» платье от Gucci, а функции вторых ежегодно выполняет Джулианна Мур, представлявшая бьюти-марку L'Oreal Paris в изумрудном наряде от Christian Dior. В следующие дни Каннского кинофестиваля на Набережной Круазет ожидают актерский состав «Однажды в Голливуде» в лице Леонардо Ди Каприо, Брэда Питта и Марго Робби, а также российских режиссеров Кантемира Балагова и Ларису Садилову, которые вошли в конкурсную программу «Особый взгляд». Следим за развитием событий!

Фото: REX/Shutterstock

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