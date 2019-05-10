Видео: Билли Айлиш, A$AP Rocky, Белла Хадид и другие герои в новой рекламной кампании Calvin Klein

Напомним, Раф Симонс покинул пост креативного директора Calvin Klein в декабре прошлого года. После этого руководство марки решило сделать ребрендинг подиумной линии 205W39NYC, а после и вовсе поменять стратегию. Бренд вышел из расписания Недели моды, закрыл офис в Милане, сократил нью-йоркский штат на 50 человек, перестал работать над кутюрной линией Calvin Klein by Appointment и оставил в своем ассортименте только джинсы и нижнее белье.