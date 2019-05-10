Видео: Билли Айлиш, A$AP Rocky, Белла Хадид и другие герои в новой рекламной кампании Calvin Klein
Бренд Calvin Klein, который после ухода креативного директора Рафа Симонса решил сосредоточиться на выпуске джинсов и нижнего белья, представил рекламную кампанию #MyCalvins. Это продолжение истории, снятой для марки фотографом Гленом Лачфордом в интерьерах 90-х годов, в которой приняли участие A$AP Rocky, Шон Мендес, Трой Сиван, Кендалл Дженнер, Белла Хадид и восходящая звезда американской сцены Билли Айлиш. Ее песня – «Bad Guy» – стала саундтреком нового видео бренда.
Напомним, Раф Симонс покинул пост креативного директора Calvin Klein в декабре прошлого года. После этого руководство марки решило сделать ребрендинг подиумной линии 205W39NYC, а после и вовсе поменять стратегию. Бренд вышел из расписания Недели моды, закрыл офис в Милане, сократил нью-йоркский штат на 50 человек, перестал работать над кутюрной линией Calvin Klein by Appointment и оставил в своем ассортименте только джинсы и нижнее белье.
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